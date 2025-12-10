DE
Le président finlandais annonce
L'Ukraine et la Russie seraient «proches d'un accord»

Le président finlandais Alexander Stubb évoque une fin prochaine de la guerre en Ukraine. Les deux parties au conflit auraient conjointement édulcoré le plan de paix.
Publié: 12:59 heures
L'Ukraine a réussi à atténuer le plan en 28 points de Donald Trump pour un accord de paix.
Photo: Evgeniy Maloletka
Mattia Jutzeler

La paix en Ukraine pourrait être à portée de main. Selon le président finlandais Alexander Stubb, une fin des combats n’a jamais paru aussi réaliste depuis l’invasion russe il y a près de quatre ans. «Nous sommes proches d'un accord», a-t-il déclaré mardi, selon «Bloomberg», lors d'un événement dans la capitale finlandaise Helsinki.

Le président finlandais a qualifié mardi le document cadre de l'accord de paix de «plan en 20 points». Selon lui, l'Ukraine a réussi à atténuer la version initiale en 28 points du président américain Donald Trump. «Le plan en 28 points contenait des éléments d'une future architecture de sécurité européenne qui, à mon avis, étaient totalement inacceptables», a déclaré Alexander Stubb à ce sujet.

«Très satisfait de la situation»

Selon lui, le plan de Trump était trop favorable à la Russie, puisqu'il voulait limiter l'adhésion à l'OTAN et la taille de l'armée ukrainienne. D'autres documents du projet d'accord de paix concernent les futures garanties de sécurité de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie et la reconstruction du pays après la guerre. Selon «Bloomberg», les documents ne règlent toutefois toujours pas clairement la question de savoir comment empêcher la Russie de lancer une nouvelle attaque à l'avenir.

Le président finlandais se montre malgré tout extrêmement optimiste. «Nous arrivons à un point où les conditions d'un éventuel accord deviennent de plus en plus attrayantes. Je suis très satisfait de la situation actuelle», estime Alexander Stubb.

