En Californie, un maître-nageur de 16 ans a sauvé un enfant de la noyade et a été honoré à la Maison Blanche. Mais Donald Trump a suscité l'indignation avec un commentaire bizarre.

«Je ne t'aurais probablement pas sauvé»: La remarque lunaire de Trump à un enfant de 10 ans

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Mattia Jutzeler

A l'origine, cette réception à la Maison-Blanche devait mettre à l'honneur un jeune héros. Lors d'une sortie à la plage sur la côte californienne, Nathanial R., 10 ans, a été surpris, puis emporté par les vagues.

Un sauveteur d'à peine 16 ans, Ryder W., s'est immédiatement précipité à son secours. Nageant jusqu'à l'enfant, il l'a agrippé et a entrepris de le ramener vers la plage, bravant les fortes vagues qui ont failli les submerger à plusieurs reprises. L'intervention d'un second sauveteur a finalement permis de les ramener tous deux sur le rivage sains et saufs.

Informé de cette histoire, le président américain Donald Trump a invité le jeune Ryder à la Maison-Blanche afin de saluer le courage de ce «véritable héros». Mais lors de la rencontre, l'acte de bravoure de l'adolescent a rapidement été relégué au second plan, la faute à une déclaration pour le moins singulière de Donald Trump, rapportée notamment par le magazine «People».

Tollé sur les réseaux sociaux

S'adressant directement au petit Nathanial, également présent, le chef d'Etat américain est revenu sur son sauvetage: «Je ne sais pas si je l'aurais fait. Probablement pas», a déclaré Donald Trump avant d'ajouter dans un rire: «Tu as de la chance que ce ne soit pas moi qui étais de garde ce jour-là.»

Ces propos ont vivement fait réagir sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation. «Evidemment qu'il n'aurait pas aidé. Ce gamin n'est ni millionnaire ni milliardaire, il n'avait rien à y gagner», s'est insurgée une utilisatrice sur X. «Bien sûr qu'il ne l'aurait pas fait. Il n'a jamais pensé qu'à lui-même», a commenté un autre internaute.

D'autres y voient au contraire un simple trait d'humour sans malice. «C'est triste de voir un acte de sauvetage aussi incroyable être ainsi déformé pour en faire quelque chose de négatif. C'est piteux», s'est désolé un utilisateur sur la plateforme.