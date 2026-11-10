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«Une forme de chantage»?
Berlin lie le budget de l'UE à l'aide obligatoire pour l'Ukraine

L'Allemagne exige que tous les pays de l'UE contribuent au financement de l'Ukraine avant de négocier le budget européen. La Slovaquie et la Tchéquie critiquent une «forme de chantage».
Publié: il y a 2 minutes
Le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin, en Allemagne, le 10 novembre 2026.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Les Premiers ministres slovaque et tchèque ont critiqué mardi la volonté du chancelier allemand de conditionner les discussions sur le prochain budget européen à un engagement de tous les Etats membres à participer au financement de l'Ukraine.

«C'est du chantage et je ne céderai pas», a déclaré aux journalistes le dirigeant nationaliste slovaque Robert Fico à Bratislava au sujet des propos de Friedrich Merz. Lundi, le chancelier allemand a rappelé à l'UE que son pays était le premier contributeur de l'aide à l'Ukraine.

«Sans exception»

La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont, elles, dispensées de contribution au prêt de 90 milliards d'euros accordés à l'Ukraine pour ses besoins de financement en 2026 et 2027. Le mois dernier, Kiev a indiqué que cette somme serait insuffisante, évaluant le «trou» budgétaire pour l'an prochain à quelque 70 milliards d'euros. L'UE s'est engagée à financer une partie de ce déficit, soit 45 milliards d'euros, mais il lui reste encore à savoir comment.

L'Allemagne réclame que tous les pays de l'UE, «sans exception», s'engagent désormais à combler le déficit avant toute discussion sur le prochain budget des 27. Berlin veut que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour du sommet informel de vendredi à Dublin. En visite à Bratislava mardi, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, a déclaré qu'il ne «comprenait pas» pourquoi Friedrich Merz «disait cela». Le budget qu'il menace de bloquer contient aussi un milliard d'euros d'aide pour l'Ukraine, a-t-il déclaré.

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