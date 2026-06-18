Une attaque massive de drones ukrainiens frappe Moscou

Attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens sur Moscou

Une attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur Moscou, plusieurs projectiles touchant une raffinerie, a annoncé le maire de la ville, Sergueï Sobianine.

«Les forces de défense aérienne continuent de repousser une attaque de grande envergure. Plusieurs drones ont réussi à atteindre la MNPZ», une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, située dans la capitale, a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram.

Le maire a par la suite indiqué que 43 drones avaient été détruits par les défenses antiaériennes russes pendant la nuit. Mardi, une raffinerie dans le quartier de Kapotnia (sud-est) avait déjà été visée par une vaste attaque de drones ukrainiens.

Source: AFP