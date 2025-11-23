06:42 heures

«Ce n'est pas ma dernière offre»: Trump laisse une porte ouverte à l'Ukraine

Donald Trump a réagi samedi aux vives critiques visant son plan de paix pour l'Ukraine. «Ce n’est pas ma dernière proposition», a-t-il assuré samedi, depuis la pelouse sud de la Maison-Blanche. «Nous voulons parvenir à la paix. Cela aurait déjà dû être le cas depuis longtemps.»

Des sénateurs avaient auparavant dénoncé un plan jugé trop favorable à Moscou. «Ce n’est pas notre recommandation, ce n’est pas notre plan de paix», a déclaré le sénateur républicain Mike Rounds à propos du projet, qui prévoit notamment la cession de la région de Donetsk à la Russie.

Le sénateur indépendant Angus King, généralement proche des démocrates, est allé plus loin. Selon lui, le document représente «essentiellement la liste des souhaits des Russes».

Marco Rubio a contesté ces critiques sur X. Le plan a été élaboré par les Etats-Unis et repose «sur des suggestions russes, mais aussi sur des contributions passées et actuelles de l’Ukraine», a-t-il affirmé. Dimanche, les Etats-Unis, l’Ukraine et plusieurs pays européens doivent se réunir à Genève pour discuter du plan de paix.

