Un avion transportant 267 passagers est entré en collision avec une installation radar à l'aéroport d'Antalya. L'une des ailes a été détruite et un trou s'est ouvert sur le flanc de l'appareil. La situation a vite dégénéré.

Un avion percute une station radar, se perfore et s'arrache une aile

Un avion percute une station radar, se perfore et s'arrache une aile

Janine Enderli

Un avion transportant 267 passagers a percuté une installation radar à l'aéroport d'Antalya, en Turquie. L'une de ses ailes a été détruite et un trou s'est ouvert sur le flanc de l'appareil.

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La collision a secoué les passagers à bord. D'après le journal britannique «The Sun», les compartiments à bagages se sont ouverts et les masques à oxygène sont tombés de leurs supports. Une personne aurait été blessée dans l'accident. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion démoli. Après la collision, certains passagers auraient cédé à la panique et l'équipage aurait immédiatement procédé à leur évacuation.

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«Après l'atterrissage, quelque chose s'est détaché de l'avion», déclare une passagère qui a filmé le chaos dans la cabine. «Même le revêtement extérieur de l'avion s'est arraché… cette chose métallique, on lui a roulé dessus», ajoute-t-elle. D'après les passagers, le bruit de l'accident a été «terrifiant».