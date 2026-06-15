Parmelin et Zelensky se rencontrent à l'aéroport de Genève

Guy Parmelin et Volodymyr Zelensky discutent à Genève
Guy Parmelin a accueilli lundi soir Volodymyr Zelensky pour une rencontre bilatérale à l'aéroport de Genève. Au programme, les bons offices de la Suisse dans le conflit entre Kiev et Moscou, la reconstruction de l'Ukraine et l'accord de libre-échange avec ce pays.
«Je suis ravi de vous revoir après Davos» en janvier, a affirmé le président de la Confédération en accueillant peu après 22h son homologue ukrainien. Et de lui demander s'il avait fait bon voyage, ce à quoi Volodymyr Zelensky a répondu par l'affirmative. Côté suisse, le chef des questions de sécurité internationale au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Gabriel Lüchinger était présent. «Gabriel, nous nous connaissons», a dit Volodymyr Zelensky.
Côté ukrainien, le président était accompagné du ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha et du principal négociateur Roustem Oumarov. Après une longue journée d'accueil des dirigeants du G7, M. Parmelin attendait auparavant avec impatience l'avion ukrainien. «Il a survolé Bursins (VD)», son village, a-t-il dit en pointant un appareil qui pourrait avoir été celui du président ukrainien.
Zelensky aurait proposé à Trump de rencontrer Poutine aux Etats-Unis
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine aux Etats-Unis, lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, a-t-il indiqué lundi.
«Hier (dimanche), nous avons discuté avec le président Trump de la possibilité d'organiser une telle rencontre aux Etats-Unis, dans un format que Poutine aurait beaucoup plus de mal à refuser», a déclaré Zelensky dans une allocution vidéo publiée sur X. «Nous verrons ce qui en résultera.»
Volodymyr Zelensky a déjà proposé de rencontrer en face-à-face son adversaire russe, mais le Kremlin n'envisage une telle rencontre qu'à Moscou – ce que le président ukrainien ne peut accepter.
Source: AFP
Attaque massive sur Kiev: un joyau orthodoxe en feu
Au moins neuf personnes ont été tuées lundi en Ukraine dans une série d'attaques russes, dont une, massive, contre la capitale Kiev où une cathédrale orthodoxe célèbre a pris feu.
A Kiev, des bombardements russes ont touché pratiquement tous les quartiers de la ville et fait au moins quatre morts et plus d'une vingtaine de blessés, selon les autorités. Des journalistes de l'AFP ont vu des habitants couraient dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies.
Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a rapporté un incendie, après une attaque russe, au niveau du toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Le métropolite Epiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, a dénoncé un «crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté». Une façade de la cathédrale est éventrée, son toit partiellement détruit, et plus d'une dizaine de camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, a constaté un photographe de l'AFP.
Source: AFP
L'UE sanctionne un dignitaire orthodoxe considéré comme proche de Poutine
L'UE a annoncé lundi avoir sanctionné 81 individus et entités en raison de leur complicité avec la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, dont un dignitaire orthodoxe souvent présenté par les médias russes comme le «confesseur» du président Vladimir Poutine. Le religieux, Guéorgui Chevkounov, a été nommé en 2023 métropolite de Simféropol et de Crimée, péninsule ukrainienne que la Russie a annexée en mars 2014.
Au total, ce sont 34 personnes et 47 entités qui viennent s'ajouter à liste noire de l'UE, selon un communiqué de l'Union européenne. Ces sanctions prévoient essentiellement un gel des avoirs dans l'UE, une interdiction de circuler dans l'Union pour les individus et l'interdiction de leur fournir un soutien financier
Dans le cadre de ses sanctions contre le complexe militaro-industriel russe, l'UE a annoncé avoir sanctionné sept individus et 21 entités, des fabricants russes de drones, mais aussi deux entreprises chinoises, Shenzhen Minghuaxin et Xingiang Richful Lubricant Additive company, un des principaux fabricants en Chine d'additifs pour lubrifiants. Ils sont tous accusés d'aider la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine.
Les 27 États membres de l'Union ont par ailleurs décidé de sanctionner deux individus et 24 entités pour leur rôle dans l'exportation de pétrole et de produits pétroliers russes, y compris via la «flotte fantôme» que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales contre son pétrole.
L'UE a également pris des sanctions contre une entité et 15 individus, dont des juges et des procureurs, pour leur rôle dans «l'empoisonnement et la mort» de l'opposant russe Alexeï Navalny en février 2024.
Source: AFP
Macron veux davantage de pression américaine sur la Russie
Le président français Emmanuel Macron espère convaincre son homologue américain Donald Trump de mettre davantage de «pression» sur la Russie lors du sommet du G7 qui s'ouvre lundi soir à Evian.
«Ce que je veux au fond, c'est d'avoir des Américains qui se disent 'on est avec vous, on va continuer d'aider l'Ukraine, on va mettre la pression davantage sur la Russie'», a-t-il dit sur la chaîne TF1. «La bonne négociation, c'est l'Ukraine et la Russie autour de la table, mais avec les Européens et les Américains qui sont là», a-t-il ajouté.
