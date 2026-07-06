Huit morts dans la région de Kiev, visée par des frappes russes
Des bombardements russes ont fait au moins huit morts lundi dans la région de Kiev, dont sept dans la capitale ukrainienne où des journalistes de l'AFP ont fait état de dizaines d'explosions, à la veille d'un sommet de l'Otan à Ankara. «L'ennemi frappe avec des missiles balistiques», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko.
Dans le district Darnytsky, des débris ont touché un immeuble résidentiel de 25 étages, piégeant des personnes dans des étages supérieurs, selon le maire Vitali Klitschko. Un incendie a touché deux étages d'un autre immeuble d'habitation du quartier. Ailleurs, dans le district Podilsky, des débris ont touché un immeuble de 21 étages et causé des «destructions partielles». Un entrepôt a aussi pris feu dans le district Obolonsky, de même source.
«Le nombre de morts s'élève désormais à sept» dans la capitale, a décrit Timour Tkatchenko sur Telegram, sans préciser le lieu exact de leur décès. Il a également recensé 24 blessés. En périphérie de Kiev, dans le district de Boutcha, une personne a été tuée, a rapporté le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, accusant Moscou de frapper «une fois encore délibérément des civils et des infrastructures civils». Il dénombre 10 blessés dans la région.
La Russie frappe quotidiennement l'Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022. L'armée russe avait promis de riposter à des attaques massives de missiles et drones ukrainiens – près de 500 – ayant visé la Russie dans la nuit de vendredi à samedi, en particulier la région de Saint-Pétersbourg.
Source: AFP
Poutine et Trump se sont entretenus par téléphone
Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue américain Donald Trump à l'occasion des 250 ans des Etats-Unis, a annoncé le Kremlin. Il précise que les deux dirigeants ont évoqué la situation en Ukraine avant le sommet de l'OTAN à Ankara.
«Les présidents ont naturellement abordé la question d'un règlement en Ukraine, en prenant notamment en compte la participation prochaine de Donald Trump au sommet de l'OTAN en Turquie, les 7 et 8 juillet», indique Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique du Kremlin, cité par l'agence de presse Ria Novosti.
Zelensky a aussi discuté avec Trump
Selon lui, lors de cet appel de 1h25, les deux dirigeants ont également évoqué d'autres sujets internationaux, comme la situation autour de l'Iran et au Moyen-Orient. Plus tôt, samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé s'être entretenu par téléphone avec Donald Trump à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis.
«Le président Trump et moi-même avons évoqué la situation actuelle sur la ligne de front ainsi que nos efforts diplomatiques. Il existe une réelle perspective de mettre fin à cette guerre et la détermination de l'Amérique est décisive», a indiqué Zelensky sur ses réseaux sociaux. «Nous avons convenu de poursuivre ces discussions lors du sommet de l'OTAN à Ankara», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Un mort dans une attaque ukrainienne en Crimée annexée
Une personne a été tuée en Crimée sous contrôle russe lors d'une attaque ukrainienne, a annoncé dimanche le chef des autorités locales nommé par Moscou, Sergueï Aksionov. L'attaque, qui a fait également deux blessés, a touché le nord de la Crimée, a indiqué Sergueï Aksionov.
Source: ATS
L'armée ukrainienne dit qu'elle défend toujours la ville-clé de Kostyantynivka
L'annonce par la Russie de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka, dans l'est de l'Ukraine, est «fausse», a indiqué samedi l'armée ukrainienne à l'AFP, reconnaissant une «situation difficile» mais assurant que les soldats ukrainiens défendaient la ville et que les combats se poursuivaient.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la revendication russe de «mensonge», au lendemain de l'apparition à la télévision de son homologue russe Vladimir Poutine en uniforme militaire, remerciant ses troupes pour la prise de la ville, d'une «importance stratégique majeure».
«Les soldats ukrainiens continuent de tenir leurs positions le long des lignes de défense établies. La situation reste difficile mais elle est sous le contrôle des Forces de défense ukrainiennes», a déclaré le porte-parole de l'armée, Andriï Kovaliov.
«Aucun succès» pour la Russie
«L'ennemi continue d'essayer de s'emparer de Kostyantynivka. De petits groupes d'infanterie (d'une à trois personnes) ont réussi à s'infiltrer profondément dans les formations de combat des forces ukrainiennes», a-t-il ajouté, mais «des opérations de contre-sabotage menées par les Forces de défense sont en cours dans la ville». «Les forces d'occupation sont en train d'être repérées et éliminées», a-t-il poursuivi.
