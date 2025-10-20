De nombreux sites internet sont victimes de problèmes techniques ce lundi matin. Des mastodontes du web comme Amazon, Signal, Zoom, Snapchat et Canva sont paralysés. Voici ce que l'on sait.

La Suisse est également impactée.

Etienne Daman Journaliste Blick

Une panne mondiale paralyse une bonne partie d'internet ce lundi 20 octobre au matin. De nombreux sites populaires, dont Canva, Snapchat, Fortnite, Perplexity, Zoom ou encore Amazon, sont inaccessibles et affichent des messages d'erreur. Sur la plateforme Downdetector, les signalements d'utilisateurs ont commencé à affluer dès 8h50 et témoignent de l'ampleur du problème, rapporte Numerama. Très vite, note le média spécialisé, les regards se sont tournés vers Amazon Web Services (AWS), le géant du cloud qui héberge une grande partie des infrastructures numériques mondiales.

AWS a confirmé une «augmentation des taux d’erreur et des latences» sur plusieurs de ses services dans la région située sur la côte est des Etats-Unis. Cette panne régionale a eu des répercussions bien au-delà du territoire américain. Des sites et applications dans le monde entier subissent des ralentissements ou des interruptions totales. Canva affiche un message d’erreur de serveur, Signal connait des difficultés d’envoi de messages, tandis que certains utilisateurs d'Amazon signalent l’impossibilité de passer commande. Même des services de divertissement comme Prime Video, Fortnite ou le PlayStation Network sont impactés.

Capture d'écran / Downdetector

En fin de matinée, la liste des plateformes touchées continue de s’allonger. Le fournisseur AWS assure travailler à rétablir la situation et à identifier la cause exacte de la panne.



Développement suit