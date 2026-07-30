Au moins un mort dans des bombardements russes sur Kiev

Explosions à Kiev après une alerte aux missiles
Les autorités ukrainiennes ont déclenché aux premières heures de jeudi une alerte aux missiles russes à Kiev, où une journaliste de l'AFP a entendu de puissantes explosions peu après. «Alerte aérienne à Kiev en raison de la menace d'emploi d'armes balistiques. Rejoignez immédiatement l'abri le plus proche et restez-y jusqu'à la fin du danger», a écrit sur Telegram l'administration militaire de la capitale.
Cette attaque survient après une mise en garde mercredi soir du président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon qui il existait une «forte probabilité» pour que la Russie mène une frappe massive dans la nuit.
«Les Russes ont préparé une attaque massive il y a quelques jours, et il y a une forte probabilité que la frappe soit menée cette nuit», a écrit Volodymyr Zelensky sur X, en demandant à nouveau aux alliés de l'Ukraine de lui fournir les missiles qui manquent à sa défense.
La Russie a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls les systèmes américains Patriot sont capables d'abattre. L'Ukraine manque cruellement de ces missiles intercepteurs PAC-3, une pénurie qui s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran en février.
Source: AFP
Zelensky alerte d'une «forte probabilité» de frappe russe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti mercredi qu'il existait une «forte probabilité» que la Russie mène dans la nuit une frappe massive, réclamant de nouveau plus de moyens de défense antiaérienne auprès des alliés de l'Ukraine.
«Les Russes ont préparé une attaque massive il y a quelques jours, et il y a une forte probabilité que la frappe sera menée cette nuit», a-t-il écrit sur X, appelant la population à s'abriter et répétant sa demande auprès des Etats-Unis et des alliés de Kiev de lui fournir des missiles Patriot indispensable à sa défense contre les frappes de missiles balistiques russes.
Source: AFP
Zelensky assure que Poutine a perdu l'avantage dans la guerre en Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi que «l'initiative n'était plus entre les mains de Poutine» dans la guerre en Ukraine, lors d'une interview sur le plateau de Fox News. «Poutine perd 30'000 de ses soldats par mois. (...) C'est beaucoup de pertes, mais il ne veut pas arrêter cette guerre», a-t-il affirmé.
«Nous demandons d'arrêter cette guerre chaque jour, au minimum pour négocier un cessez-le-feu pour une certaine période, et donner la possibilité aux diplomates de négocier. Mais Poutine ne le veut pas. (...) C'est pourquoi nous devons répondre, être durs, être forts. Pas seulement nous. Nous comptons sur les sanctions», a encore soutenu le président ukrainien.
Volodymyr Zelensky était en déplacement à Washington pour y rencontrer Donald Trump et assister aux obsèques de Lindsey Graham, sénateur américain pro-ukrainien. En fin de journée, le Sénat américain a fait avancer de nouvelles sanctions contre la Russie, que l'élu récemment décédé avait défendues et auxquelles Donald Trump aurait donné son aval.
Volodymyr Zelensky a par ailleurs assuré avoir obtenu de son homologue américain lors de leur rencontre à la Maison Blanche les licences pour les intercepteurs Patriot, vitaux pour la défense antiaérienne de Kiev. «Il a accepté de nous donner les licences, et ensuite j'ai eu une réunion avec des représentants du secteur de la production, de très importantes entreprises militaires des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «J'espère que nous mettrons en place une coproduction».
Source: AFP
Une femme tuée dans une frappe sur une ville portuaire du sud-ouest de la Russie
Une frappe aérienne a tué une femme dans une ville portuaire russe de la région de Rostov bordant la mer d'Azov, ont annoncé mercredi les autorités locales. «Une frappe aérienne sur Taganrog a fait des victimes. Une femme a été tuée et un homme blessé lorsque des débris de roquette sont tombés sur un immeuble résidentiel», a détaillé le gouverneur de la région de Rostov (sud-ouest), Iouri Slioussar, sur Telegram.
«A l'heure actuelle, la menace liée aux drones persiste dans la région de Rostov», a-t-il ajouté, enjoignant la population à gagner les abris. Plus tôt dans le mois, des drones ukrainiens ont touché des infrastructures pétrolières sur le littoral d'Azov et causé un incendie dans le port de Taganrog.
L'Ukraine a intensifié ses frappes contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre. Ces frappes ont causé des pénuries et difficultés d'approvisionnement en carburant dans la plupart des régions russes et en Crimée annexée.
Source: AFP
Zelensky et Trump ont parlé des missiles Patriot
«Le président et moi avons discuté de licences pour la production d'intercepteurs Patriot et d'autres idées qui pourraient aider», a déclaré le président ukrainien sur X après cette réunion à huis clos de près d'une heure dans le Bureau ovale. La Maison Blanche, par la voix de la porte-parole Karoline Leavitt, a elle qualifié la rencontre de «positive et productive» sur le même réseau social.
Avant la réunion, Volodymyr Zelensky avait de «la défense contre les missiles balistiques» une priorité absolue. Selon l'ONU, juin a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022, la Russie ayant multiplié les frappes de missiles balistiques. Seuls les systèmes américains Patriot sont capables de les abattre, mais l'Ukraine manque cruellement des missiles intercepteurs PAC-3.
