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90% des régions touchées
Kiev prive Moscou de carburant, les Russes doivent télétravailler

Face à des pénuries de carburant accrues par les frappes ukrainiennes, des régions russes comme Novossibirsk et Tomsk encouragent le télétravail et limitent les déplacements en voiture. Près de 90% des régions sont touchées depuis juin.
Publié: 14:57 heures
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
Volodymyr Zelensky en marge du sommet de l'OTAN de 2026 à Ankara, en Turquie, le 8 juillet 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Dans certaines régions russes, les employés sont encouragés au télétravail à cause des pénuries de carburant de plus en plus visibles, causées par les frappes ukrainiennes répétées sur les infrastructures d'hydrocarbures.

Les employeurs de la région de Novossibirsk, grand hub économique et industriel de Sibérie, sont encouragés à permettre le «travail à distance» et à «réduire la consommation de carburant», selon un décret du gouvernement régional daté de mercredi mais publié vendredi dans les médias russes.

Les autorités recommandent également aux habitants de «limiter leurs déplacements en voiture personnelle», le tout «jusqu'à l'annulation du régime de situation d'alerte renforcée». Plus tôt cette semaine, des drones ukrainiens ont frappé l'une des plus grandes raffineries russes dans la région voisine d'Omsk.

Kiev a intensifié ses frappes ces derniers mois contre les raffineries et dépôts de pétrole, disant vouloir assécher une source financière de l'invasion russe à laquelle elle fait face depuis plus de quatre ans.

90% des régions rationnées

Selon un décompte de l'AFP basé sur les déclarations des autorités locales et les médias locaux, près de 90% des régions russes ont connu un rationnement ou des pénuries de carburant depuis le mois de juin.

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Dans la région de Tomsk, voisine de Novossibirsk, le gouvernement a également encouragé le travail à distance, demandant à ses fonctionnaires de privilégier les réunions en ligne et de limiter les déplacements professionnels, rapporte l'agence de presse d'Etat Ria Novosti. Dans cette région, les difficultés d'approvisionnement sont enregistrées depuis la fin du mois de juin, selon l'agence.

Des toilettes mobiles

Fin juin, Rouslan Bolotov, maire d'Irkoutsk en Sibérie centrale, a également demandé aux employeurs locaux d'envisager le télétravail, selon le service de presse de la ville. Il a aussi annoncé l'installation de toilettes mobiles près des stations essence pour les automobilistes, qui patientent parfois des heures pour faire le plein.

De nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi des images satellites consultées par l'AFP, montrent de longues files d'attente devant les stations essence, notamment dans la région de Mordovie, au sud-est de Moscou, et dans celle de Krasnodar au bord de la mer d'Azov.

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