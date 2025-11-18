DE
Panique sur Internet
De grosses perturbations affectent plusieurs plateformes, dont ChatGPT et X

De grosses perturbations affectent plusieurs plateformes, dont ChatGPT et sur X. La raison est un dysfonctionnement du service Cloudflare.
Publié: 13:14 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
De grosses perturbations affectent ChatGPT et X.
Photo: IMAGO/NurPhoto
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander Terwey

De grosses perturbations affectent le service internet Cloudflare, provoquant d'importantes dysfonctionnements sur plusieurs plateformes, dont Chat GPT et X. Le service Downdetector constate, lui, une forte augmentation des signalements de pannes en mardi milieu de journée. 

Ces perturbations ne sont pas limitées à la Suisse. De sont côté, Cloudflare indiqué avoir reçu déjà plus de 300 signalements d'incidents.

