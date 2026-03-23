Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
L'Iran menace de poser des «mines navales» dans le Golfe
L'Iran a menacé lundi de poser des «mines navales» dans le Golfe si les Etats-Unis et Israël venaient à attaquer ses côtes ou ses îles, au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient. Une prise de position qui intervient quelques heures avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
«Toute tentative de l'ennemi d'attaquer les côtes ou les îles iraniennes conduira naturellement, et conformément aux pratiques militaires établies, à ce que toutes les voies d'accès et les lignes de communication dans le Golfe persique et les zones côtières soient minées avec divers types de mines navales, y compris des mines dérivantes déployables depuis les côtes», a affirmé le conseil de défense iranien, dans un communiqué relayé par les médias d'Etat.
Le conseil de défense, qui opère sous l'autorité du Conseil suprême de sécurité nationale, a été créé après la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin 2025.
Source: AFP
Ultimatum de Trump contre l'Iran: la mise en garde de Pékin
La Chine a mis en garde lundi contre le risque que la situation ne devienne «incontrôlable» au Moyen-Orient si le président américain Donald Trump met à exécution la menace de détruire les centrales électriques iraniennes.
«Si la guerre s'amplifie et que la situation se détériore encore, toute la région pourrait être plongée dans une situation incontrôlable», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian. Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis «anéantiront» les centrales iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici à la nuit prochaine.
Source: AFP
Un mort dans une attaque contre un transmetteur radio à Bandar Abbas en Iran
Une personne a été tuée et une autre blessée dans l'attaque d'une antenne radio à Bandar Abbas, face au détroit d'Ormuz dans le sud de l'Iran, en pleine guerre contre Israël et les Etats-Unis, a annoncé la radiotélévision publique iranienne Irib.
«L'émetteur AM de 100 kilowatts du Centre de radio et de télévision du golfe Persique a été pris pour cible par l'armée terroriste américano-sioniste», a indiqué Irib sur Telegram. «Un des agents de sécurité du centre est tombé en martyr et une autre personne a été blessée», a-t-elle ajouté, précisant que les programmes de radio et de télévision avaient depuis repris normalement.
Source: AFP
L'Arabie saoudite attaquée par des missiles balistiques
La région de Ryad en Arabie saoudite a été visée par deux missiles balistiques, a annoncé lundi le ministère de la Défense du royaume, au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient.
Un des missiles a été intercepté et l'autre est tombé dans une zone inhabitée, a précisé le ministère.
Source: AFP
Le chef de l'AIE affirme qu'au moins 40 sites énergétiques ont été «gravement» endommagés au Moyen-Orient
Au moins 40 infrastructures énergétiques ont été «gravement ou très gravement» endommagées en raison du conflit au Moyen-Orient, a affirmé lundi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
«Au moins 40 (...) infrastructures énergétiques dans la région sont gravement ou très gravement endommagées à travers neuf pays», a déclaré Fatih Birol au National Press Club, à Canberra.
Source: AFP
L'armée d'Israël annonce avoir lancé «une large vague d'attaques» contre Téhéran
L'armée d'Israël a annoncé lundi mener «une large vague d'attaques» contre Téhéran, où des explosions ont été rapportées par les agences de presse iraniennes au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient.
L'armée israélienne «a lancé une large vague d'attaques contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a-t-elle écrit sur Telegram, les agences iraniennes Mehr et Fars rapportant pour leur part de puissantes explosions dans la ville.
Source: AFP
«Encore plusieurs semaines de combats»
Israël doit s'attendre à «encore plusieurs semaines de combats» contre le Hezbollah libanais et l'Iran, a prévenu dimanche le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, au 23e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Chaque jour qui passe, nous affaiblissons davantage le régime terroriste (ndlr: iranien). Nous ne permettrons pas au régime terroriste et à ses mandataires de représenter une menace pour les citoyens d'Israël», a-t-il affirmé dans une allocution télévisée. «Citoyens d'Israël, nous faisons face à encore plusieurs semaines de combats contre l'Iran et le Hezbollah», mouvement islamiste allié de Téhéran, a ajouté le porte-parole.
Source: AFP
Trois frappes contre des ex-paramilitaires au sud de Bagdad
Trois frappes ont visé dimanche soir en Irak des combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires qui englobe aussi des groupes armés pro-iraniens, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bagdad, ont annoncé les autorités locales.
Ces frappes ont touché la région de Jurf al-Sakhr, secteur bouclé et ultra-sécurisé où se concentrent les activités des factions, et ont visé plus spécifiquement les Brigades du Hezbollah (Kataëb Hezbollah), a indiqué à l'AFP un responsable de ce groupe armé.
«Des unités du Hachd (...) ont été la cible d'attaques de drones et de raids aériens, avec trois frappes à différents endroits», d'après un communiqué d'une cellule de crise mise en place par les autorités locales, qui précise que les positions visées étant désertes, aucun blessé n'est à déplorer.
Source: AFP
Israël va «intensifier ses opérations terrestres ciblées» au Liban
L'armée israélienne va «intensifier ses opérations terrestres ciblées» et les frappes au Liban, a prévenu dimanche soir son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.
«L'opération contre l'organisation terroriste Hezbollah ne fait que commencer (...) Il s'agit d'une opération de longue haleine et nous y sommes préparés», a affirmé Eyal Zamir, selon un communiqué.
«Nous nous préparons maintenant à intensifier les opérations terrestres ciblées et les frappes, conformément à un plan structuré. Nous n'arrêterons pas avant que la menace ne soit repoussée loin de la frontière et qu'une sécurité à long terme soit assurée aux habitants du nord d'Israël», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le président libanais dénonce le «prélude à une invasion terrestre»
Le président du Liban, Joseph Aoun, a dénoncé les frappes israéliennes menées dimanche dans le sud du pays contre des ponts et d'autres infrastructures, les qualifiant de «prélude à une invasion terrestre».
Joseph Aoun «condamné le ciblage et la destruction par Israël d'infrastructures et d'installations vitales dans le sud du Liban, particulièrement le pont de Qasmiyeh au-dessus du fleuve Litani et d'autres ponts», a affirmé la présidence dans un communiqué.
«Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une violation flagrante de la souveraineté du Liban et sont considérées comme un prélude à une invasion terrestre», a déclaré Joseph Aoun, après qu'Israël a annoncé que son armée, qui avait déjà lancé des incursions terrestres, avait reçu l'ordre de détruire «tous les ponts» utilisés selon elle par le Hezbollah pro-iranien.
Source: AFP
L'Iran «fermera complètement» le détroit d'Ormuz si Trump met sa menace à exécution
L'Iran a assuré dimanche qu'il fermerait entièrement le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole, si Washington mettait en oeuvre sa menace de viser des centrales électriques iraniennes.
Si les menaces des Etats-Unis sont mises à exécution, le détroit «sera complètement fermé et ne rouvrira pas tant que nous n'aurons pas reconstruit nos centrales détruites», a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Si l'Iran bloque le détroit, où le transit de marchandises a baissé de 95% depuis début mars, selon la société d'analyse Kpler, un petit nombre de cargos et de pétroliers ont réussi à le franchir.
Source: AFP