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Le «boucher» de Kiev
Zelensky limoge le commandant en chef de l'armée ukrainienne

Oleksandre Syrsky, figure clé de la défense de Kiev en 2022, a été démis de ses fonctions mardi par Volodymyr Zelensky. Il est remplacé par Mykhaïlo Drapaty, alors que l'armée ukrainienne reste sous pression.
Publié: 21.07.2026 à 22:33 heures
Volodymyr Zelensky a annoncé mardi le limogeage du commandant en chef de l'armée Oleksandre Syrsky.
Photo: IMAGO/Bestimage
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AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi le limogeage du commandant en chef de l'armée Oleksandre Syrsky, qu'il a remplacé par le populaire commandant des forces interarmées, Mykhaïlo Drapaty, sur fond de grogne après le départ du ministre de la Défense.

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Oleksandre Syrsky, 60 ans, occupait ce poste depuis 2024 et fait partie des meilleurs chefs militaires ukrainiens. Il a notamment dirigé la défense de Kiev au début de l'invasion russe en 2022. Sa destitution intervient après plusieurs jours de manifestations en soutien au ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, évincé le 14 juillet. Celui-ci a accusé Oleksandre Syrsky de l'avoir poussé vers la sortie et d'avoir entravé sa tentative de réforme de l'armée.

Né en Russie et formé à Moscou, Oleksandre Syrsky n'est jamais parvenu à se défaire de sa réputation de général à la mentalité soviétique: ses détracteurs lui reprochent de faire peu de cas des pertes humaines, lui valant le surnom de «boucher».

L'Ukraine en bonne position

«J'ai décidé que le nouveau commandant en chef des Forces armées d'Ukraine serait Mykhaïlo Drapaty... Je remercie Oleksandre Syrsky et tous nos combattants pour les solides positions de première ligne de l'Ukraine», a déclaré Zelensky mardi soir dans un message sur Telegram. Sur le terrain, l'Ukraine est paradoxalement dans une position plus favorable: elle a freiné fortement l'avancée des troupes russes et mené récemment des vagues de frappes efficaces en Russie et dans les parties occupées de son territoire.


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