Il a précisé que la Russie avait mené «11 tentatives d'assaut» vendredi – jour où Moscou a annoncé la prise de la ville – mais qu'elles «n'avaient eu aucun succès». «L'ennemi a recouru à la diffusion de désinformation flagrante et d'allégations mensongères émanant de ses plus hauts responsables», a-t-il ajouté.
Volodymyr Zelensky – qui a dit avoir informé le chancelier allemand Friedrich Merz sur ce sujet – a affirmé que Vladimir Poutine avait «choisi de mentir au monde» à propos de ce front. «Il prétend que les forces russes auraient soi-disant pris Kostyantynivka, dans le Donbass. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un mensonge russe de plus», a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.
«Si Kostyantynivka était sous contrôle russe, alors peut-être Poutine n'aurait-il aucun problème à me rencontrer là-bas pour trouver une voie diplomatique afin de mettre enfin fin à cette guerre», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Moscou dit que les frappes ukrainiennes de la nuit ne resteront pas «sans réponse»
L'armée russe a promis samedi de riposter aux attaques massives de drones et missiles ukrainiens ayant visé la Russie pendant la nuit, en particulier la région de Saint-Pétersbourg.
«La tentative (du président ukrainien) V. Zelensky d'endommager des infrastructures civiles de la Fédération de Russie ne restera pas sans réponse appropriée de la part des forces armées russes», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, assurant avoir abattu pendant cette attaque 494 drones et 10 missiles ukrainiens.
Source: AFP
L'annonce de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka est «fausse», selon l'armée ukrainienne
L'annonce par la Russie de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka, dans l'est de l'Ukraine, est «fausse», a indiqué samedi l'armée ukrainienne à l'AFP, reconnaissant une «situation difficile» mais assurant que les soldats ukrainiens défendaient la ville et que les combats se poursuivaient.
«Les soldats ukrainiens continuent de tenir leurs positions le long des lignes de défense établies. La situation reste difficile mais elle est sous le contrôle des Forces de défense ukrainiennes», a déclaré le porte-parole de l'armée, Andriï Kovaliov.
«L'ennemi continue d'essayer de s'emparer de Kostyantynivka. De petits groupes d'infanterie (d'une à trois personnes) ont réussi à s'infiltrer profondément dans les formations de combat des forces ukrainiennes», a-t-il ajouté, et «des opérations de contre-sabotage menées par les Forces de défense sont en cours dans la ville».
Source: AFP
La Russie affirme que des drones ukrainiens ont touché un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg
La Russie a abattu des dizaines de drones ukrainiens au-dessus de Saint-Pétersbourg, a annoncé samedi le gouverneur de la ville, ajoutant qu'un terminal pétrolier avait été touché et qu'un drone s'était écrasé sur le complexe historique de Peterhof sans provoquer de dégâts.
«La frappe a touché la zone d'un terminal pétrolier dans le district de Kirovski, à Saint-Pétersbourg. Les conséquences techniques ont été résolues. Il n'y a pas eu de victime», a écrit le gouverneur Alexandre Beglov sur les réseaux sociaux. «Les forces de défense aérienne ont abattu 72 engins aériens sans pilote, dont l'un s'est écrasé à Peterhof. Il n'y a eu ni victimes ni dégâts», a-t-il précisé.
Source: AFP
La Russie revendique la prise de la position fortifiée de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine
Le Kremlin a revendiqué vendredi la prise par l'armée russe de la ville de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine, position fortifiée des forces de Kiev située sur la route menant vers les dernières grandes villes du Donbass encore sous contrôle ukrainien. «Kostyantynivka a été entièrement prise. La ville est désormais entièrement sous notre contrôle», a affirmé aux journalistes dont ceux de l'AFP le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, annonçant que le président Vladimir Poutine s'était entretenu avec les militaires à ce sujet.
La bataille pour cette cité qui comptait environ 78’000 habitants avant la guerre se déroule depuis fin 2025, lorsque les soldats russes ont commencé à s'infiltrer dans la ville, et constitue actuellement l'effort principal russe sur un front long de plus de 1000 kilomètres. Kostyantynivka est l'un des derniers verrous sur le chemin vers les grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk, sous contrôle ukrainien, dont la capture est l'objectif ultime du Kremlin dans le Donbass.
Selon Dmitri Peskov, Vladimir Poutine s'est rendu sur un point de commandement de l'armée russe, où il a écouté le rapport de son état-major et remercié les soldats russes. Selon Dmitri Peskov, les forces russes contrôlent aussi désormais la totalité de la région de Lougansk dans l'est de l'Ukraine, l'une des deux régions qui constituent le Donbass, objectif affiché par Moscou.
