Deux hommes ont été arrêtés lundi pour une tentative de cambriolage dans une résidence du prince William et de Kate dans le Norfolk, en Angleterre. Ils sont accusés d'intrusion et de tentative de vol, selon la police locale.

Deux suspects ont tenté de cambrioler William et Kate

Deux suspects ont tenté de cambrioler William et Kate

AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été inculpés pour une tentative de cambriolage commise lundi dans l'une des résidences du prince William et son épouse Kate dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, a annoncé mercredi la police locale. Mirgen Doku, 34 ans, et Arilen Ndoci, 32 ans, ont été mis en examen pour avoir «pénétré dans une habitation avec intention de vol» et «intrusion sur un site protégé», indique la police du Norfolk dans un communiqué.

Ces deux hommes, de nationalité albanaise selon les médias, doivent comparaître devant le tribunal de Norwich dans la matinée. Ils ont été arrêtés lundi sur les lieux, dans le domaine royal de Sandringham, avant d'être placés en garde à vue.

«Une activité suspecte»

Les policiers avaient été alertés peu avant 18h00 (locale et GMT) d'une «activité suspecte», et se sont rendus sur place avec des moyens spécialisés, notamment des chiens, des drones et un hélicoptère de la police nationale, avait indiqué mardi la police du Norfolk.

La propriété était inoccupée au moment des faits. Le prince William et sa famille vivent habituellement sur le domaine de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Anmer Hall, manoir géorgien comptant dix chambres à coucher, est un cadeau offert par la reine Elizabeth II à William et Kate à l'occasion de leur mariage en 2011. Interrogé par l'AFP, le palais de Kensington avait indiqué mardi «ne pas commenter les sujets liés à la sécurité» du couple princier.