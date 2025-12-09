DE
FR

OTAN, Ukraine... tout y passe
Trump surestime son rôle et tacle l'Europe dans une interview fleuve

Dans une interview fleuve, le président américain Donald Trump s'exprime sur son quotidien politique actuel. Il s'y félicite et critique aussi bien ses alliés que ses ennemis. Récapitulatif.
Publié: 19:32 heures
1/4
Donald Trump a donné une longue interview sur les gros titres actuels.
Photo: AFP
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Son plan de paix en Ukraine, ses relations avec l'Europe et le rôle des Etats-Unis dans l'OTAN: Donald Trump s'étale dans une longue interview accordée au quotidien américain «Politico». Blick résume les principales déclarations du président américain sur les thèmes qui dominent l'actualité.

Paix en Ukraine

Les négociateurs de Donald Trump discutent aussi bien avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Selon le président américain, un camp domine clairement les pourparlers. «Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus, affirme Trump. C'est la Russie. C'est un pays bien plus grand.»

A lire aussi
«Il est temps d'écouter papa Trump et de sauver l'Europe»
«Vous avez tout gâché»
Le Kremlin humilie une nouvelle fois l'Europe et encense «papa Trump»
Et si les Européens finissaient aussi par abandonner l'Ukraine?
Réunion ce lundi à Londres
Et si les Européens finissaient aussi par abandonner l'Ukraine?

Le président américain réaffirme au cours de l'interview que Zelensky n'a pas encore pris connaissance d'un projet de plan de paix. «Peut-être l'a-t-il lu pendant la nuit. Ce serait bien qu'il le lise.» Trump insiste aussi sur son propre poids dans le processus. «Je pense que si je n'étais pas président, nous aurions eu une troisième guerre mondiale.»

Trump exprime sa sympathie pour la population ukrainienne, tout en se montrant sceptique face aux chances de victoire du pays. «Ils ont perdu beaucoup de terrain. On ne peut certainement pas qualifier cela de victoire.»

Relation avec l'Europe

«Ils parlent trop. Et ils ne livrent pas.» C'est ainsi que Trump résume sa position vis-à-vis des Etats européens. Dans les négociations liées à l'Ukraine, il estime que l'UE devrait agir davantage et parler moins.

Pour Trump, l'Europe s'est dégradée ces dernières années. Le républicain s'en prend particulièrement à la politique migratoire. «Ce qu'ils font en matière de migration est une catastrophe, juge Trump. A mon avis, beaucoup de ces pays ne seront plus viables.» Dans le même temps, il assure ne pas vouloir s'impliquer outre mesure sur le continent.

Rôle des Etats-Unis dans l'OTAN

Concernant l'OTAN, Trump revendique clairement un rôle de meneur pour les Etats-Unis. «L'OTAN m'appelle 'papa'. J'ai beaucoup de choses à dire là-bas.» Il affirme avoir exercé des pressions pour pousser les membres à augmenter leurs dépenses.

Trump met toutefois en garde contre un élargissement de l'OTAN, en particulier dans le cas de l'Ukraine. «Bien avant Poutine, l'accord tacite était que l'Ukraine ne serait pas admise dans l'OTAN.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus