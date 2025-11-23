«Ce n'est pas ma dernière offre»: Trump laisse une porte ouverte à l'Ukraine
Donald Trump a réagi samedi aux vives critiques visant son plan de paix pour l'Ukraine. «Ce n’est pas ma dernière proposition», a-t-il assuré samedi, depuis la pelouse sud de la Maison-Blanche. «Nous voulons parvenir à la paix. Cela aurait déjà dû être le cas depuis longtemps.»
Des sénateurs avaient auparavant dénoncé un plan jugé trop favorable à Moscou. «Ce n’est pas notre recommandation, ce n’est pas notre plan de paix», a déclaré le sénateur républicain Mike Rounds à propos du projet, qui prévoit notamment la cession de la région de Donetsk à la Russie.
Le sénateur indépendant Angus King, généralement proche des démocrates, est allé plus loin. Selon lui, le document représente «essentiellement la liste des souhaits des Russes».
Marco Rubio a contesté ces critiques sur X. Le plan a été élaboré par les Etats-Unis et repose «sur des suggestions russes, mais aussi sur des contributions passées et actuelles de l’Ukraine», a-t-il affirmé. Dimanche, les Etats-Unis, l’Ukraine et plusieurs pays européens doivent se réunir à Genève pour discuter du plan de paix.
Source: AFP
Une rencontre dès dimanche à Genève
Le plan américain pour l'Ukraine requiert du «travail supplémentaire», ont estimé samedi dans une déclaration commune les dirigeants de 11 pays et de l'Union européenne, après une réunion en marge du sommet du G20 à Johannesburg.
Le «projet» en 28 points proposé par Washington «est une base qui requerra du travail supplémentaire», écrivent-ils, se disant en particulier «inquiets par les limitations proposées pour les forces armées ukrainiennes, qui laisseraient l'Ukraine vulnérable à de futures attaques».
Une réunion doit déjà avoir lieu dimanche à Genève. Les représentants des principaux États européens y discuteront avec les Etats-Unis et l'Ukraine du plan de paix américain, selon des informations obtenues par l'agence de presse allemande Deutsche Presse Agentur auprès de sources gouvernementales.
La déclaration est signée par Ursula von der Leyen et Antonio Costa pour l'UE, ainsi que par les présidents français Emmanuel Macron et finlandais Alexander Stubb, le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que les Premiers ministres canadien Mark Carney, irlandais Micheal Martin, italienne Giorgia Meloni, japonaise Sanae Takaichi, néerlandais Dick Schoof, espagnol Pedro Sanchez, britannique Keir Starmer et norvégien Jonas Gahr Støre.
Source: Blick avec l'AFP
Trump dit que son plan pour l'Ukraine n'est pas sa dernière offre
Donald Trump a déclaré samedi que son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine n'était pas sa dernière offre et qu'il souhaitait que cessent les combats «d'une manière ou d'une autre».
Le président américain a répondu «non» à la question de savoir si son plan de 28 points proposé pour mettre fin au conflit en Ukraine était sa «dernière offre» «Nous essayons d'y mettre fin. D'une manière ou d'une autre, nous devons y mettre fin», a-t-il déclaré à la presse.
Source: AFP
Marco Rubio et Steve Witkoff seront à Genève dimanche
Le secrétaire d'Etat Marco Rubio et l'émissaire du président Donald Trump Steve Witkoff piloteront la délégation américaine dimanche à Genève. L'objectif est d'aboutir à une solution qui puisse être rapidement approuvée par les présidents américain et ukrainien.
"Notre intention est d'obtenir le meilleur accord possible pour les Ukrainiens", a affirmé à Keystone-ATS un responsable américain. Le secrétaire américain en charge de l'armée Daniel Driscoll a déjà atterri samedi à Genève.
En revanche, la source américaine affirme qu'aucune rencontre avec des représentants européens n'est prévue à ce stade lors de ces pourparlers qui auront lieu à la mission américaine à Genève et sont prévus sur une journée seulement. Ni aucun engagement avec la presse.
Une discussion avec les Russes doit avoir lieu plus tard. La délégation ukrainienne sera emmenée par le chef de l'administration présidentielle Andriy Yermak.
Source: ATS
La rencontre entre des responsables ukrainiens, américains, français, allemands, britanniques sera dimanche à Genève
Les conseillers à la Sécurité nationale des dirigeants français, allemand et britannique vont rencontrer leurs homologues américain et ukrainien dimanche matin à Genève pour discuter du plan américain pour l'Ukraine, ont annoncé samedi des sources concordantes.
«Le conseiller du président français ira demain à Genève avec ses collègues du 'E3' (Allemagne, France, Royaume-uni)», a indiqué l'une de ces sources. «La discussion se fera avec les Etats-Unis, le 'E3' et les Ukrainiens», a précisé une autre source.
