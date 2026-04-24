Kiev pourrait proposer à Donald Trump une enclave autonome nommée «Donnyland» au Donbass. Ce projet inédit reflète une tentative ukrainienne d'attirer l'appui des Etats-Unis face à la menace russe.

«Donnyland»: le projet fou de l'Ukraine pour s'attirer les faveurs de Trump

«Donnyland»: le projet fou de l'Ukraine pour s'attirer les faveurs de Trump

Wiebke Köhne

Des responsables ukrainiens envisagent un changement de stratégie dans leurs relations avec le président américain Donald Trump. Comme le rapporte The Telegraph, une idée aussi inattendue que flatteuse circule actuellement à Kiev. Le projet? Créer une enclave baptisée «Donnyland» dans la région du Donbass. Pour l'heure, cette proposition n'a toutefois pas encore été formalisée dans des documents officiels.

Selon ses promoteurs, «Donnyland» s'étendrait sur environ 4800 km², soit un peu moins que le canton du Valais. Sa structure s'inspirerait de celle de Monaco, avec une entité largement autonome. Les fonctionnaires évoquent aussi la possibilité d'en faire une zone économique spéciale, une idée susceptible de séduire Donald Trump, qui avait lui-même proposé l'an dernier un projet similaire.

Un concept pensé pour séduire Trump

Le projet s'adresse clairement au président américain. Certains partisans de «Donnyland» suggèrent même que le «Conseil de paix» de Donald Trump puisse jouer un rôle dans la gestion de ce micro-Etat. Une proposition insolite, qui reflète surtout la situation délicate dans laquelle se trouve actuellement l'Ukraine.

D'après «The Times», les échanges entre Kiev et Washington restent limités, tandis que grandit la crainte d'un rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie. Derrière cette idée, certains observateurs voient une tentative de réorienter la politique étrangère ukrainienne, afin de s'attirer les faveurs de Donald Trump et garantir un soutien accru face à l'invasion russe.

Des hommages parfois insolites aux présidents américains

Reste à savoir si ce projet verra le jour et si l'ego de Donald Trump y sera sensible. Les hommages originaux à des présidents américains à l'étranger ne sont toutefois pas une nouveauté.

George W. Bush en Albanie

A Fushë-Krujë, en Albanie, l'ancien président George W. Bush fait l'objet d'un véritable culte. Selon HuffPost, plusieurs commerces portent son nom et une statue de trois mètres trône sur la place principale, qui porte elle aussi son nom. Cette ferveur s'explique notamment par son rôle dans l'indépendance du Kosovo et par sa visite en 2007, la première d'un président américain dans le pays.

Barack Obama en Irlande

En Irlande, le village de Moneygall a été marqué par la visite de Barack Obama et de Michelle Obama en 2011. Depuis, il est surnommé «le village des ancêtres d'Obama». L'ancien président possède en effet des racines irlandaises: l'un de ses ancêtres a quitté Moneygall pour New York en 1850. Comme le relève Der Spiegel, le site est devenu une attraction touristique, notamment grâce à la «Barack Obama Plaza», à la fois aire de repos et lieu d'exposition.

Ronald Reagan en Hongrie

Enfin, à Budapest, une imposante statue en bronze de Ronald Reagan a été inaugurée en 2011 sur la place de la Liberté. Selon Kronen Zeitung, la cérémonie avait été présidée par le Premier ministre Viktor Orbán. Le monument rend hommage au rôle de Ronald Reagan dans la lutte contre le communisme, même si le gouvernement de Viktor Orbán a lui-même fait l'objet de nombreuses critiques internationales pour ses dérives autoritaires.