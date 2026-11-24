Cinq militaires turcs ont trouvé la mort le 24 novembre dans le crash d’un hélicoptère à Eskisehir, lors d’un exercice. Le ministère de la Défense a confirmé l’accident impliquant un appareil AS-532 français.

Cinq militaires ont été tués dans le crash d'un hélicoptère de l'armée lors d'un exercice à Eskisehir, dans le centre-ouest de la Turquie, a annoncé mardi soir le ministère turc de la Défense, douze jours après le crash d'un appareil qui avait fait quatre morts.

«Cinq de nos héroïques frères d'armes ont été tués dans le crash d'un hélicoptère de nos forces aériennes survenu lors d'un vol d'entraînement», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Auparavant, il avait évoqué un accident «dans le cadre d'une mission d'entraînement» concernant «un hélicoptère de type AS-532 appartenant à nos forces aériennes». L'AS-532 Cougar est un hélicoptère de transport de troupes de fabrication française.

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Les images des télévisions turques montraient des véhicules de secours dans une vaste zone de plaine. L'épave a été localisée près du district de Tepebasi. L'appareil avait décollé d'une base à Eskisehir, entre Istanbul et Ankara, dans le centre-ouest du pays.

Deuxième accident

Le 12 novembre, le ministère avait annoncé que quatre militaires avaient été tués lorsqu'un hélicoptère S-70 s'était écrasé dans l'est de la Turquie pour des raisons encore inconnues. Aucune explication officielle n'a été donnée depuis.

La Turquie dispose de la deuxième plus grosse armée de l'Otan. Elle a des forces déployées officiellement pour des opérations de contre-terrorisme en Irak et en Syrie.

Elle ne se bat plus sur son propre territoire depuis la fin de la rébellion kurde, entérinée par le lancement en 2024 d'un processus de paix entre l'État turc et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).