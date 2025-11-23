Zelensky estime qu'il en faut «beaucoup plus» pour une «paix réelle», Kiev fixe trois lignes rouges
A la suite des pourparlers de paix à Genève, Volodymyr Zelensky a commenté l'avancement du plan de paix en Ukraine. «Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles», a-t-il déclaré lors d'une conférence virtuelle en Suède.
Il s'est ensuite montré beaucoup plus ferme: «Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus.»
Trois lignes rouges
De son côté, le président du Parlement ukrainien, Rouslan Stefantchouk, a défini trois «lignes rouges» qui ne devront jamais être franchies dans les négociations de paix:
- Aucune reconnaissance de l'occupation russe des territoires ukrainiens
- Aucune restriction imposée aux forces de défense ukrainienne
- Pas de droit de veto sur le choix des futures alliances
Il a également souligné que l'Ukraine devait être impliquée dans toutes les décisions et que l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN devait faire partie des futures garanties de sécurité.
Après les négociations à Genève, le Kremlin ne prévoit aucune rencontre avec Washington
Un communiqué du Kremlin indique qu'aucune rencontre entre les délégations russe et américaine n'est prévue cette semaine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que Moscou n'avait reçu aucune information supplémentaire concernant le plan de paix.
«Nous n'avons encore rien reçu officiellement», a affirmé Dmitri Peskov selon l'AFP. Il a ajouté savoir que des «modifications» vaient été apportées à la proposition des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec l'Ukraine.
Selon Reuters, le porte-parole a refusé de commenter les changements exigés par les dirigeants européens, assurant qu'il était inapproprié de mener ces négociations par le biais des médias.
Source. AFP
L’Europe doit «soutenir sans condition» le plan de paix en Ukraine
Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, exhorte les chefs d'État et de gouvernement européens à soutenir le plan en 28 points, qui, selon lui, représente une «formidable opportunité» de mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Chaque homme politique européen a le devoir de soutenir pleinement et sans condition ce plan, car c’est le choix rationnel et humain», a-t-il déclaré lundi, s’en prenant aux dirigeants d’Europe occidentale qui tentent de «bloquer» le plan.
La Hongrie a longtemps résisté aux efforts de l'UE visant à faire pression sur Moscou dans le conflit ukrainien.
En pleines négociations de paix, une attaque russe fait 4 morts et 17 blessés à Kharkiv
Une attaque russe nocturne sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé son maire dans la nuit de dimanche à lundi.
«On dénombre 17 blessés. Quatre personnes ont trouvé la mort», a déclaré Igor Terekhov, maire de cette ville proche de la frontière russe. «Malgré les négociations» de paix concernant l'Ukraine, «les troupes russes ont attaqué (...) des immeubles d'habitation», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un accord de paix devra «pleinement respecter la souveraineté» ukrainienne
Les Etats-Unis et l'Ukraine ont affirmé dimanche soir dans un communiqué de la Maison Blanche qu'un «futur accord» de paix pour mettre fin au conflit avec la Russie «devra pleinement respecter la souveraineté» de Kiev, à l'issue de pourparlers à Genève entre responsables américains, ukrainiens et européens.
La présidence américaine a par ailleurs salué des discussions en Suisse, en présence du secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui ont constitué «un pas en avant significatif» vers un règlement de paix en Ukraine.
Source: AFP
«Nous avons réussi à réduire le nombre de points divergents», dit Marco Rubio
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé que des «progrès substantiels» ont été faits après une rencontre à Genève avec la délégation ukrainienne menée par le chef de l'administration présidentielle Andreï Yermak. Il a ajouté que Donald Trump est satisfait.
«Nous avons réussi à réduire le nombre de points divergents», a indiqué dimanche l'Américain devant la presse. Et d'ajouter qu'il reste encore du travail et des désaccords sur certains points, sans donner plus de détails. «Rien n'est insurmontable», a-t-il estimé.
«Nous voulons un accord dès que possible», a-t-il souligné. Il est possible qu'il y ait rapidement un appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, a déclaré Marco Rubio, sans pouvoir donner de certitude.
