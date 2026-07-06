Huit morts dans la région de Kiev, visée par des frappes russes

Des bombardements russes ont fait au moins huit morts lundi dans la région de Kiev, dont sept dans la capitale ukrainienne où des journalistes de l'AFP ont fait état de dizaines d'explosions, à la veille d'un sommet de l'Otan à Ankara. «L'ennemi frappe avec des missiles balistiques», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko.

Dans le district Darnytsky, des débris ont touché un immeuble résidentiel de 25 étages, piégeant des personnes dans des étages supérieurs, selon le maire Vitali Klitschko. Un incendie a touché deux étages d'un autre immeuble d'habitation du quartier. Ailleurs, dans le district Podilsky, des débris ont touché un immeuble de 21 étages et causé des «destructions partielles». Un entrepôt a aussi pris feu dans le district Obolonsky, de même source.

«Le nombre de morts s'élève désormais à sept» dans la capitale, a décrit Timour Tkatchenko sur Telegram, sans préciser le lieu exact de leur décès. Il a également recensé 24 blessés. En périphérie de Kiev, dans le district de Boutcha, une personne a été tuée, a rapporté le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, accusant Moscou de frapper «une fois encore délibérément des civils et des infrastructures civils». Il dénombre 10 blessés dans la région.

La Russie frappe quotidiennement l'Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022. L'armée russe avait promis de riposter à des attaques massives de missiles et drones ukrainiens – près de 500 – ayant visé la Russie dans la nuit de vendredi à samedi, en particulier la région de Saint-Pétersbourg.

Source: AFP