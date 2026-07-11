Le maire de Çankaya et 26 autres membres du CHP ont été arrêtés samedi à Ankara. Accusés de corruption et autres crimes, ils dénoncent une tentative de museler l'opposition au président Erdogan.

27 membres du parti d'opposition ont été arrêtés en Turquie

27 membres du parti d'opposition ont été arrêtés en Turquie

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement turc a poursuivi samedi sa campagne contre le principal parti d'opposition, le CHP (social-démocrate), en procédant à des dizaines d'arrestations dans une zone d'Ankara administrée par cette formation, ont rapporté les médias.

Quelque 27 personnes ont été interpellées lors de raids menés tôt le matin à Çankaya, sur un total de 36 individus visés par un mandat émis par le procureur d'Ankara, toujours selon les médias.

Ce mandat comprend des accusations de constitution ou d'appartenance à une organisation criminelle, de corruption et de trucage d'appels d'offres. Le maire de Çankaya, Hüseyin Can Güner, figure parmi les personnes visées par le mandat.

Ces arrestations interviennent alors que le plus ancien parti politique de Turquie - le Parti républicain du peuple (CHP) – traverse une crise qui s'aggrave, après qu'un tribunal a écarté son président élu, Özgür Özel, pour confier le poste à son prédécesseur battu, Kemal Kiliçdaroglu.

Des enquêtes pour corruption

Cette décision très controversée du tribunal d'Ankara, annulant l'élection à la tête du parti de 2023 en raison d'allégations d'achat de voix, a été largement perçue par les critiques comme une nouvelle tentative du président Recep Tayyip Erdogan de paralyser ses opposants politiques.

A la suite des raids de samedi, Özgür Özel, actuellement en déplacement dans le sud du pays, a appelé les membres du parti à se rassembler en signe de solidarité devant la mairie de Çankaya.

Une hausse de popularité

Des centaines de responsables du CHP ont été arrêtés dans le cadre d'enquêtes en cours pour corruption présumée, notamment le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, considéré par beaucoup comme l'un des rares hommes politiques capables de battre Recep Tayyip Erdogan dans les urnes.

La pression sur le CHP s'est intensifiée depuis sa victoire écrasante aux élections locales de 2024 face à l'AKP d'Erdogan. Au moins 26 de ses maires ont été incarcérés, accusés de diverses infractions liées à la corruption, selon des chiffres datant de fin juin.

Après l'arrestation d'Imamoglu, Özgür Özel a joué un rôle clé dans la mobilisation des plus importantes manifestations de rue en Turquie depuis plus de dix ans, ce qui a entraîné une hausse de la popularité du parti dans les sondages.