Source: AFP
Berne veut «faciliter» les discussions
L'Ukraine et les États-Unis veulent discuter en Suisse du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les discussions devraient avoir lieu «dans les prochains jours», a annoncé le chef du Conseil de sécurité ukrainien, Roustem Oumierov, sur les réseaux sociaux.
Samedi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a ni confirmé ni démenti ces informations. Mais la Suisse serait prête à accueillir ces discussions. Une porte-parole a déclaré à Blick: «La Suisse soutient toute initiative visant à instaurer une paix juste et durable en Ukraine.» Le DFAE est en contact avec toutes les parties et est «prêt à faciliter les discussions et les rencontres en Suisse».
La Suisse devrait accueillir les négociations entre Kiev et Washington
L'Ukraine va mener prochainement des pourparlers en Suisse avec les Etats-Unis pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé samedi un haut responsable ukrainien.
«Dans les prochains jours, nous lancerons en Suisse des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix», a indiqué sur Facebook Rustem Umerov, à la tête du Conseil de sécurité ukrainien.
Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation pour les pourparlers avec Washington et Moscou. «L'Ukraine aborde ce processus avec une compréhension claire de ses intérêts. Il s'agit d'une nouvelle étape du dialogue qui se poursuit depuis quelques jours et qui vise principalement à harmoniser notre vision des prochaines étapes», a-t-il ajouté.
Négociations à trois
Le président Volodymyr Zelensky a signé de son côté samedi un décret formant la délégation qui sera chargée de participer «au processus de négociation avec les Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'avec des représentants de la Russie».
Selon ce décret, la délégation sera menée par le bras droit de Zelensky, le chef de la présidence Andriï Iermak, et comprendra entre autres Rustem Umerov, les chefs des services de sécurité et de renseignement et le chef d'état-major. Soit une délégation essentiellement militaire.
Source: AFP
Friedrich Merz et Donald Trump sont «d'accord sur les prochaines étapes» du plan sur l'Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président américain Donald Trump se sont «mis d'accord sur les prochaines étapes», lors d'un entretien au sujet du plan américain pour l'Ukraine, a annoncé vendredi le chancelier.
«Je viens de discuter du plan de paix pour l'Ukraine avec le président des Etats-Unis lors d'un entretien téléphonique fructueux et confidentiel», a déclaré Friedrich Merz dans une publication sur le réseau social X, précisant qu'ils s'étaient «mis d'accord sur les prochaines étapes». «Je vais maintenant en informer nos partenaires européens», a-t-il ajouté.
Source: AFP
«Rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine», martèle von der Leyen après un appel avec Zelensky
«Rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine», a martelé vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après un appel avec Volodymyr Zelensky.
Le président ukrainien a affirmé «avoir informé» la cheffe de l'exécutif européen et le président du Conseil Antonio Costa du plan de Trump visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe.
«En ce qui concerne les prochaines étapes, les dirigeants européens se réuniront demain en marge du G20, puis en Angola», où se tiendra un sommet Union européenne-Union africaine, a commenté Ursula von der Leyen sur X.
Trump juge que le 27 novembre est une date butoir «adéquate» pour que l'Ukraine accepte son plan
Donald Trump a estimé vendredi dans une interview que le jeudi 27 novembre, jour de la fête de Thanksgiving, était une date butoir «adéquate» pour un feu vert de l'Ukraine au plan américain de règlement du conflit.
«J'ai eu beaucoup de dates butoirs et quand les choses vont bien, la tendance est de repousser les dates butoirs. Mais jeudi est, nous pensons, un moment adéquat», a dit le président américain sur Fox News Radio.
Le plan américain pour l'Ukraine peut «servir de base à un règlement définitif» du conflit, selon Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a estimé vendredi que le plan proposé par les Etats-Unis pour l'Ukraine peut "servir de base à un règlement définitif" de la guerre, menaçant de conquérir plus de territoire si Kiev venait à le rejeter.
«Il peut servir de base à un règlement pacifique définitif, mais ce plan n'est pas discuté avec nous de manière concrète», a déclaré Poutine lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision.
Zelensky ne croit pas au plan de paix proposé par Trump et Poutine
L'Ukraine risque de perdre le soutien américain en raison du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a prévenu vendredi le président Volodymyr Zelensky. «L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile: la perte de dignité ou le risque de perdre un partenaire clé», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation.
Le président ukrainien s'est entretenu vendredi avec le vice-président américain JD Vance sur le plan américain, a indiqué une source à la présidence ukrainienne. «L'appel s'est achevé il y a environ une demi-heure», a indiqué cette source sous couvert d'anonymat à un groupe de journalistes dont l'AFP.
Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi qu'il proposerait des «alternatives» au plan des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec la Russie et considéré comme très favorable à Moscou, promettant de ne pas "trahir" les intérêts ukrainiens. «Je présenterai des arguments, je persuaderai, je proposerai des alternatives», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation, promettant qu'il ne «trahira» pas l'Ukraine.
Source: AFP