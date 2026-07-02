Des frappes russes sur Kiev font au moins un mort

La capitale ukrainienne a été ciblée par des barrages de missiles et de drones russes qui ont provoqué des incendies et fait au moins deux morts jeudi matin, après un avertissement de Volodymyr Zelensky sur une attaque «de grande envergure».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev suite à des informations sur une nouvelle attaque «de grande envergure» de la Russie en préparation. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger» lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.

«Durant la nuit, l'ennemi a de nouveau lancé une attaque massive contre la région de Kiev en utilisant des drones d'attaque, des missiles balistiques et des missiles de croisière», a déclaré tôt jeudi Mykola Kalachnyk, responsable de l'administration militaire de la région de Kiev sur Telegram, précisant que cinq districts avaient été touchés.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant plusieurs séries d'attaques sur plusieurs heures. Un nuage de fumée s'est élevé après une détonation dans l'hypercentre de la capitale ukrainienne, suivi de flammes et de braises, selon un journaliste présent à Kiev. Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place.

Source: AFP