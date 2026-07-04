L'armée ukrainienne dit qu'elle défend toujours la ville-clé de Kostyantynivka

L'annonce par la Russie de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka, dans l'est de l'Ukraine, est «fausse», a indiqué samedi l'armée ukrainienne à l'AFP, reconnaissant une «situation difficile» mais assurant que les soldats ukrainiens défendaient la ville et que les combats se poursuivaient.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la revendication russe de «mensonge», au lendemain de l'apparition à la télévision de son homologue russe Vladimir Poutine en uniforme militaire, remerciant ses troupes pour la prise de la ville, d'une «importance stratégique majeure».

«Les soldats ukrainiens continuent de tenir leurs positions le long des lignes de défense établies. La situation reste difficile mais elle est sous le contrôle des Forces de défense ukrainiennes», a déclaré le porte-parole de l'armée, Andriï Kovaliov.

«Aucun succès» pour la Russie

«L'ennemi continue d'essayer de s'emparer de Kostyantynivka. De petits groupes d'infanterie (d'une à trois personnes) ont réussi à s'infiltrer profondément dans les formations de combat des forces ukrainiennes», a-t-il ajouté, mais «des opérations de contre-sabotage menées par les Forces de défense sont en cours dans la ville». «Les forces d'occupation sont en train d'être repérées et éliminées», a-t-il poursuivi.

Il a précisé que la Russie avait mené «11 tentatives d'assaut» vendredi – jour où Moscou a annoncé la prise de la ville – mais qu'elles «n'avaient eu aucun succès». «L'ennemi a recouru à la diffusion de désinformation flagrante et d'allégations mensongères émanant de ses plus hauts responsables», a-t-il ajouté.

Volodymyr Zelensky – qui a dit avoir informé le chancelier allemand Friedrich Merz sur ce sujet – a affirmé que Vladimir Poutine avait «choisi de mentir au monde» à propos de ce front. «Il prétend que les forces russes auraient soi-disant pris Kostyantynivka, dans le Donbass. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un mensonge russe de plus», a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.

«Si Kostyantynivka était sous contrôle russe, alors peut-être Poutine n'aurait-il aucun problème à me rencontrer là-bas pour trouver une voie diplomatique afin de mettre enfin fin à cette guerre», a-t-il ajouté.

Source: AFP