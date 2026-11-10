Berlin lie le budget de l'UE à l'aide obligatoire pour l'Ukraine

Les Premiers ministres slovaque et tchèque ont critiqué mardi la volonté du chancelier allemand de conditionner les discussions sur le prochain budget européen à un engagement de tous les Etats membres à participer au financement de l'Ukraine.
«C'est du chantage et je ne céderai pas», a déclaré aux journalistes le dirigeant nationaliste slovaque Robert Fico à Bratislava au sujet des propos de Friedrich Merz. Lundi, le chancelier allemand a rappelé à l'UE que son pays était le premier contributeur de l'aide à l'Ukraine.
«Sans exception»
La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont, elles, dispensées de contribution au prêt de 90 milliards d'euros accordés à l'Ukraine pour ses besoins de financement en 2026 et 2027. Le mois dernier, Kiev a indiqué que cette somme serait insuffisante, évaluant le «trou» budgétaire pour l'an prochain à quelque 70 milliards d'euros. L'UE s'est engagée à financer une partie de ce déficit, soit 45 milliards d'euros, mais il lui reste encore à savoir comment.
L'Allemagne réclame que tous les pays de l'UE, «sans exception», s'engagent désormais à combler le déficit avant toute discussion sur le prochain budget des 27. Berlin veut que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour du sommet informel de vendredi à Dublin. En visite à Bratislava mardi, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, a déclaré qu'il ne «comprenait pas» pourquoi Friedrich Merz «disait cela». Le budget qu'il menace de bloquer contient aussi un milliard d'euros d'aide pour l'Ukraine, a-t-il déclaré.