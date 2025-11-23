10:54 heures

Zelensky estime qu'il en faut «beaucoup plus» pour une «paix réelle», Kiev fixe trois lignes rouges

A la suite des pourparlers de paix à Genève, Volodymyr Zelensky a commenté l'avancement du plan de paix en Ukraine. «Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles», a-t-il déclaré lors d'une conférence virtuelle en Suède.

Il s'est ensuite montré beaucoup plus ferme: «Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus.»

Trois lignes rouges

De son côté, le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, a défini trois «lignes rouges» qui ne devront jamais être franchies dans les négociations de paix:

Aucune reconnaissance de l'occupation russe des territoires ukrainiens Aucune restriction imposée aux forces de défense ukrainienne Pas de droit de veto sur le choix des futures alliances

Il a également souligné que l'Ukraine devait être impliquée dans toutes les décisions et que l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN devait faire partie des futures garanties de sécurité.