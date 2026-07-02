Des frappes russes sur Kiev font au moins huit morts

Une série de frappes russes sur Kiev a fait au moins huit morts et un «nombre important» de blessés, a annoncé jeudi matin le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Timour Tkatchenko.

«A ce stade, le bilan des victimes de l'attaque russe s'est alourdi à 8 morts. Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils», a-t-il écrit sur Telegram, les autorités locales ayant fait état d'immeubles résidentiels très endommagés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev suite à des informations sur une nouvelle attaque «de grande envergure» de la Russie en préparation. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger» lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.

«Durant la nuit, l'ennemi a de nouveau lancé une attaque massive contre la région de Kiev en utilisant des drones d'attaque, des missiles balistiques et des missiles de croisière», a déclaré tôt jeudi Mykola Kalachnyk, responsable de l'administration militaire de la région de Kiev sur Telegram, précisant que cinq districts avaient été touchés.

Source: AFP