Au moins un mort dans des bombardements russes sur Kiev

Explosions à Kiev après une alerte aux missiles

Les autorités ukrainiennes ont déclenché aux premières heures de jeudi une alerte aux missiles russes à Kiev, où une journaliste de l'AFP a entendu de puissantes explosions peu après. «Alerte aérienne à Kiev en raison de la menace d'emploi d'armes balistiques. Rejoignez immédiatement l'abri le plus proche et restez-y jusqu'à la fin du danger», a écrit sur Telegram l'administration militaire de la capitale.

Cette attaque survient après une mise en garde mercredi soir du président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon qui il existait une «forte probabilité» pour que la Russie mène une frappe massive dans la nuit.

«Les Russes ont préparé une attaque massive il y a quelques jours, et il y a une forte probabilité que la frappe soit menée cette nuit», a écrit Volodymyr Zelensky sur X, en demandant à nouveau aux alliés de l'Ukraine de lui fournir les missiles qui manquent à sa défense.

La Russie a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls les systèmes américains Patriot sont capables d'abattre. L'Ukraine manque cruellement de ces missiles intercepteurs PAC-3, une pénurie qui s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran en février.

Source: AFP