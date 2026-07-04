Un terminal pétrolier russe touché par des drones ukrainiens

La Russie affirme que des drones ukrainiens ont touché un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg
La Russie a abattu des dizaines de drones ukrainiens au-dessus de Saint-Pétersbourg, a annoncé samedi le gouverneur de la ville, ajoutant qu'un terminal pétrolier avait été touché et qu'un drone s'était écrasé sur le complexe historique de Peterhof sans provoquer de dégâts.
«La frappe a touché la zone d'un terminal pétrolier dans le district de Kirovski, à Saint-Pétersbourg. Les conséquences techniques ont été résolues. Il n'y a pas eu de victime», a écrit le gouverneur Alexandre Beglov sur les réseaux sociaux. «Les forces de défense aérienne ont abattu 72 engins aériens sans pilote, dont l'un s'est écrasé à Peterhof. Il n'y a eu ni victimes ni dégâts», a-t-il précisé.
Source: AFP
La Russie revendique la prise de la position fortifiée de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine
Le Kremlin a revendiqué vendredi la prise par l'armée russe de la ville de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine, position fortifiée des forces de Kiev située sur la route menant vers les dernières grandes villes du Donbass encore sous contrôle ukrainien. «Kostyantynivka a été entièrement prise. La ville est désormais entièrement sous notre contrôle», a affirmé aux journalistes dont ceux de l'AFP le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, annonçant que le président Vladimir Poutine s'était entretenu avec les militaires à ce sujet.
La bataille pour cette cité qui comptait environ 78’000 habitants avant la guerre se déroule depuis fin 2025, lorsque les soldats russes ont commencé à s'infiltrer dans la ville, et constitue actuellement l'effort principal russe sur un front long de plus de 1000 kilomètres. Kostyantynivka est l'un des derniers verrous sur le chemin vers les grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk, sous contrôle ukrainien, dont la capture est l'objectif ultime du Kremlin dans le Donbass.
Selon Dmitri Peskov, Vladimir Poutine s'est rendu sur un point de commandement de l'armée russe, où il a écouté le rapport de son état-major et remercié les soldats russes. Selon Dmitri Peskov, les forces russes contrôlent aussi désormais la totalité de la région de Lougansk dans l'est de l'Ukraine, l'une des deux régions qui constituent le Donbass, objectif affiché par Moscou.
Source: AFP
Les soutiens de Kiev s'engagent sur 70 milliards d'euros d'aide militaire Les pays euro
Les pays européens de l'Otan et le Canada vont s'engager, à l'occasion du sommet de l'Alliance qui se tiendra la semaine prochaine à Ankara, à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027. Les pays de l'Otan, sans les Etats-Unis, ont confirmé cet engagement cette semaine, lors des dernières réunions préparatoires à ce sommet de l'Alliance dans la capitale turque, où cette décision sera formellement annoncée, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.
«Le sommet de l'Otan sera aussi l'occasion de réaffirmer le soutien en équipements, et le soutien sonnant et trébuchant des alliés à l'Ukraine«, s'est ainsi félicitée vendredi une source proche de la présidence française. Ces 140 milliards sur deux ans comprennent les 60 milliards d'euros d'aide militaire que l'Union européenne s'est engagée à prêter à l'Ukraine en 2026 et 2027, soit 30 milliards chaque année.
Le Canada et les pays européens de l'Otan, dont 23 sont aussi membres de l'UE, vont donc verser de leur côté quelque 40 milliards d'euros, en 2026, et au moins autant en 2027, selon ces sources.
Source: AFP
L'essoufflement de l'élan russe se poursuit
La ligne de front est restée largement inchangée en juin en Ukraine, dans la continuité d'une perte d'élan des troupes russes ces derniers mois, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Les données montrent un gain territorial net en juin de 30 km2 pour l'armée russe dans la région de Kharkiv (nord-est). Mais ces progrès sont avant tout le résultat d'incursions précédentes désormais considérées comme des avancées par l'ISW après l'analyse de nouvelles informations, indique l'institut.
L'armée ukrainienne a pour sa part gagné 11 km2 dans la région de Zaporijjia (sud) et 18 km2 dans celle de Dnipropetrovsk (centre-est). «L'étendue et le cadre de ces contre-attaques ukrainiennes en cours dans ces régions ne sont pas clairs», indique l'équipe de renseignement géospatial de l'ISW. «Les résultats de ces opérations de combat en cours restent incertains et seront probablement reflétés dans les données des prochaines semaines», a-t-elle ajouté.
Moscou a perdu le contrôle de 403 km2 en avril et mai, après un ralentissement de la progression de ses troupes enregistré depuis la fin 2025 et alors que Kiev mène des frappes de drones de portée moyenne et sur le front de plus en plus efficaces.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe ukrainienne sur une ville sous contrôle russe
Une frappe ukrainienne sur un marché de Tokmak, ville située dans le sud de l'Ukraine sous contrôle de Moscou, a fait au moins cinq morts, a indiqué vendredi le gouverneur installé par Moscou, Evguéni Balitsky.
«Cinq résidents ont été tués dans une attaque ennemie ciblée sur le marché de la ville de Tokmak», a-t-il indiqué sur Telegram, ajoutant que 18 autres personnes ont été blessées.
Source: AFP
Au moins 27 morts à Kiev dans les pires frappes russes depuis le début de la guerre
La capitale ukrainienne a subi au cours de la nuit la pire frappe de drones et missiles russes depuis le début de la guerre, qui a fait au moins 27 morts et 91 blessés. Kiev a promis de rendre coup pour coup à Moscou, qui entend poursuivre ses attaques. «La Russie frappe des cibles civiles uniquement pour contraindre l'Ukraine à renoncer à son Etat», a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu sur les lieux des bombardements, assurant que l'Ukraine riposterait.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion du pays par l'armée russe, celle-ci lance régulièrement des frappes massives impliquant des centaines de drones et dizaines de missiles sur l'Ukraine et sur sa capitale. Kiev, avec des moyens bien moindres notamment en matière de missiles, a aussi fait monter en puissance ses attaques sur le territoire russe, portant un coup notamment au secteur pétrolier.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Ukraine a été visée par 496 drones et 74 missiles de différents types, dont respectivement 476 et 48 ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne. La capitale, Kiev, a en particulier été ciblée. Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant plusieurs heures et l'alerte aérienne a duré plus de 11 heures d'affilée. Dans l'un des quartiers touchés, un journaliste a vu un corps extrait des débris.
Selon le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkachenko, 27 personnes ont été tuées lors de cette attaque et 91 blessées. Des pans entiers de bâtiments résidentiels se sont effondrés, un bâtiment abritant des ambulances a été touché et, selon la porte-parole de l'UE Anitta Hipper, des débris sont tombés sur un bâtiment qui «accueillait plusieurs diplomates».
Source: AFP
Trump veut que les «tueries insensées» cessent en Ukraine
Donald Trump souhaite un accord de paix pour mettre fin aux «tueries insensées» en Ukraine, a déclaré jeudi un responsable américain après qu'une attaque russe massive contre Kiev dans la nuit a fait au moins 21 morts.
Le président américain «souhaite que cette guerre prenne fin et que cessent les tueries insensées», a déclaré ce responsable à l'AFP.
Source: AFP
Antonio Guterres «condamne fermement» l'attaque russe s'étant déroulé dans la nuit
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres «condamne fermement» l'attaque russe contre Kiev dans la nuit, la pire depuis le début de la guerre, a déclaré jeudi son porte-parole Stéphane Dujarric.
«Toute attaque contre des civils et des infrastructures civiles sont une claire violation du droit humanitaire international et doivent cesser immédiatement», a-t-il ajouté devant la presse, répétant l'appel à la «désescalade» et à un cessez-le-feu.
Source: AFP
Les frappes russes ont «détruit» entrepôt de la Croix-Rouge contenant de l'aide humanitaire
Un entrepôt de la Croix-Rouge contenant de l'aide humanitaire a été «détruit» lors des frappes massives russes nocturnes sur Kiev, a annoncé l'organisation jeudi, qui regrette «un coup dur» à ses activités.
«L'entrepôt humanitaire de la Croix-Rouge ukrainienne a été détruit à la suite d'une attaque de grande ampleur contre Kiev. Au total, 320'000 unités de matériel et d'équipements humanitaires (...) ont été perdues», a indiqué l'ONG sur Facebook.
Source: AFP
L'Ukraine ripostera à l'attaque russe, affirme Zelensky
L'Ukraine ripostera «assurément» à l'attaque russe massive contre Kiev dans la nuit, qui a fait au moins 21 morts et 85 blessés, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky en se rendant sur les lieux de bombardements.
«La Russie frappe des cibles civiles uniquement pour contraindre l'Ukraine à renoncer à son État, pour creuser un fossé entre la société civile et l'armée. C'est sur cela qu'elle a misé pendant toute la durée de la guerre. Ça n'arrivera pas», a-t-il dit, ajoutant que l'Ukraine riposterait «assurément» aux frappes.
Source: AFP
Le bilan des frappes s'alourdit à 21 morts
Les frappes russes qui ont visé la capitale ukrainienne dans la nuit ont fait au moins 21 morts, dont deux enfants, selon un nouveau bilan des services de secours ukrainiens jeudi. Les autorités dénombrent près de 85 blessés.
Il s'agit de l'attaque «la plus massive» sur la capitale depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a affirmé le maire Vitali Klitschko, qui a déclaré vendredi «jour de deuil».
Source : AFP
Le parquet allemand accuse les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné des sabotages
Le parquet allemand a accusé jeudi les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné le sabotage des gazoducs russo-allemands Nord-Stream peu après l'invasion russe de l'Ukraine, annonce intervenant au lendemain de celle de l'inculpation d'un premier suspect.
Le suspect, identifié comme Serhii K., «et d'autres militaires ont élaboré, à la demande des autorités ukrainiennes, un plan visant à détruire les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2», a indiqué le parquet dans un communiqué, rappelant que les tubes sous-marins ont été sabotés à l'explosif en septembre 2022.
Source: AFP