L'UE a eu plusieurs «contacts» diplomatiques avec le Kremlin ces dernières semaines

Le cabinet du président du Conseil européen Antonio Costa a eu de «brefs contacts» diplomatiques avec le Kremlin pour ouvrir des canaux de communication, a indiqué mercredi un responsable européen, au moment où l'UE s'interroge sur d'éventuelles discussions avec Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Au cours de ces dernières semaines, de brefs contacts ont eu lieu au niveau diplomatique afin d'ouvrir des canaux de communication, mais rien n'a été discuté sur le fond», a indiqué cette source. Avec la Russie désormais sur la défensive, selon plusieurs responsables européens, la question d'une relance des négociations de paix a repris de l'importance. Les Européens veulent y participer, mais s'interrogent sur la façon dont ils pourraient y prendre part.

«Dans tout scénario futur, l'UE aura des intérêts à défendre, il est donc important de disposer de canaux diplomatiques établis avec la Russie», a indiqué ce responsable européen. «L'UE n'est pas un médiateur. Elle soutient l'Ukraine dans ses efforts pour parvenir à une paix juste et durable», a-t-on ajouté.

De même source, on souligne qu'Antonio Costa, travaille en «coordination étroite» avec les dirigeants des 27 Etats membres concernant de possibles interactions avec la Russie «et les sujets qui pourraient faire l'objet de discussion quand le moment sera venu».

Source: AFP