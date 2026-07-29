Zelensky redoute des frappes russes massives dans la nuit

Zelensky assure que Poutine a perdu l'avantage dans la guerre en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi que «l'initiative n'était plus entre les mains de Poutine» dans la guerre en Ukraine, lors d'une interview sur le plateau de Fox News. «Poutine perd 30'000 de ses soldats par mois. (...) C'est beaucoup de pertes, mais il ne veut pas arrêter cette guerre», a-t-il affirmé.

«Nous demandons d'arrêter cette guerre chaque jour, au minimum pour négocier un cessez-le-feu pour une certaine période, et donner la possibilité aux diplomates de négocier. Mais Poutine ne le veut pas. (...) C'est pourquoi nous devons répondre, être durs, être forts. Pas seulement nous. Nous comptons sur les sanctions», a encore soutenu le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky était en déplacement à Washington pour y rencontrer Donald Trump et assister aux obsèques de Lindsey Graham, sénateur américain pro-ukrainien. En fin de journée, le Sénat américain a fait avancer de nouvelles sanctions contre la Russie, que l'élu récemment décédé avait défendues et auxquelles Donald Trump aurait donné son aval.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs assuré avoir obtenu de son homologue américain lors de leur rencontre à la Maison Blanche les licences pour les intercepteurs Patriot, vitaux pour la défense antiaérienne de Kiev. «Il a accepté de nous donner les licences, et ensuite j'ai eu une réunion avec des représentants du secteur de la production, de très importantes entreprises militaires des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «J'espère que nous mettrons en place une coproduction».

Source: AFP