Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont retrouvés jeudi à Shenzhen. Le même jour, à Berlin, les Européens ont affiché une position commune sur l’Ukraine. Ils veulent peser sur les négociations de paix, préparer des garanties de sécurité et poursuivre leur aide militaire.

Pendant que les grandes puissances se retrouvaient en Chine, l’Europe préparait son coup

Pendant que les grandes puissances se retrouvaient en Chine, l’Europe préparait son coup

En bref Les Etats européens conviennent de lignes directrices pour l'Ukraine et forment une équipe de négociation commune

Une force multinationale doit contribuer à la sécurité de l'Ukraine après un cessez-le-feu

Plusieurs Etats de l'UE ne veulent pas participer au prochain financement commun de l'Ukraine

Chiara Schlenz

Trois présidents à Shenzhen, près de 40 délégations à Berlin. Jeudi, le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ont mis en scène leur puissance en Chine. Le même jour, le chancelier allemand Friedrich Merz a accueilli à Berlin la «coalition des volontaires» pour un sommet sur l’Ukraine. Deux rencontres aux allures bien différentes. Et c’est peut-être à Berlin que s’est joué l’essentiel.

A Shenzhen, les trois grandes puissances ont défendu leurs propres intérêts. A Berlin, les Européens ont affiché ce qui leur a longtemps fait défaut sur l’Ukraine: une stratégie commune.

L'Europe passe à l'action

Le «Financial Times» voit dans le sommet de Berlin une réponse à la perspective d’un «Yalta 2.0» à Shenzhen. Comme les vainqueurs de 1945, les grandes puissances pourraient redessiner leurs zones d’influence sans consulter les pays concernés. A Berlin, les Européens ont réaffirmé leurs priorités. La souveraineté de l’Ukraine doit être préservée, un éventuel cessez-le-feu doit s’accompagner de garanties de sécurité et le pays doit pouvoir poursuivre son chemin vers l’Union européenne.

Pour les futurs pourparlers sur l’Ukraine, les Européens ont déjà constitué une équipe de négociation commune. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et la Pologne doivent y représenter les intérêts européens aux côtés de l’UE. L’objectif est de défendre une position commune plutôt que cinq positions nationales.

Selon l’Agence européenne de défense, les Etats membres de l’UE ont consacré 418 milliards d’euros à leur défense en 2025, soit 20% de plus qu’en 2024. Leurs dépenses devraient atteindre 454 milliards en 2026. Mercredi, la Commission européenne a proposé jusqu’à 45 milliards d’euros d’aide supplémentaire pour l’Ukraine en 2027, dont jusqu’à 25 milliards d’aide militaire. La proposition doit encore être adoptée. L’Allemagne et la Norvège ont par ailleurs promis chacune 300 millions de dollars pour l’achat d’armes américaines destinées à l’Ukraine, notamment des missiles Patriot.

Négocier ensemble, se défendre ensemble

Sur le terrain, les préparatifs ont déjà commencé. Selon le «Welt», un exercice militaire organisé en Pologne, en Roumanie et à l'ouest de la mer Noire doit permettre de tester la capacité de la coalition à déployer une force multinationale en Ukraine. Selon le gouvernement allemand, cette force contribuerait à la sécurité du pays après un éventuel cessez-le-feu.

La présence à Berlin de Steve Witkoff et Jared Kushner, les émissaires de Donald Trump, montre aussi que les Européens ont noué un dialogue direct avec Washington sur la suite des négociations.

L'unité européenne a ses limites

Les Européens ne sont pas pour autant d’accord sur tout. La Pologne exclut pour l’instant de verser des fonds supplémentaires au programme PURL, coordonné par l’OTAN pour financer l’achat d’armes américaines destinées à l’Ukraine. Plusieurs Etats de l’UE refusent à ce stade de participer au prochain financement commun. Interrogé par «Deutsche Welle», l’expert en sécurité Stefan Meister souligne que l’Europe n’a toujours pas présenté de plan précis sur les garanties qu’elle offrirait à l’Ukraine ni sur les troupes qu’elle serait prête à déployer.

Malgré ces divergences, quelque chose a changé. L’Europe ne se demande plus seulement si elle doit prendre ses responsabilités. Elle cherche désormais comment le faire. Pendant que Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping affichaient leur puissance à Shenzhen, les Européens travaillaient à Berlin à jeter les bases d’un ordre de sécurité commun. Une démarche moins spectaculaire, mais peut-être plus durable.