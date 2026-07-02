Le bilan des frappes s'alourdit à 21 morts
Les frappes russes qui ont visé la capitale ukrainienne dans la nuit ont fait au moins 21 morts, dont deux enfants, selon un nouveau bilan des services de secours ukrainiens jeudi. Les autorités dénombrent près de 85 blessés.
Il s'agit de l'attaque «la plus massive» sur la capitale depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a affirmé le maire Vitali Klitschko, qui a déclaré vendredi «jour de deuil».
Source : AFP
Des attaques de missiles sur Kiev font au moins treize morts et de lourds dégâts
La capitale ukrainienne a subi des barrages de missiles et de drones russes qui ont détruit des étages entiers de bâtiments résidentiels et fait au moins treize morts jeudi matin, selon les autorités, après un avertissement de Volodymyr Zelensky.
Le président ukrainien avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev, disant craindre une attaque «de grande envergure» de la Russie. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger» lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.
Les services de secours ukrainiens ont fait état d'au moins «treize personnes tuées et 86 blessés en raison de l'attaque russe sur la ville» de Kiev. «Une fois de plus, l'ennemi vise délibérément des zones résidentielles et tue des civils. Les dégâts sont considérables et le nombre de blessés est important, incluant des enfants», a écrit le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Timour Tkatchenko sur Telegram.
Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant des séries d'attaques sur plusieurs heures, et des images de l'agence montrent des immeubles résidentiels éventrés. Après une détonation dans le centre de la capitale, un nuage de fumée s'est élevé, suivi de flammes et de braises, a décrit un journaliste présent à Kiev. Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place.
Source: AFP
La guerre en Ukraine a fait plus de 2 millions de victimes militaires
La guerre en Ukraine a fait plus de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens – blessés, tués et disparus confondus – selon une étude publiée mercredi par un cercle de réflexion américain.
Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 400'000 à 450'000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a plus de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS) L'armée ukrainienne a, de son côté, subi la perte de 125'000 militaires. Et 525'000 à 625'000 de ses soldats ont été blessés.
Le nombre de morts russes en Ukraine est plus de quatre fois supérieur au nombre total de morts américaines tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale, et plus de neuf fois supérieur au nombre total de morts russes tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale également.
Source: AFP
Les frappes russes ont «détruit» entrepôt de la Croix-Rouge contenant de l'aide humanitaire
Un entrepôt de la Croix-Rouge contenant de l'aide humanitaire a été «détruit» lors des frappes massives russes nocturnes sur Kiev, a annoncé l'organisation jeudi, qui regrette «un coup dur» à ses activités.
«L'entrepôt humanitaire de la Croix-Rouge ukrainienne a été détruit à la suite d'une attaque de grande ampleur contre Kiev. Au total, 320'000 unités de matériel et d'équipements humanitaires (...) ont été perdues», a indiqué l'ONG sur Facebook.
Source: AFP
L'Ukraine ripostera à l'attaque russe, affirme Zelensky
L'Ukraine ripostera «assurément» à l'attaque russe massive contre Kiev dans la nuit, qui a fait au moins 21 morts et 85 blessés, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky en se rendant sur les lieux de bombardements.
«La Russie frappe des cibles civiles uniquement pour contraindre l'Ukraine à renoncer à son État, pour creuser un fossé entre la société civile et l'armée. C'est sur cela qu'elle a misé pendant toute la durée de la guerre. Ça n'arrivera pas», a-t-il dit, ajoutant que l'Ukraine riposterait «assurément» aux frappes.
Source: AFP
Le parquet allemand accuse les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné des sabotages
Le parquet allemand a accusé jeudi les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné le sabotage des gazoducs russo-allemands Nord-Stream peu après l'invasion russe de l'Ukraine, annonce intervenant au lendemain de celle de l'inculpation d'un premier suspect.
Le suspect, identifié comme Serhii K., «et d'autres militaires ont élaboré, à la demande des autorités ukrainiennes, un plan visant à détruire les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2», a indiqué le parquet dans un communiqué, rappelant que les tubes sous-marins ont été sabotés à l'explosif en septembre 2022.
Source: AFP
«La Russie va continuer à augmenter la pression» sur l'Ukraine, assure le Kremlin
La Russie entend «continuer à augmenter la pression» sur l'Ukraine, a assuré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après une frappe massive nocturne de drones et missiles contre Kiev qui a fait au moins 13 morts.
«La Russie va continuer à augmenter la pression sur le régime de Kiev afin d'obtenir la réalisation des objectifs qu'elle s'est fixée», a déclaré M. Peskov lors de son point presse quotidien, en réponse à une question de l'AFP sur d'éventuelles nouvelles sanctions européennes contre Moscou.
Source: AFP
Kiev a subi la pire attaque russe depuis le début de la guerre, selon le maire
Kiev a subi dans la nuit la plus grosse attaque des forces russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, a déclaré jeudi le maire de la capitale, Vitali Klitschko. «Demain 3 juillet est déclaré jour de deuil à Kiev, à la mémoire des victimes de l'attaque la plus massive de l'ennemi contre la capitale», a-t-il dit sur les réseaux sociaux. Selon un bilan encore provisoire, l'attaque a fait 13 morts et 86 blessés.