Source: AFP
Les soutiens de Kiev s'engagent sur 70 milliards d'euros d'aide militaire Les pays euro
Les pays européens de l'Otan et le Canada vont s'engager, à l'occasion du sommet de l'Alliance qui se tiendra la semaine prochaine à Ankara, à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027. Les pays de l'Otan, sans les Etats-Unis, ont confirmé cet engagement cette semaine, lors des dernières réunions préparatoires à ce sommet de l'Alliance dans la capitale turque, où cette décision sera formellement annoncée, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.
«Le sommet de l'Otan sera aussi l'occasion de réaffirmer le soutien en équipements, et le soutien sonnant et trébuchant des alliés à l'Ukraine«, s'est ainsi félicitée vendredi une source proche de la présidence française. Ces 140 milliards sur deux ans comprennent les 60 milliards d'euros d'aide militaire que l'Union européenne s'est engagée à prêter à l'Ukraine en 2026 et 2027, soit 30 milliards chaque année.
Le Canada et les pays européens de l'Otan, dont 23 sont aussi membres de l'UE, vont donc verser de leur côté quelque 40 milliards d'euros, en 2026, et au moins autant en 2027, selon ces sources.
Source: AFP
L'essoufflement de l'élan russe se poursuit
La ligne de front est restée largement inchangée en juin en Ukraine, dans la continuité d'une perte d'élan des troupes russes ces derniers mois, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Les données montrent un gain territorial net en juin de 30 km2 pour l'armée russe dans la région de Kharkiv (nord-est). Mais ces progrès sont avant tout le résultat d'incursions précédentes désormais considérées comme des avancées par l'ISW après l'analyse de nouvelles informations, indique l'institut.
L'armée ukrainienne a pour sa part gagné 11 km2 dans la région de Zaporijjia (sud) et 18 km2 dans celle de Dnipropetrovsk (centre-est). «L'étendue et le cadre de ces contre-attaques ukrainiennes en cours dans ces régions ne sont pas clairs», indique l'équipe de renseignement géospatial de l'ISW. «Les résultats de ces opérations de combat en cours restent incertains et seront probablement reflétés dans les données des prochaines semaines», a-t-elle ajouté.
Moscou a perdu le contrôle de 403 km2 en avril et mai, après un ralentissement de la progression de ses troupes enregistré depuis la fin 2025 et alors que Kiev mène des frappes de drones de portée moyenne et sur le front de plus en plus efficaces.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe ukrainienne sur une ville sous contrôle russe
Une frappe ukrainienne sur un marché de Tokmak, ville située dans le sud de l'Ukraine sous contrôle de Moscou, a fait au moins cinq morts, a indiqué vendredi le gouverneur installé par Moscou, Evguéni Balitsky.
«Cinq résidents ont été tués dans une attaque ennemie ciblée sur le marché de la ville de Tokmak», a-t-il indiqué sur Telegram, ajoutant que 18 autres personnes ont été blessées.
Source: AFP
Au moins 27 morts à Kiev dans les pires frappes russes depuis le début de la guerre
La capitale ukrainienne a subi au cours de la nuit la pire frappe de drones et missiles russes depuis le début de la guerre, qui a fait au moins 27 morts et 91 blessés. Kiev a promis de rendre coup pour coup à Moscou, qui entend poursuivre ses attaques. «La Russie frappe des cibles civiles uniquement pour contraindre l'Ukraine à renoncer à son Etat», a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu sur les lieux des bombardements, assurant que l'Ukraine riposterait.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion du pays par l'armée russe, celle-ci lance régulièrement des frappes massives impliquant des centaines de drones et dizaines de missiles sur l'Ukraine et sur sa capitale. Kiev, avec des moyens bien moindres notamment en matière de missiles, a aussi fait monter en puissance ses attaques sur le territoire russe, portant un coup notamment au secteur pétrolier.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Ukraine a été visée par 496 drones et 74 missiles de différents types, dont respectivement 476 et 48 ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne. La capitale, Kiev, a en particulier été ciblée. Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant plusieurs heures et l'alerte aérienne a duré plus de 11 heures d'affilée. Dans l'un des quartiers touchés, un journaliste a vu un corps extrait des débris.
Selon le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymour Tkachenko, 27 personnes ont été tuées lors de cette attaque et 91 blessées. Des pans entiers de bâtiments résidentiels se sont effondrés, un bâtiment abritant des ambulances a été touché et, selon la porte-parole de l'UE Anitta Hipper, des débris sont tombés sur un bâtiment qui «accueillait plusieurs diplomates».
Source: AFP