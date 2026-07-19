Kiev bombardée au lendemain d'attaques ukrainiennes meurtrières en Russie

Les forces russes ont à nouveau bombardé Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins un mort, au lendemain d'attaques meurtrières ukrainiennes contre la Russie. Les déflagrations pouvaient s'entendre depuis l'intérieur des abris antiaériens, et l'une d'entre elles a été si forte qu'elle a déclenché des alarmes de voitures stationnées dans le centre de la ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'armée de l'air ukrainienne a évoqué une attaque de missiles balistiques. Une personne a été tuée et 13 blessées lors de l'attaque, ont indiqué les services de secours, selon qui les bombardements ont visé cinq districts de la capitale.

Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a évoqué sur Telegram des véhicules en feu et de la fumée s'élevant près d'un centre commercial dans le quartier de Desniansky. Dans celui de Shevchenkivsky, la «chute de débris» a provoqué un incendie dans un immeuble d'habitation. Un immeuble résidentiel et un supermarché, ainsi qu'une maison, étaient également en flammes dans deux autres districts de la capitale, Solomiansky et Sviatoshynsky, selon l'élu.

L'administration militaire de la capitale a de son côté annoncé qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé dans le quartier de Shevchenkivsky, tandis qu'un centre commercial et de loisirs ainsi que des véhicules étaient en feu dans celui de Dniprovsky.

Source: AFP