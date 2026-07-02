Des frappes russes sur Kiev font au moins huit morts
Une série de frappes russes sur Kiev a fait au moins huit morts et un «nombre important» de blessés, a annoncé jeudi matin le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Timour Tkatchenko.
«A ce stade, le bilan des victimes de l'attaque russe s'est alourdi à 8 morts. Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils», a-t-il écrit sur Telegram, les autorités locales ayant fait état d'immeubles résidentiels très endommagés.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev suite à des informations sur une nouvelle attaque «de grande envergure» de la Russie en préparation. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger» lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.
«Durant la nuit, l'ennemi a de nouveau lancé une attaque massive contre la région de Kiev en utilisant des drones d'attaque, des missiles balistiques et des missiles de croisière», a déclaré tôt jeudi Mykola Kalachnyk, responsable de l'administration militaire de la région de Kiev sur Telegram, précisant que cinq districts avaient été touchés.
Source: AFP
La guerre en Ukraine a fait plus de 2 millions de victimes militaires
La guerre en Ukraine a fait plus de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens – blessés, tués et disparus confondus – selon une étude publiée mercredi par un cercle de réflexion américain.
Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 400'000 à 450'000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a plus de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS) L'armée ukrainienne a, de son côté, subi la perte de 125'000 militaires. Et 525'000 à 625'000 de ses soldats ont été blessés.
Le nombre de morts russes en Ukraine est plus de quatre fois supérieur au nombre total de morts américaines tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale, et plus de neuf fois supérieur au nombre total de morts russes tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale également.
Source: AFP
Nouvelle série d'explosions à Kiev après une alerte aux missiles
Une nouvelle série d'explosions s'est fait entendre tôt jeudi dans le centre et l'est de la capitale ukrainienne, ont constaté des journalistes de l'AFP après que l'armée de l'air a averti que plusieurs missiles étaient à l'approche.
«Kiev est sous le feu de missiles balistiques et de drones. Des explosions se font entendre dans toute la ville», a indiqué le maire Vitali Klitschko sur Telegram.
Source: AFP
Un incendie se déclare dans le centre de Kiev après une explosion
Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans le centre de Kiev à la suite d'une détonation survenue pendant une alerte aérienne, a constaté un journaliste de l'AFP. Présent sur les lieux, ce journaliste a entendu une détonation, avant d'observer un nuage de fumée s'élever dans l'hypercentre de la capitale ukrainienne, suivi de flammes et de braises.
Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place. Quelque cinquante minutes après la première explosion, des journalistes de l'AFP ont entendu une seconde déflagration près du site de l'impact initial, qui a projeté des débris dans les airs. Dans les rues, les habitants se dirigeaient vers les abris, portant des matelas sous le bras.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la capitale est régulièrement la cible d'attaques aériennes meurtrières et parfois massives. «Un incendie fait rage sur le toit d'un bâtiment non résidentiel de trois étages dans le district de Chevtchenkivskyï», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram. Il a ensuite fait état d'un incendie «sur le toit d'un hôtel» dans le même district. «L'attaque contre la capitale est en cours. Restez dans les abris!», a-t-il ajouté.
Lors d'une conférence de presse à Dublin mercredi après-midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti qu'une nouvelle attaque «de grande envergure» de la Russie était en préparation. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger».
Source: AFP
Les attaques de drones et missiles russes contre l'Ukraine en baisse en juin
Le nombre de drones longue portée et missiles russes lancés contre l'Ukraine a nettement baissé en juin par rapport à mai, selon une analyse AFP des données de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev a intensifié ses propres frappes contre la Russie.
Moscou a lancé 5749 drones longue portée et 180 missiles contre le territoire ukrainien hors de la zone de combat, selon les données publiées quotidiennement par Kiev, soit une baisse respective de 29% et 15% par rapport à mai, et après plusieurs mois marqués par un nombre record de frappes. Ces frappes ont cependant causé d'importants dégâts et fait de nombreuses victimes.
Le 2 juin, une attaque russe massive menée avec 656 drones et 73 missiles a fait 23 morts, dont 16 à Dnipro (centre-est) et sept à Kiev, où une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées, selon les autorités. Il s'agit du plus grand nombre de drones et missiles lancés par la Russie en un seul jour en juin.
Le 15 juin, de nombreux quartiers de la capitale ukrainienne ont par ailleurs été touchés par d'intenses bombardements qui ont fait cinq morts et endommagé notamment la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev et classé à l'Unesco.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu 419 drones ukrainiens dans la nuit
Les forces antiaériennes russes ont détruit dans la nuit 419 drones ukrainiens, y compris au-dessus de la région de Moscou, a annoncé mardi le ministère de la Défense.
«Au cours de la nuit, entre 20h, heure de Moscou (19h, heure suisse) le 29 et 7h, heure de Moscou (6h, heure suisse) le 30 juin, les défenses antiaériennes ont intercepté et détruit 419 drones ukrainiens», détaille le ministère dans un communiqué.
La Crimée annexée, la région russe voisine de Krasnodar et celle de la capitale Moscou, notamment, sont concernées, parmi 19 territoires en tout. Cette nouvelle vague massive survient après une nuée de 660 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, un des nombres les plus élevés depuis le début du conflit en février 2022. La Russie avait également annoncé leur destruction.
Tôt mardi, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait indiqué dans une série de messages sur Telegram que 50 drones lancés en direction de la ville avaient été abattus, sans faire état d'éventuels blessés ou dégâts à ce stade. Il a précisé que les secours s'étaient déployés dans les zones de retombée des débris, sans plus de détails.
