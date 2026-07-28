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Des dépenses excessives
L’Allemagne veut sabrer le futur budget de l'UE

Le chancelier allemand Friedrich Merz appelle l'UE, depuis Dublin, à réduire de plusieurs centaines de milliards d'euros son budget 2028-2034. Il critique des dépenses jugées excessives et exige des réformes pour renforcer la compétitivité.
Publié: 17:22 heures
Friedrich Merz réclame des réductions de plusieurs centaines de milliards dans le budget de l'UE.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé mardi l'Union européenne à réduire de plusieurs centaines de milliards d'euros son futur budget pluriannuel et à accélérer les réformes destinées à renforcer la compétitivité du continent. En déplacement à Dublin, où il a rencontré le Premier ministre irlandais Micheál Martin, Merz s'est rangé dans le camp des «frugaux», ces pays du nord de l'UE qui préconisent à la Commission Européenne d'être nettement plus économe sur son futur budget pour la période 2028-2034, en cours de discussion.

Bruxelles a proposé l'an dernier une enveloppe totale de 2000 milliards d'euros, en forte hausse par rapport au budget actuel afin notamment de financer les priorités liées à la défense, à la transition écologique et à la compétitivité. Mais aux côtés de Micheál Martin, dont la pays assure la présidence tournante de l'UE, le dirigeant conservateur allemand a estimé que l'Union doit au contraire plaider pour des coupes «impératives» de plusieurs centaines de milliards d'euros.

Des dépenses excessives

«Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre des augmentations exorbitantes des dépenses», alors que l'UE mène des «efforts considérables pour consolider les finances publiques», a-t-il martelé. Pour financer cette hausse du budget tout en soulageant les contribuables européens, Bruxelles étudie notamment une taxe sur les grandes entreprises.

Même si Merz se dit «prêt à discuter de nouvelles ressources propres» pour l'UE, une nouvelle taxe pour les entreprises «ne peut être envisagée» selon lui. Au sujet de la compétitivité du bloc, devenue la boussole de Bruxelles face à la crise économique qui frappe la zone euro, Merz a estimé que les efforts engagés restent insuffisants.

«Je suis un peu préoccupé par le fait que le zèle dans l'UE et le niveau d'ambition ont nettement diminué depuis le milieu d'année environ» à ce sujet, a regretté le chancelier. «Nous devons faire davantage», a-t-il insisté, citant les procédures d'autorisation «trop longues» pour les investissements.

Merz a aussi réclamé «un démantèlement en profondeur de la bureaucratie» européenne. Récemment, en juillet, la Commission européenne a proposé d'assouplir son mécanisme de tarification du carbone, fustigé par les industries du continent, suscitant les critiques d'ONG qui dénoncent le détricotage incontrôlé de règlementations environnementales par l'UE. Pour le chancelier allemand, la compétitivité et la protection du climat «vont de pair».

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