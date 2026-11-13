Les Européens ont deux problèmes majeurs sur l'Ukraine

Le sommet de la Communauté politique européenne, avec la Suisse à bord, a confirmé que les Européens ont deux problèmes majeurs sur le dossier ukrainien. Ils n'ont pas toujours de négociateur attitré, et ils restent divisés sur l'avenir du pays dans l'Union.

En bref Le sommet de Dublin a marqué des avancées dans les discussions entre Européens et Américains. Mais l'Europe souffre d'un manque de négociateur désigné et d'une stratégie commune, ce qui affaiblit son influence diplomatique.

Les négociations d'Abou Dhabi des 10 et 11 novembre ont abordé des questions cruciales pour la sécurité européenne, mais l'absence d'un représentant unique empêche l'Europe de peser efficacement.

L'Union européenne fournit une aide essentielle à l'Ukraine, mais sans une ligne diplomatique claire, elle risque de subir les décisions des grandes puissances.

Richard Werly Journaliste Blick

Ce n'est pas un chef d'Etat ou de gouvernement qui l'a dit. La phrase est de Raphaël Glucksmann, le candidat social-démocrate à la présidentielle française d'avril-mai 2027. L'eurodéputé du groupe socialiste au Parlement européen s'exprimait lors du Forum de Paris sur la paix, mercredi 11 novembre. Sur l'Ukraine, a-t-il dit, «la prise de conscience européenne n'est toujours pas au rendez-vous. Nous ne sommes pas, malgré notre aide budgétaire et militaire, complètement prêts au seul objectif qui permettra de sauver l'Ukraine: battre Vladimir Poutine».

Cette phrase, les dirigeants présents au sommet de Dublin de la Communauté politique européenne, le 12 novembre, auraient pu la mettre en exergue. Une porte s'est pourtant ouverte depuis la victoire écrasante du Parti démocrate aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les négociateurs américains Jared Kushner et Steve Witkoff, mais aussi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, sont sous la surveillance du futur Congrès, qui sera dominé par l'opposition à Donald Trump.

Preuve de cette prudence: les deux négociateurs, dont le premier est le gendre de Trump, se sont rendus à Dublin, en Irlande, pour y rencontrer les Européens et Volodymyr Zelensky après avoir échangé à Moscou avec Vladimir Poutine. Ils ont confirmé que les négociations qui ont repris en début de semaine à Abou Dhabi avec les Russes et les Ukrainiens vont se poursuivre, et que les Européens y auront une place.

Saisir cette chance

Mais comment saisir cette chance? Et comment imposer l'Europe à la table des négociations, au-delà des promesses de la «coalition de volontaires» et des exercices militaires comme celui qui vient d'avoir lieu en Pologne, où des troupes de soutien à un cessez-le-feu en Ukraine pourraient être déployées?

Deux problèmes demeurent, et ils sont à nouveau sur la table du sommet de l'Union européenne ce vendredi, dans la capitale irlandaise.

Le premier est l'absence d'un négociateur unique au nom de l'UE. En théorie, ce rôle devrait être celui de la haute représentante pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas. Mais l'ancienne Première ministre estonienne est beaucoup trop antirusse. Elle fait aussi de l'ombre à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Or, quand une négociation s'accélère, comme cela pourrait être le cas ces prochains jours en vue d'un cessez-le-feu, malgré l'intransigeance de Poutine, cette question est cruciale. Pour l'heure, les grandes capitales européennes envoient leurs diplomates. Mais il manque une cohérence et un point de contact.

Pas de mandat

S'y ajoute un sujet éminemment diplomatique, que l'on connaît bien en Suisse: l'absence d'un mandat clair. La lettre «La Matinale européenne», très informée, a bien résumé le sujet:

«Plus les discussions trilatérales entre les Etats-Unis, la Russie et l’Ukraine accélèrent, plus le manque de préparation de l’Union européenne et de ses Etats membres sur le rôle qu’ils entendent jouer pour mettre fin à la guerre apparaît avec clarté. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italienne, l’a mis noir sur blanc dans une lettre adressée la semaine dernière à António Costa, le président du Conseil européen. Quiconque participe au nom de l’UE dans les différents formats de négociation sur l’Ukraine le fait sans mandat clair. La question du mandat est bien plus importante que le nom du potentiel représentant de l’UE.»

Second problème, qui explique bien sûr cela: l'absence de stratégie. Tout le monde, au sein de l'Union européenne et au-delà – la Suisse approuve cette position malgré sa neutralité –, veut que l'Ukraine sorte de ces pourparlers avec de solides garanties de sécurité. Cela suppose d'armer l'Ukraine et, peut-être, de déployer des troupes pour garantir le cessez-le-feu. Mais de cela, la Russie ne veut pas entendre parler. Alors? Les Européens sont-ils prêts à prendre le risque en cas de cessez-le-feu? Et, en plus des 90 milliards d'euros de prêts débloqués pour l'Ukraine en début d'année, que sont-ils prêts à faire ensuite pour intégrer au plus vite le pays dans l'Union, comme cela a été promis?

Lettre de Merz

Le chancelier allemand Friedrich Merz a consigné dans une lettre officielle à ses pairs une demande: pas de futur budget communautaire pour les 27 sans préciser le tir et la volonté des 27 sur l'Ukraine. Il a fait passer quatre messages, qui seront discutés à Dublin ce 13 novembre:

Tous les Européens doivent payer. Merz refuse que certains Etats membres bénéficient de la solidarité budgétaire européenne tout en s'exonérant du financement de l'Ukraine (Hongrie, Slovaquie, République tchèque et Bulgarie). Le soutien à l'Ukraine est une question de sécurité européenne et les charges doivent donc être partagées. Il faut un engagement budgétaire pluriannuel pour financer l'Ukraine. Ce financement devra démarrer dès 2028, en incluant le paiement des intérêts des emprunts européens déjà contractés.

La porte des négociations est peut-être désormais davantage ouverte aux Européens. Mais Vladimir Poutine, au Kremlin, sait qu'il peut encore jouer la montre et poursuivre ses frappes sur des cibles civiles en Ukraine. L'hiver, le manque d'électricité et d'eau dans les grandes villes et le moral au plus bas de la population ukrainienne sont des variables que les Européens ne prennent pas assez vite en compte.