Source: ATS
Zelensky se dit reconnaissant envers Trump après un post critique du président américain
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il était «personnellement» reconnaissant envers Donald Trump, après la publication par le président américain d'un message sur les réseaux sociaux accusant une nouvelle fois Kiev de ne faire preuve «d'aucune gratitude».
«L'Ukraine est reconnaissante envers les Etats-Unis, envers chaque coeur américain et personnellement envers le président Trump pour l'aide qui, à commencer par les Javelin (ndlr: des missiles antichar de fabrication américaine), a sauvé des vies ukrainiennes», a affirmé Zelensky dans un message sur X.
Le plan américain reflète «la plupart des priorités clés» de l'Ukraine, selon Kiev
La nouvelle version du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine reflète «la plupart des priorités clés» de Kiev, a estimé dimanche l'un des membres de la délégation ukrainienne aux pourparlers à Genève. «La version actuelle du document, bien qu'elle en soit encore aux dernières étapes de son approbation, reflète déjà la plupart des priorités clés de l'Ukraine», a déclaré sur Facebook Roustem Oumerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.
Qualifiant de «constructive» la coopération avec les Etats-Unis, il a salué «l'attention qu'ils accordent» aux «commentaires» des Ukrainiens. Peu auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé que «les propositions américaines pourraient inclure un certain nombre d'éléments basés sur les perspectives ukrainiennes et essentiels pour les intérêts nationaux de l'Ukraine».
Marco Rubio annonce des modifications au plan de paix américain
Le plan de paix présenté par les Etats-Unis ne sera pas appliqué tel qu'il avait été proposé. A l'issue de discussions menées à Genève avec l'Ukraine et ses partenaires européens, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé que des ajustements seront apportés.
Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak a aussi qualifié la rencontre de «très productive». «Nous allons continuer à travailler dans les prochains jours», a-t-il ajouté, en notant que «le dernier mot reviendra à nos dirigeants».
«Nous avons fait de bons progrès», a relevé Rubio. Et d'estimer que la rencontre est probablement «la plus productive et significative depuis le début de ce processus». Il reste encore du travail à faire, a-t-il toutefois averti. Les discussions se poursuivent.
Source: ATS
Le chancelier Merz juge «inacceptable» l'aspect financier du plan de paix américain
Bien que le chancelier allemand Friedrich Merz ne soit pas à Genève, il commente régulièrement le plan de paix américain. À l'issue du sommet du G20 à Johannesburg, il juge «inacceptable» le volet financier du plan.
Les fonds russes gelés en Europe devraient servir à la reconstruction de l'Ukraine, les États-Unis percevant 50 % des bénéfices de ce projet. Merz a déclaré lors d'un entretien avec ARD que les États-Unis n'ont pas accès à ces fonds. De plus, selon ce plan, l'Europe est censée contribuer à hauteur de 100 milliards d'euros supplémentaires. Du point de vue allemand, cela est inacceptable.
Territoires occupés, sanctions et milliards: voici les sujets débattus à Genève
Des représentants de pays européens, d'Ukraine et des États-Unis se réunissent actuellement à Genève pour discuter du plan de paix de Trump. Selon «Bild», citant Bloomberg, les points de désaccord entre les pays européens ont été identifiés.
- La question d'un éventuel échange de territoires ne devrait être abordée qu'après la fin de la guerre. L'idée que l'Ukraine doive également céder des territoires non occupés doit être rejetée.
- Les milliards qui ont été gelés doivent servir à la reconstruction de l'Ukraine.
- Les sanctions contre la Russie ne seront pas levées brutalement, mais progressivement.
- Les États-Unis et Washington doivent garantir la sécurité de l'Ukraine. Washington devrait recevoir une compensation financière à ce titre.
Il est difficile de savoir si ces points constituent l'ensemble des éléments nécessitant une révision d'un point de vue européen, ou si d'autres points seront ajoutés ultérieurement.