Source: AFP
Frappe meurtrière de missiles russes sur Zaporijia et Dnipro
Des frappes russes sur les villes de Dnipro et Zaporijjia, dans l'est et le sud de l'Ukraine, ont fait au moins sept morts et plus d'une trentaine de blessés, ont indiqué lundi les autorités locales. Une frappe de missile russe sur Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, a fait au moins cinq morts et 28 blessés lundi, dont «quatre dans un état critique», a indiqué lundi le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.
Des images publiées sur son compte Telegram montrent un bâtiment aux vitres brisées et un corps, flouté, au sol à côté de tâches de sang. La police a précisé que l'attaque a touché «une entreprise privée» dans cette ville industrielle régulièrement ciblée par Moscou, et publié des images montrant des personnes évacuées sur des brancards.
Dans le sud du pays, deux personnes sont mortes et six ont été blessées, dont un enfant, dans une frappe de drone russe sur un bus dans la ville de Zaporijjia, a indiqué lundi le chef de l'administration militaire de la région du même nom, Ivan Fedorov.
Source: AFP
Poutine dit attendre la venue des négociateurs américains une fois Washington moins occupé par l'Iran
Le président russe Vladimir Poutine a dit dimanche «attendre» la venue des négociateurs américains pour reprendre les négociations sur l'Ukraine une fois Washington moins occupé par l'Iran.
«Nous attendons, une fois tous les événements terminés, la phase chaude sur le dossier iranien achevée, la venue de ces représentants de l'administration américaine que nous avons déjà rencontrés à Moscou», a déclaré Poutine dans une interview avec le journaliste russe Pavel Zaroubine, cité par les agences de presse russes et dont l'intégralité à été publiée sur la chaîne Telegram du journaliste.
Il répondait à une question sur l'état des relations russo-américaines après le G7 en France lors duquel le président américain avait estimé que «la Russie devrait conclure un accord» avec l'Ukraine pour mettre fin au conflit. «Nous sommes prêts à poursuivre les négociations et la discussion de tous les détails», a ajouté Poutine.
Le président russe avait estimé début juin que l'attention des Etats-Unis s'était détournée de la guerre en Ukraine depuis le début du conflit lancé par Washington contre l'Iran. Habituellement réticent à soutenir Kiev, le président américain a estimé lors du G7 en France que la Russie "devrait conclure un accord", et que Washington pourrait réimposer des sanctions levées. Cette posture a été interprétée comme un revirement inattendu en faveur de l'Ukraine.
Source: AFP
Poutine reconnaît «une certaine pénurie» de carburant
Le président russe Vladimir Poutine a reconnu dimanche dans une interview publiée par le Kremlin «une certaine pénurie» de carburant causée par les frappes répétées de Kiev sur les infrastructures d'hydrocarbures russes pour tenter d'affaiblir l'effort de guerre de Moscou.
«Bien sûr, ces frappes contre les installations de nos infrastructures créent des problèmes, c'est évident. Nous observons actuellement une certaine pénurie, mais elle n'est pas critique», a affirmé Vladimir Poutine. Il a affirmé que la première tâche des autorités était d'accroître les moyens de la défense antiaérienne, et d'assurer les approvisionnements en carburant, notamment en Crimée annexée.
Source: AFP
Poutine promet de «relever les défis» et d'«assurer» la sécurité de la Russie face aux frappes ukrainiennes
Le président russe Vladimir Poutine a promis dimanche de d'«assurer» la sécurité du pays et de faire face aux «défis», alors que Kiev poursuit ses frappes sur les infrastructures militaires et d'hydrocarbures russes pour tenter d'affaiblir l'effort de guerre de Moscou.
«Nous voyons les problèmes. Nous les reconnaissons et nous y répondons. Mais nous assurerons sans aucun doute la sécurité du pays et de nos citoyens», a affirmé Vladimir Poutine lors d'un congrès de son parti, Russie Unie, réuni en vue des élections législatives de septembre.
«Nous relèverons sans aucun doute tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, y compris les attaques terroristes contre notre territoire et nos infrastructures», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne fait un mort en Russie, une raffinerie en feu
Une personne a été tuée et une autre blessée dimanche dans une attaque «massive» de drones ukrainiens dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, où un incendie s'est déclaré dans une raffinerie, a annoncé le gouverneur régional, Veniamine Kondratiev.
«La région de Krasnodar a été la cible d'une attaque massive menée par des drones ennemis. A Slaviansk-sur-Kouban, plusieurs maisons ont été endommagées par la chute de débris provenant de ces drones. Malheureusement, une personne a été tuée», a écrit Veniamine Kondratiev sur Telegram, qui a aussi fait état d'un blessé dans un autre district.
«Un incendie s'est également déclaré dans une raffinerie de pétrole de la ville, et une ligne électrique ainsi qu'une conduite de gaz ont été endommagées. Les services opérationnels et spécialisés interviennent actuellement sur place», a-t-il ajouté.
La raffinerie de Slaviansk-sur-Kouban est l'une des plus grandes du sud de la Russie, et fait partie du groupe «Slaviansk EKO». Située près de la péninsule de Crimée occupée par la Russie, elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises par l'Ukraine.
Source: AFP
Des missiles russes s'abattent sur Kiev, au moins deux blessés
Au moins deux personnes ont été blessées dans une attaque russe contre Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko. Les bombardements ont été menés par des missiles balistiques.
Des journalistes de l'AFP sur place ont entendu des explosions et vu des éclairs dans le ciel alors que la défense antiaérienne était à l'oeuvre.
La veille, deux personnes avaient été tuées par des frappes russes dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et de Soumy (nord). Deux personnes avaient également péri dans des attaques ukrainiennes contre les villes russes de Volgograd (sud-ouest) et Belgorod (ouest), et une troisième à Horlivka, dans la région ukrainienne de Donetsk contrôlée par Moscou.
Source: AFP