Trois blessés dans une frappe en mer Noire contre un navire transportant du propane vers l'Ukraine
Une frappe contre un navire en mer Noire transportant du propane vers le port ukrainien de Reni a provoqué un important incendie à bord, blessant trois marins et contraignant l'équipage à évacuer, a annoncé mardi le président roumain. «La nuit dernière, le navire-citerne de GPL Gas Lisbon, battant pavillon libérien, a été touché en dehors des eaux territoriales roumaines, à environ 20 milles nautiques (environ 37 km, ndlr) des côtes roumaines», a déclaré sur X le président Nicusor Dan.
Alors que les autorités s'efforcent encore de déterminer l'origine de la frappe, Nicusor Dan a estimé que l'incident était «très probablement lié à la guerre d'agression illégale menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine». La frappe contre le navire, qui transportait plus de 3790 tonnes de propane depuis le port égyptien d'Alexandrie, a provoqué un important incendie à bord.
Deux navires de secours roumains sont intervenus pour évacuer les 17 membres d'équipage, dont trois «nécessitant une prise en charge médicale d'urgence», selon un communiqué des services de secours. «Deux victimes présentaient des brûlures couvrant environ 10 à 15 % de leur corps et la troisième souffrait de multiples blessures avec une hémorragie"» selon le communiqué.
Le Kremlin dit n'avoir «aucun espoir» pour une amélioration des relations avec Londres après l'arrivée de Burnham
Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir «aucun espoir» d'amélioration des relations avec Londres après l'arrivée au pouvoir d'Andy Burnham, en dénonçant le «soutien inconditionnel» à l'Ukraine affiché par le nouveau Premier ministre britannique.
«Nous n'avons pas de tels espoirs», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant à une question de l'AFP lors de son point-presse quotidien. «L'une de ses premières actions a été sa déclaration sur un soutien inconditionnel à l'Ukraine, donc, sur l'intention de la Grande-Bretagne de continuer à faire tout pour que la guerre se poursuive», a-t-il expliqué.
Source: AFP
Au moins 8 morts dans des frappes en Ukraine
En Ukraine lundi, des frappes russes ont fait au moins huit morts et une quarantaine de blessés dans plusieurs régions, ont rapporté les autorités locales.
Dans la région d’Odessa (sud-ouest), un bombardement russe ayant visé une «entreprise civile» a fait au moins trois morts et six blessés, a rapporté sur Telegram le chef de l’administration régionale, Oleg Kiper, qui a publié des images montrant des véhicules carbonisés et des pompiers en action au milieu d’une épaisse fumée noire.
A Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), deux personnes ont été tuées et 15 blessées, selon le chef de l’administration régionale, Oleksandre Ganja. A Zaporijjia (sud), une personne a trouvé la mort et neuf ont été blessées, d’après le responsable régional, Ivan Fedorov.
A Kramatorsk, l’une des deux dernières villes d’importance de la région de Donetsk (est) toujours sous contrôle ukrainien, deux personnes ont été tuées et quatre blessées dans des bombardements russes, a indiqué la police régionale sur Telegram. Sept personnes ont aussi été blessées dans une frappe sur Kherson (sud), selon l’administration régionale.
Source: AFP
Au moins 6 morts dans des frappes en Russie
Des frappes ukrainiennes ont fait lundi au moins six morts dans la région russe de Belgorod. Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, «cinq civils innocents» ont perdu la vie dans une attaque de drone ukrainien ayant visé un autocar, a annoncé le gouverneur, Alexandre Choumaïev, dans un message diffusé sur Telegram.
Les victimes sont quatre femmes et un garçon, a-t-il précisé, accusant les forces ukrainiennes d’avoir pris pour cible «délibérément» le véhicule qui circulait dans la ville de Chebekino, située à moins de 10 km de la frontière ukrainienne. Selon lui, 23 civils ont aussi été blessés, dont un adolescent, et parmi lesquels trois personnes sont «dans un état extrêmement grave». Une autre frappe ukrainienne contre une station de lavage automobile à Belgorod a fait un mort plus tard dans la journée, a indiqué Alexandre Choumaïev.
Source: AFP
Quatre Indiens tués dans une attaque contre un navire de commerce en Ukraine
L’Inde a annoncé lundi que quatre de ses ressortissants ont été tués et un autre très grièvement blessé dans une attaque contre un navire de commerce près du port ukrainien d’Odessa.
Le ministère indien des Affaires étrangères a précisé, dans un communiqué, que le MV Golden Leo «a été attaqué quand il quittait le port d’Odessa», et comptait cinq Indiens au sein d’un équipage de 17 personnes. «Quatre ressortissants indiens ont tragiquement perdu la vie, et un est encore hospitalisé dans un état critique», poursuit le ministère.
«Le fait de prendre pour cible des navires commerciaux et de mettre en danger des membres d’équipage civils innocents, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la liberté de navigation et au commerce, est déplorable et doit être évité», déplore-t-il.
