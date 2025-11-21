Twitch va être interdit aux moins de 16 ans en Australie

Twitch devra supprimer ses utilisateurs australiens de moins de 16 ans dès le 10 décembre, à la suite d'une nouvelle loi. Cette mesure vise à réguler l'accès des adolescents aux réseaux sociaux, avec des amendes pouvant atteindre 25,7 millions de francs.

Dès le 10 décembre, les comptes des utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans seront supprimés de Twitch. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le géant du streaming Twitch va être contraint de supprimer tous ses utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans, lorsque le pays fera entrer en vigueur le mois prochain une loi interdisant aux adolescents d'accéder aux réseaux sociaux, a rapporté vendredi l'agence régulant internet dans le pays.

L'Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans. En cas d'infraction, les plateformes s'exposent à des amendes pouvant atteindre près de 25,7 millions de francs (49,5 millions de dollars australiens).

Une majorité de jeunes sur Twitch

L'agence du gouvernement australien pour la sécurité électronique (eSafety Commissioner) a déclaré que la société américaine Twitch – qui a commencé comme une plateforme pour les streamers de jeux vidéo mais qui héberge maintenant des flux en direct de divers genres – remplissait les critères pour être interdite.

La plateforme comprend «des fonctionnalités conçues pour encourager l'interaction des utilisateurs, notamment par le biais de contenus en direct» précise le régulateur. Les sites Pinterest, LegoPlay et Whatsapp ont échappé à l'interdiction, mais d'autres plateformes sont encore en cours d'examen. Twitch affirme que près de 70% de ses utilisateurs ont entre 18 et 34 ans, mais ne divulgue pas combien sont plus jeunes. La plateforme n'autorise aucun utilisateur de moins de 13 ans.

Les entreprises technologiques se sont montrées critiques de cette nouvelle loi, la décrivant comme «vague», «problématique» et «précipitée». La mesure australienne, l'une des plus restrictives au monde sur le papier, est scrutée par d'autres pays cherchant à réguler l'accès à ces plateformes. Mais plusieurs experts estiment que cette règle est surtout symbolique, en raison des difficultés à mettre en place concrètement la vérification de l'âge des internautes.