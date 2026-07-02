Des attaques de missiles sur Kiev font au moins neuf morts et de lourds dégâts

La capitale ukrainienne a subi des barrages de missiles et de drones russes qui ont détruit des étages entiers de bâtiments résidentiels et fait au moins neuf morts jeudi matin, selon les autorités, après un avertissement de Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev, disant craindre une attaque «de grande envergure» de la Russie. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger» lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.

Les services de secours ukrainiens ont fait état d'au moins «neuf personnes tuées et 34 blessés en raison de l'attaque russe sur la ville» de Kiev. «Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils. Les dégâts sont considérables et le nombre de blessés est important, incluant des enfants», a écrit le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Timour Tkatchenko sur Telegram.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant des séries d'attaques sur plusieurs heures, et des images de l'agence montrent des immeubles résidentiels éventrés. Après une détonation dans le centre de la capitale, un nuage de fumée s'est élevé, suivi de flammes et de braises, a décrit un journaliste présent à Kiev. Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place.

Source: AFP