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Evincé du CHP
Le chef de l'opposition turque quitte son parti et fonde un nouveau mouvement

Le leader turc Özgür Özel quitte le CHP pour fonder le «Nouveau Parti». Soutenu par 91 députés, il devient la première force parlementaire en Turquie, bouleversant l'équilibre politique.
Publié: il y a 22 minutes
Le chef de l'opposition turque Özgür Özel quitte son parti historique, le CHP.
Photo: Keystone
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AFP Agence France-Presse

Le chef de l'opposition turque Özgür Özel quitte son parti historique, le CHP, dont il a été évincé, pour fonder un nouveau mouvement, a-t-il annoncé vendredi.

Selon l'entourage d'Özgür Özel, 91 députés ont quitté le CHP à sa suite pour rejoindre le comité fondateur du «Yeni parti», ou «Nouveau Parti», ce qui fait de lui la première force au parlement turc. «Özgür Özel a démissionné du Parti républicain du peuple (CHP) en signant les documents fondateurs du NOUVEAU Parti», selon la même source.

«Le peuple turc ne veut plus de lui»

Le CHP, parti social-démocrate historique fondé par le père de la république turque, Mustafa Kemal, voit sa représentation sérieusement entamée avec une quarantaine de députés restants. Özgür Özel, président depuis novembre 2023 de ce qui fut le premier parti d'opposition parlementaire, a été évincé en mai sur décision de justice et remplacé par l'ancien dirigeant du CHP, Kemal Kiliçdaroglu.

Özgür Özel avait dénoncé une manoeuvre du gouvernement destinée à faciliter la victoire du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan lors des prochaines élections, prévues en 2028. «L'AKP sait qu'il ne peut plus remporter d'élections démocratiques. Il sait que le peuple turc ne veut plus de lui», avait-il estimé.

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