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Mandat d'arrêt international
Poutine est officiellement invité au G20 en Floride

La Russie sera invitée au sommet du G20 en décembre en Floride, selon Washington. Le Kremlin n’a pas encore décidé si Vladimir Poutine, sous mandat de la CPI, y participera.
Publié: 23.04.2026 à il y a 35 minutes
Vladimir Poutine pourrait partirper au sommet du G20 en Floride en décembre.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un haut responsable de la Maison Blanche a indiqué à l'AFP jeudi que tous les Etats membres du G20, parmi lesquels la Russie, seraient invités au sommet prévu en décembre en Floride.

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«Aucune invitation formelle n'a été émise pour l'instant mais tous les membres du G20 seront invités à assister aux réunions ministérielles et au sommet des dirigeants», prévu dans un complexe de golf appartenant à la famille Trump, a indiqué cette source, qui a requis l'anonymat.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Pankine, cité par les agences russes, avait indiqué mercredi que son pays avait été convié à participer à ce sommet «au plus haut niveau». Jeudi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que la question d'une participation du président Vladimir Poutine lui-même n'avait pas été tranchée.

«Une décision sera prise»

«Aucune décision de ce type n'a encore été prise, mais la Russie a participé à chaque sommet au niveau approprié», a déclaré Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien. «A l'approche du sommet, une décision sera prise sur le format de notre participation».

Sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale (CPI) pour «crime de guerre» dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine n'avait pas assisté au précédent sommet du G20 à Johannesbourg en novembre 2025. C'est son conseiller économique, Maxime Orechkine, qui avait représenté Moscou en Afrique du Sud. Les Etats-Unis occupent cette année la présidence tournante du G20, forum de coopération économique entre les principaux pays développés et émergents de la planète.


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