Source: ATS
L'Unesco craint «d'importants dommages» après la frappe sur une cathédrale de Kiev
L'Unesco a condamné lundi la frappe attribuée à la Russie qui «aurait causé d'importants dommages» sur la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de la capitale ukrainienne Kiev classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Cette frappe, qui a touché le célèbre complexe d'églises orthodoxes de la Laure des Grottes de Kiev, «aurait causé d'importants dommages à l'extérieur comme à l'intérieur de la cathédrale de la Dormition». «Des structures historiques adjacentes, notamment des éléments du complexe fortifié de la Laure et la tour Ivan Kushnik, auraient également été touchées», écrit l'Unesco dans un communiqué.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainiens fait 3 morts à Toula, en Russie
Au moins trois personnes ont été tuées dans une attaque de drones ukrainiens sur la ville russe de Toula, à environ 200 km au sud de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur régional, Dimitri Milaïev.
«Ce soir, le quartier résidentiel de la ville de Toula a été la cible d'une attaque par drones», a écrit M. Milaïev sur le réseau social Telegram. «Malheureusement, selon les premières informations, trois personnes ont été tuées. Trois autres, dont un enfant d'un an, ont été blessées», a-t-il ajouté.
Source: ATS
La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia aurait été reconnectée au réseau après trois jours d'inactivité
La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, sous contrôle russe, a été reconnectée samedi au réseau près de trois jours après avoir perdu toute alimentation électrique externe après une frappe contre un poste électrique, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Le courant a été rétabli après des réparations effectuées sur une ligne d'alimentation de secours à la faveur d'un cessez-le-feu local, a indiqué le gardien de la sûreté nucléaire sur le réseau social X.
La centrale se prépare à présent à réparer sa ligne principale, déconnectée depuis le 24 mars.
Source: AFP
Coup de pression de deux avions de combat russes qui ont frôlé l'espace aérien suédois
La Suède a annoncé samedi avoir fait décoller en urgence deux paires de chasseurs JAS 39 Gripen pour intercepter deux avions de combat russes survolant la mer Baltique à proximité de son espace aérien.
Les deux incidents sont intervenus vendredi dans le sud et le nord de la mer Baltique. Des appareils de l'Otan ont aussi décollé «pour maintenir la sécurité dans l'espace aérien commun», a précisé l'armée suédoise dans un communiqué. L'espace aérien suédois n'a pas été violé lors de ces deux incidents, a-t-elle indiqué.
«Les actions russes sont graves et constituent un comportement récurrent menaçant à la fois notre intégrité territoriale et notre sécurité», a estimé le vice-amiral Ewa Skoog Haslum, chef des opérations interarmées, cité dans le communiqué.
Les tensions dans la mer Baltique se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022.
Source: AFP
Un drone ukrainien fait un incendie et tue une personne dans un port du sud de la Russie
Une attaque de drones ukrainiens sur des installations portuaires du sud de la Russie a provoqué un important incendie, tuant une personne, ont indiqué les autorités locales samedi matin. Moscou a assuré avoir abattu au total 177 drones ukrainiens.
Une chute de «débris de drone» sur un terminal maritime de Temriouk, sur la mer d'Azov à proximité du détroit de Kertch séparant la Russie de la Crimée annexée, a provoqué un incendie, a déclaré le gouverneur de la région russe de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, sur le réseau social Telegram.
Une personne a été tuée et trois autres blessées, a-t-il ajouté, précisant que 96 personnes étaient mobilisées pour lutter contre l'incendie.
Source: AFP
L'UE va reprendre lundi les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine
L'Union européenne a annoncé qu'elle reprendrait formellement lundi les négociations avec l'Ukraine en vue de son adhésion, le processus ayant été relancé grâce à la levée du veto hongrois.
«Tous les Etats membres ont convenu d'ouvrir le premier 'cluster' de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie», a annoncé vendredi sur X le président du Conseil de l'UE, Antonio Costa, saluant «une étape majeure» en vue de l'élargissement du bloc.
Source: AFP
Annulation d'une célébration nationale russe après une frappe
Radmir Beliaev, le maire de la ville industrielle de Nijnekamsk, située en république du Tatarstan à quelque 1600 km de la frontière ukrainienne, a rapporté sur Telegram une attaque de drone ukrainienne sur un immeuble résidentiel. Selon le maire, l'attaque a fait quatre blessés.
«Pour des raisons de sécurité, il a été décidé d'annuler tous les événements publics prévus aujourd'hui», a-t-il dit. Le 12 juin est la Journée de la Russie, un jour férié national.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes ukrainiennes contre une ville russe
Des frappes ukrainiennes ont fait deux morts et deux blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.
«Deux civils ont été tués» et deux autres personnes ont été blessées dans des tirs d'artillerie à Suzemka, a déclaré le gouverneur par intérim de la région de Briansk, Egor Kovalchuk, dans un message sur Telegram.
Source: AFP