Dimanche, l’Ukraine a attribué à des frappes de missiles russes l’attaque contre le cargo appartenant à une société turque qui transportait des céréales, qui a fait cinq morts, alors que Moscou lançait une salve de missiles sur Kiev.
Source: AFP
Zelensky remercie le nouveau Premier ministre britannique
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Andy Burnham qui devient lundi Premier ministre du Royaume-Uni, se disant encouragé par la promesse du dirigeant travailliste d’apporter un soutien «inébranlable» à son pays.
«J’apprécie sincèrement que le soutien à l’Ukraine et à notre peuple demeure inébranlable», a déclaré Zelensky dans un message sur X, après qu'Andy Burnham eut déclaré qu’il soutiendrait le dirigeant ukrainien «à 100%».
Source: AFP
Andy Burnham entend maintenir le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine
Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé qu'il appellerait lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour l'assurer que le Royaume-Uni continuerait de soutenir l'Ukraine «à 100%».
«Je ferai savoir très clairement, dans le courant de la journée, au président Zelensky qu'il n'y a aucun changement» dans la position du Royaume-Uni à l'égard de l'Ukraine, en guerre contre la Russie, a déclaré le travailliste. «Je serai à ses côtés à 100%, tout comme l'a été Keir Starmer», a indiqué M. Burnham, qui a aussi fait part de son intention d'appeler le président américain Donald Trump.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne contre un autocar fait cinq morts et 23 blessés
Au moins cinq personnes ont été tuées, dont un enfant, et 23 blessées lundi dans une attaque de drone ukrainien ayant visé un autocar circulant dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué son gouverneur.
«Selon les premières informations, cinq civils innocents, dont un mineur, ont perdu la vie à la suite de cette attaque inhumaine et ignoble», a dénoncé Alexandre Choumaïev dans un message diffusé sur Telegram.
Source: AFP
L'attaque de drones ukrainienne fait dix blessés dans la région de Moscou
La capitale russe et sa région ont subi dans la nuit une vaste attaque de drones ukrainiens qui a fait 10 blessés, parmi lesquels trois ressortissants chinois, et provoqué un incendie sur un important site industriel, ont indiqué les autorités lundi.
Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, dont 85 ont été détruits aux extrémités de la ville, les autres ayant été neutralisés «aux abords lointains», selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.
«A la suite de l'attaque de drones contre la région de Moscou, dix personnes ont été blessées», parmi lesquelles une enfant de 11 ans, a précisé pour sa part le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, sur Telegram.
Source: AFP
Plus de 400 drones ukrainiens lancés vers Moscou et sa région, selon le maire
Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, a annoncé lundi le maire de la capitale russe, affirmant que «la plupart» avaient été abattus.
«De 20H30 à 5H du matin, plus de 400 drones ennemis se sont dirigés vers la région de Moscou. La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne alors qu'ils se trouvaient encore loin de la ville. Quatre-vingt-cinq drones ont été détruits à l'approche de Moscou», a écrit sur Telegram le maire, Sergueï Sobianine.
«Six personnes souffrant de blessures dues à une explosion, plus ou moins graves, ont été transportées à l'hôpital de Domodedovo (au sud de Moscou)", a indiqué cet établissement sur Telegram, sans préciser si les blessures étaient liées ou non à l'attaque de drones.
La ville de Domodedovo accueille notamment l'un des aéroports internationaux de Moscou. Le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, a fait état de dégâts à Domodedovo, Podolsk et Odintsovo, évoquant des résidences privées et des infrastructures civiles endommagées par des chutes de drones.
Source: AFP
Un navire marchand turc frappé par des missiles russes
Les autorités ukrainiennes ont annoncé dimanche soir que six marins avaient été tués dans un tir de missiles russes sur un navire marchand turc transportant des céréales, après une nouvelle nuit de bombardements sur la capitale visée par une vingtaine de missiles balistiques.
Un vraquier, battant pavillon de la Guinée-Bissau mais appartenant à la Turquie, a été touché par trois missiles de croisière après avoir quitté le port d’Odessa, situé sur la mer Noire dans le sud de l’Ukraine, ont affirmé sur Telegram la marine ukrainienne et le Premier ministre Serguiï Koretsky.
L’équipage était composé de 17 hommes de nationalités syrienne et indienne, ainsi que d’un capitaine ukrainien ; huit marins ont été secourus et le sort de quatre autres reste inconnu, a indiqué dans la soirée le ministre des Transports Mykola Kalashnyk.
«La Russie commet des crimes de guerre et sape la sécurité de la mer Noire en attaquant des navires marchands civils. Il s’agit d’une atteinte à la liberté de navigation et aux principes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer», a déclaré Serguiï Koretsky. L’armée russe bombarde très régulièrement les infrastructures portuaires ukrainiennes, en particulier dans la région d’Odessa.
(Source: AFP)