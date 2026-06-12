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Un avion turc s'arrache une aile et se perfore après un choc violent
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Panique à bord:Un avion s'arrache une aile et se perfore après un choc violent

Panique à Antalya
Un avion percute une station radar, se perfore et s'arrache une aile

Un avion transportant 267 passagers est entré en collision avec une installation radar à l'aéroport d'Antalya. L'une des ailes a été détruite et un trou s'est ouvert sur le flanc de l'appareil. La situation a vite dégénéré.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
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Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent l'avion accidenté.
Photo: Capture d'écran X
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Janine Enderli

Un avion transportant 267 passagers a percuté une installation radar à l'aéroport d'Antalya, en Turquie. L'une de ses ailes a été détruite et un trou s'est ouvert sur le flanc de l'appareil.

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La collision a secoué les passagers à bord. D'après le journal britannique «The Sun», les compartiments à bagages se sont ouverts et les masques à oxygène sont tombés de leurs supports. Une personne aurait été blessée dans l'accident. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion démoli. Après la collision, certains passagers auraient cédé à la panique et l'équipage aurait immédiatement procédé à leur évacuation.

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«Après l'atterrissage, quelque chose s'est détaché de l'avion», déclare une passagère qui a filmé le chaos dans la cabine. «Même le revêtement extérieur de l'avion s'est arraché… cette chose métallique, on lui a roulé dessus», ajoute-t-elle. D'après les passagers, le bruit de l'accident a été «terrifiant».

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