Le plan de règlement du conflit vient bien des Etats-Unis, insiste Washington

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a insisté samedi soir sur le fait que le plan de règlement du conflit en Ukraine annoncé cette semaine venait bien des Etats-Unis et ne correspondait pas uniquement aux exigences de la Russie, comme l'ont affirmé des sénateurs américains.

«La proposition de paix a été rédigée par les Etats-Unis», a contesté le ministre sur le réseau social X. Ce texte «présente un cadre solide de négociations. Il se fonde sur des éléments fournis par la partie russe mais également sur des apports de l'Ukraine», a argumenté le chef de la diplomatie américaine.

Le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, avait qualifié auparavant de «complètement fausses» les déclarations de trois sénateurs, le républicain Mike Rounds, l'indépendant Angus King et la démocrate Jeanne Shaheen.

D'après ces élus du Congrès, Marco Rubio leur avait confié que le document ne correspond pas à la position officielle des Etats-Unis, mais représente simplement un point de départ pour des discussions et inclut une «liste de souhaits russe».

«Le secrétaire Rubio nous a appelés cet après-midi. Je pense qu'il nous a très clairement expliqué que nous sommes les destinataires d'une proposition qui a été transmise à l'un de nos représentants. Ce n'est pas notre recommandation. Ce n'est pas notre plan de paix», avait ainsi martelé le sénateur Rounds, en marge d'une réunion sur la sécurité au Canada.