Sanctionné par l'Italie pour 14 millions d'euros, Cloudflare pourrait cesser ses services, impactant les JO de Milan-Cortina 2026. L'entreprise critique le système anti-piratage «Piracy Shield», jugé opaque et mondialement contraignant.

Cloudflare menace de ne pas fournir ses services pour les JO

ATS Agence télégraphique suisse

L'entreprise américaine Cloudflare a menacé d'interrompre ses services de sécurité en Italie, y compris pour les Jeux olympiques d'hiver, après y avoir été condamnée à une amende de 14 millions d'euros pour n'avoir pas lutté contre le piratage en ligne.

Cloudflare est une plateforme qui fournit des services de sécurité, de gestion et d'optimisation du trafic pour les sites internet et les applications. L'autorité indépendante italienne de régulation des communications, l'Agcom, a annoncé jeudi la sanction pour «violation continue de la loi anti-piratage», des contenus signalés par le système «Piracy Shield» (bouclier anti-piratage) n'ayant pas été désactivés.

Ce système permet aux détenteurs des droits d'événements diffusés en direct de signaler les contenus piratés par le biais d'une plateforme automatisée, les fournisseurs étant tenus de bloquer ces contenus incriminés dans un délai de 30 minutes. Vendredi soir sur X, Matthew Prince, directeur général de Cloudflare, a dénoncé «un complot visant à censurer internet».

Amende contestée

Selon lui, le système «Piracy Shield» ne fait l'objet d'aucun «contrôle judiciaire», ne prévoit aucune procédure d'appel, manque de transparence et exige des services qu'ils bloquent les contenus non seulement en Italie, mais dans le monde entier.

L'Agcom affirme que depuis son adoption en février 2024, «Piracy Shield» a permis de désactiver plus de 65'000 noms de domaine complets (FQDN) et environ 14'000 adresses IP. Cloudflare a déjà déposé plainte contre ce dispositif et compte contester l'amende qualifiée d'"injuste», selon M. Prince. Il a également menacé «de mettre fin aux services de cybersécurité pro bono d'une valeur de plusieurs millions de dollars que nous fournissons aux prochains Jeux olympiques de Milan-Cortina».

Discussions avec les Américains

En outre, M. Prince a déclaré qu'il en discuterait avec des responsables américains à Washington, la semaine prochaine, puis se rendrait à Lausanne pour s'entretenir avec le Comité international olympique (CIO), qui organise les Jeux d'hiver du 6 au 22 février dans le nord de l'Italie.

Il a également prévenu que Cloudflare pourrait mettre fin à ses services gratuits de cybersécurité pour les utilisateurs basés en Italie, retirer tous ses serveurs des villes italiennes et abandonner ses projets d'investissement dans le pays. L'entreprise prétend gérer environ 20% du trafic internet mondial.