Source: AFP
La cheffe de la diplomatie européenne va proposer de nouvelles sanctions contre Moscou
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré jeudi qu'elle allait proposer vendredi de nouvelles sanctions à l'encontre des «entités soutenant le complexe militaro-industriel russe», en réponse à une attaque de grande ampleur qui a fait au moins 13 morts à Kiev.
«Nous continuons à faire monter la pression jusqu'à ce que la Russie comprenne qu'elle ne peut pas gagner», a écrit Kaja Kallas sur X, ajoutant que le personnel de l'UE à Kiev était sain et sauf après cette attaque qui a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés.
Source: AFP
Nouvelle série d'explosions à Kiev après une alerte aux missiles
Une nouvelle série d'explosions s'est fait entendre tôt jeudi dans le centre et l'est de la capitale ukrainienne, ont constaté des journalistes de l'AFP après que l'armée de l'air a averti que plusieurs missiles étaient à l'approche.
«Kiev est sous le feu de missiles balistiques et de drones. Des explosions se font entendre dans toute la ville», a indiqué le maire Vitali Klitschko sur Telegram.
Source: AFP
Un incendie se déclare dans le centre de Kiev après une explosion
Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans le centre de Kiev à la suite d'une détonation survenue pendant une alerte aérienne, a constaté un journaliste de l'AFP. Présent sur les lieux, ce journaliste a entendu une détonation, avant d'observer un nuage de fumée s'élever dans l'hypercentre de la capitale ukrainienne, suivi de flammes et de braises.
Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place. Quelque cinquante minutes après la première explosion, des journalistes de l'AFP ont entendu une seconde déflagration près du site de l'impact initial, qui a projeté des débris dans les airs. Dans les rues, les habitants se dirigeaient vers les abris, portant des matelas sous le bras.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la capitale est régulièrement la cible d'attaques aériennes meurtrières et parfois massives. «Un incendie fait rage sur le toit d'un bâtiment non résidentiel de trois étages dans le district de Chevtchenkivskyï», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram. Il a ensuite fait état d'un incendie «sur le toit d'un hôtel» dans le même district. «L'attaque contre la capitale est en cours. Restez dans les abris!», a-t-il ajouté.
Lors d'une conférence de presse à Dublin mercredi après-midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti qu'une nouvelle attaque «de grande envergure» de la Russie était en préparation. «Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà», a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à «redoubler de prudence pour se protéger».
Source: AFP
Les attaques de drones et missiles russes contre l'Ukraine en baisse en juin
Le nombre de drones longue portée et missiles russes lancés contre l'Ukraine a nettement baissé en juin par rapport à mai, selon une analyse AFP des données de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev a intensifié ses propres frappes contre la Russie.
Moscou a lancé 5749 drones longue portée et 180 missiles contre le territoire ukrainien hors de la zone de combat, selon les données publiées quotidiennement par Kiev, soit une baisse respective de 29% et 15% par rapport à mai, et après plusieurs mois marqués par un nombre record de frappes. Ces frappes ont cependant causé d'importants dégâts et fait de nombreuses victimes.
Le 2 juin, une attaque russe massive menée avec 656 drones et 73 missiles a fait 23 morts, dont 16 à Dnipro (centre-est) et sept à Kiev, où une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées, selon les autorités. Il s'agit du plus grand nombre de drones et missiles lancés par la Russie en un seul jour en juin.
Le 15 juin, de nombreux quartiers de la capitale ukrainienne ont par ailleurs été touchés par d'intenses bombardements qui ont fait cinq morts et endommagé notamment la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev et classé à l'Unesco.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu 419 drones ukrainiens dans la nuit
Les forces antiaériennes russes ont détruit dans la nuit 419 drones ukrainiens, y compris au-dessus de la région de Moscou, a annoncé mardi le ministère de la Défense.
«Au cours de la nuit, entre 20h, heure de Moscou (19h, heure suisse) le 29 et 7h, heure de Moscou (6h, heure suisse) le 30 juin, les défenses antiaériennes ont intercepté et détruit 419 drones ukrainiens», détaille le ministère dans un communiqué.
La Crimée annexée, la région russe voisine de Krasnodar et celle de la capitale Moscou, notamment, sont concernées, parmi 19 territoires en tout. Cette nouvelle vague massive survient après une nuée de 660 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, un des nombres les plus élevés depuis le début du conflit en février 2022. La Russie avait également annoncé leur destruction.
Tôt mardi, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait indiqué dans une série de messages sur Telegram que 50 drones lancés en direction de la ville avaient été abattus, sans faire état d'éventuels blessés ou dégâts à ce stade. Il a précisé que les secours s'étaient déployés dans les zones de retombée des débris, sans plus de détails.
Source: AFP