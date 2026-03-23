L'Iran menace de poser des «mines navales» dans le Golfe

L'Iran a menacé lundi de poser des «mines navales» dans le Golfe si les Etats-Unis et Israël venaient à attaquer ses côtes ou ses îles, au 24e jour de la guerre au Moyen-Orient. Une prise de position qui intervient quelques heures avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

«Toute tentative de l'ennemi d'attaquer les côtes ou les îles iraniennes conduira naturellement, et conformément aux pratiques militaires établies, à ce que toutes les voies d'accès et les lignes de communication dans le Golfe persique et les zones côtières soient minées avec divers types de mines navales, y compris des mines dérivantes déployables depuis les côtes», a affirmé le conseil de défense iranien, dans un communiqué relayé par les médias d'Etat.

Le conseil de défense, qui opère sous l'autorité du Conseil suprême de sécurité nationale, a été créé après la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin 2025.

Source: AFP