Le réseau social X affecté
Une panne de fournisseur bloque plusieurs sites Internet

Une panne momentanée a affecté plusieurs sites internet vendredi, dont Truth Social, due à un problème chez le fournisseur Cloudflare. Le directeur technique a confirmé l'incident, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une attaque.
Publié: 11:41 heures
Une panne momentanée a affecté plusieurs sites internet vendredi, dont Truth Social. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

Une panne a touché vendredi plusieurs sites internet, dont le réseau social du président américain Truth Social, et les sites Canva et Doctolib, en raison d'un problème identifié par le fournisseur américain de services en ligne Cloudflare.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Nous sommes conscients du problème affectant la disponibilité du réseau de Cloudflare», a indiqué sur X à 9H20 GMT le directeur technique de l'entreprise Dane Knecht, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une attaque.

Après avoir été inaccessibles, affichant un message d'erreur qui mentionnait Cloudflare, plusieurs sites fonctionnaient à nouveau quelques minutes plus tard, a constaté l'AFP. Plus tôt dans la matinée, de nombreux internautes relevaient sur X des problèmes de connexion sur plusieurs sites. Cloudflare est une plateforme qui fournit des services de sécurité, de gestion et d'optimisation du trafic pour les sites web et applications.

Elle revendique gérer près de 20% du trafic internet mondial. Mi-novembre, ses services avaient déjà été touchés par une panne importante qui avait entraîné l'indisponibilité de nombreux sites pendant plusieurs heures.

