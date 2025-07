1/4 Pour le 4 juillet, Donald Trump a offert aux Américains sa «Big Beautiful Bill», une loi monstrueuse de 940 pages. Photo: imago/UPI Photo

Samuel Schumacher

Les Américains l'ont voulu et le voilà: pour le 4 juillet, Donald Trump leur a offert son «meilleur cadeau d'anniversaire pour les Etats-Unis», c'est-à-dire sa «Big Beautiful Bill», une loi monstrueuse de 940 pages. Deux jours plus tôt, cette loi est passée de justesse à la Chambre des représentants, avec 218 voix contre 214. Elle marque ainsi la plus grande atteinte au système de santé américain depuis des générations, cimente des allègements fiscaux historiques, injecte massivement de l'argent dans les forces armées et fait gonfler la dette publique jusqu'à 4000 milliards de dollars. Mais surtout, cette loi met en lumière un énorme problème que Trump se plaît à passer sous silence.

Le président américain a continué de faire la sourde oreille lors des festivités autour la signature du «Big Beautiful Bill». Avec sa cravate rose et son superbe bronzage, il a fait retentir au-dessus de la Maison Blanche l'un des bombardiers B-2 récemment déployés en Iran et plusieurs avions de combat F-35.

1000 dollars par bébé américain

Le message est clair: le pouvoir de Trump ne vient pas seulement de ses signatures d'ordres exécutifs et de ses «belles lois». Il nous fait savoir qu'il est à la tête de l'armée la plus puissante du monde qui, grâce à sa nouvelle loi, sera modernisée et équipée de 150 milliards de dollars supplémentaires. De quoi réjouir les faucons de la politique américaine ainsi que les Européens, car une armée américaine forte sera nécessaire tant que l'Europe continuera à se contenter d'un réarmement à la va-vite face aux tyrannies de l'Est.

Mais au-delà de ce supplément pour les forces armées américaines, cette loi est en réalité bien plus complexe. A titre de comparaison, si la Suisse avait eu son «One Big Beautiful Bill», nous aurions dû voter en même temps sur l'initiative contre les minarets, la 13e AVS, l'adhésion à l'UE, la réforme de l'imposition des entreprises, l'initiative de réduction de moitié et l'acquisition d'avions de combat. Le fait que tous les députés républicains (sauf deux dissidents) aient voté en bloc pour cette montagne juridique montre à quel point Trump domine encore le parti.

Tandis que les républicains s'enthousiasment de cette loi qui permet à Trump de tenir plusieurs promesses électorales (achèvement du mur frontalier avec le Mexique, plus d'impôts sur les pourboires, 1000 dollars pour chaque nouveau-né en Amérique d'ici 2029), le camp adverse s'en offusque.

«Nous devons faire payer les républicains», a réagi par exemple Kamala Harris dans un mail à ses partisans. Le parti démocrate diffuse le chiffre catastrophique de 17 millions d'Américains qui perdront leur assurance maladie à cause des coupes dans le programme Medicaid financé par l'Etat. A la télévision, des publicités politiques des démocrates seront diffusées la semaine prochaine dans plusieurs Swing States, accusant les républicains d'exploiter sans vergogne les petites gens pour leurs réductions d'impôts de luxe.

Les Etats-Unis menacés par la famine

Selon les démocrates, les quelque 42 millions de personnes aux Etats-Unis qui dépendent des bons alimentaires («SNAP») pour leur survie pourraient être violemment touchées par cette loi. Les bénéficiaires reçoivent en moyenne 212 dollars par mois. «Je ne sais plus quoi faire si on m'enlève ces bons, écrit une femme désespérée sur un forum de la plateforme Reddit. Je vous garantis une chose: le taux de suicide aux Etats-Unis va augmenter massivement après cette loi.»

Le fait que dans le «pays le plus riche de l'histoire du monde» (selon Trump), une personne sur sept ne puisse survivre qu'avec des subventions alimentaires de l'Etat donne une sombre image du quotidien sous «l'âge d'or des Etats-Unis» proclamé par Trump. Plusieurs Etats – dont Hawaï, le Nouveau-Mexique, le Vermont et la Floride – puisent dans leurs budgets d'urgence pour nourrir les bouches affamées de leurs citoyens.

Mais Trump n'en perd pas son sourire festif pour autant. Juste après le feu d'artifice de la fête nationale vendredi soir, il s'est envolé pour son complexe de golf à Bedminster, dans le New Jersey. «Tout va mieux que jamais. Et à partir de maintenant, tout ne fera que s'améliorer», a-t-il lancé à la foule d'invités devant la Maison Blanche.