Source: AFP
Zelensky a rencontré Trump à la Maison Blanche
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rencontré Donald Trump mardi à la Maison Blanche pour tenter d'obtenir du président américain son accord à l'achat d'intercepteurs Patriot, vitaux pour la défense anti-aérienne de Kiev.
La réunion, à huis clos, aura duré près d'une heure. Aucune information sur la teneur des discussions n'a filtré pour le moment, mais la rencontre intervient au moment où l'Ukraine et la Russie intensifient leurs frappes de longue portée et où les efforts diplomatiques américains sont au point mort, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.
Zelensky exprime sa reconnaissance
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mardi une «bonne rencontre» avec Donald Trump, lors de laquelle ils ont évoqué «des licences pour la production» par l'Ukraine d'intercepteurs Patriot, un armement crucial pour sa défense antiaérienne. «Je suis reconnaissant envers les Etats-Unis pour leur soutien ferme», a écrit Volodymyr Zelensky sur X après la rencontre.
Source: AFP
Zelensky attendu à la Maison Blanche pour obtenir de Trump des missiles Patriot
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mardi à la Maison Blanche pour tenter d'obtenir de Donald Trump son accord à l'achat d'intercepteurs Patriot au moment où la Russie intensifie ses frappes contre Kiev.
Cette rencontre prévue à 09H30 locales (13H30 GMT) intervient au moment où l'Ukraine et la Russie font monter en puissance leurs frappes de longue portée. Les efforts diplomatiques déployés par les Etats-Unis sont, eux, au point mort, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe. «Notre priorité absolue est la défense contre les missiles balistiques», a déclaré Zelensky sur X en annonçant son arrivée aux États-Unis.
Selon l'Onu, juin a été le mois plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022, la Russie ayant multiplié les frappes de missiles balistiques, particulièrement difficiles à intercepter, contre les villes et localités ukrainiennes. Seuls les systèmes américains Patriot sont capables de les abattre, mais l'Ukraine manque cruellement des missiles intercepteurs PAC-3, une pénurie aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis avec Israël contre l'Iran en février.
Moscou entend accroître encore ses attaques en déployant des lanceurs balistiques supplémentaires près de la frontière ukrainienne et attend en août de nouvelles livraisons de ce type en provenance de Corée du Nord, a affirmé à l'AFP un haut responsable ukrainien.
«Il est crucial que Washington autorise l'achat d'un lot de missiles Patriot», a-t-il ajouté. Cette source a refusé de préciser combien de missiles Kiev demande, indiquant simplement: «suffisamment pour pouvoir intercepter ce que Poutine utilise en un mois». «Beaucoup dépendra de l'humeur du président Trump», a concédé le responsable.
Source: AFP
Près de 400 drones ukrainiens ont déferlé cette nuit sur la région de Moscou
La région de Moscou a été visée dans la nuit par plus de 390 drones, a indiqué mardi le maire de la capitale russe, causant des dégâts sur des habitations selon les autorités, avant une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.
«Plus de 390 drones se sont dirigés vers la région de Moscou» et «la plupart ont été neutralisés bien avant d'atteindre la ville», a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram, précisant que «81 drones ennemis (avaient) été détruits alors qu'ils s'approchaient de Moscou».
Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a signalé sur le même réseau social un immeuble et des maisons endommagées, sans signaler pour l'heure de victime. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a fait état de 356 drones ukrainiens neutralisés entre 19h suisses lundi et 7h suisses mardi, au-dessus d'une quinzaine de régions, dont celle de Moscou.
Cette différence concernant le nombre de drones n'a pas été expliquée. Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes de longue portée.
Source: ATS
Londres va partager une technologie de brouillage militaire avec Kiev
Le Premier ministre Andy Burnham a annoncé lundi le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un système de brouillage britannique destiné à déjouer les défenses aériennes russes, lors d’une visite de Volodymyr Zelensky au Royaume-Uni. Cette visite intervient avant le déplacement de M. Zelensky à Washington mardi, où il doit rencontrer Donald Trump, plus de quatre ans après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
Ils ont pu échanger avec des militaires ukrainiens et britanniques qui participent à un exercice de lutte contre les mines marines, afin de préparer de futures missions en mer Noire. «Volodymyr, vous êtes le premier dirigeant que j’accueille en personne depuis mon entrée en fonction, et ce n’est pas un hasard, a lancé le dirigeant travailliste au président ukrainien. je suis personnellement à vos côtés à 100%, et j’honorerai pleinement tous les engagements pris par ce pays envers l’Ukraine.»
Andy Burnham a annoncé le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un nouveau système britannique de brouillage électronique baptisé «Stone Cloak», présenté comme capable de compliquer la détection et le ciblage des drones par les défenses aériennes russes.
Ce partage permettra à Kiev de «produire à grande échelle» ce système de brouillage, au moment où l’Ukraine cherche à préserver son avantage technologique dans la guerre des drones face à la Russie. Sur le plan pratique, il permettra aux drones «d’atteindre leurs cibles et de sauver des vies ukrainiennes», a déclaré Andy Burnham.
Source: AFP
La Roumanie expulse un membre de l'ambassade russe après des incursions de drones
La Roumanie a ordonné lundi l'expulsion d'un membre de l'ambassade russe, en guise de «réponse ferme» après des incursions répétées de drones sur son territoire.
L'ambassadeur russe a été notifié de la décision de déclarer «indésirable» un membre russe de l'ambassade, qui doit quitter le pays dans les cinq jours, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP