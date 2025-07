L'endettement des Etats-Unis attire de plus en plus l'attention: les doutes sur la capacité de la superpuissance américaine à rembourser sa dette cessent d'augmenter. Mais qu'est-ce qui explique une telle crainte dans les milieux économiques? Analyse.

Peter Rohner et Markus Diem Meier

Il est rare que le ministre des Finances de la première économie mondiale doive rassurer sur sa capacité à rembourser la dette. C'est pourtant ce que Scott Bessent s'est récemment senti obligé de faire sur la chaîne CBS. «Les Etats-Unis ne feront jamais faillite, cela n'arrivera pas», a déclaré avec force le trésorier de Trump.

Jusqu'ici pourtant, personne ne doutait de la solvabilité fondamentale de Washington. Mais cette certitude est aujourd'hui ébranlée, car des voix s'élèvent pour souligner le danger de la situation d'endettement. Jamie Dimon, patron de l'institution financière J.P. Morgan, a par exemple mis en garde contre une fin funeste si les Etats-Unis n'entreprenaient rien contre l'endettement galopant.

L'endettement public augmente dans le monde entier, mais nulle part de manière aussi dramatique qu'aux Etats-Unis. Depuis des années, les dépenses dépassent de loin les recettes, ce qui a fait grimper la montagne de dettes à plus de 36'220 milliards de dollars. Depuis longtemps, les dettes dépassent la performance économique annuelle totale. Le rapport entre la dette publique brute et le produit intérieur brut (PIB) est à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale et s'élève à 120% selon la définition du Fonds monétaire international.

«One Big Beautiful Bill» doublerait le déficit américain

Sous la première administration Trump et sous Joe Biden, le solde budgétaire était déjà dans le rouge – en partie à cause de la pandémie de Covid-19. En 2024, le déficit était de 6,5%. Mais la situation ne s'améliore pas sous Trump 2.0: sa nouvelle loi budgétaire «One Big Beautiful Bill», qui prévoit notamment la prolongation des allègements fiscaux introduits en 2017, ferait plus que doubler le déficit, selon les prévisions du bureau du budget du Congrès.

Selon les estimations, les Etats-Unis devront bientôt consacrer une part plus importante de leur PIB au service de la dette que l'Italie, traditionnellement très endettée. Le fait que l'agence de notation Moody's, troisième des principaux contrôleurs de solvabilité, ait également retiré il y a quelques semaines la note de crédit la plus élevée à la puissance mondiale que sont les Etats-Unis, témoigne de cette évolution.

Pourtant, la bombe à retardement de la dette n'attire toujours que peu d'attention. Les inquiétudes liées à la guerre commerciale, voire à la possibilité d'une nouvelle guerre, dominent. S'y ajoutent les craintes d'un effondrement économique et des conséquences des changements climatiques et technologiques. Mais en réalité, tous ces risques et autres défis sont étroitement liés à la problématique de la dette. Et plus la dette est élevée, plus elle augmente et moins il y a de possibilités de faire face à ces risques et défis.

Les Etats aussi peuvent faire faillite

Souvent, le risque d'endettement est comparé, à tort, comme pour les particuliers, à la probabilité de faillite. Mais les Etats ont la souveraineté de collecter les impôts – les acteurs privés sont en revanche dépendants de la réussite économique. Une entreprise doit fermer ses portes si elle ne peut plus payer ses dettes – ce qui est exclu pour un Etat. S'il rencontre des difficultés de paiement ou fait défaut, on parle certes de faillite de l'Etat, mais celui-ci continue d'exister.

La conséquence est alors une explosion du niveau des taux d'intérêt, car les créanciers potentiels exigeront dans le meilleur des cas des primes de risque très élevées pour des crédits supplémentaires. Dans le pire des cas, le pays sera complètement exclu des marchés des capitaux. L'Etat devra alors restreindre massivement ses dépenses et ne pourra plus remplir nombre de ses missions.

Au cours de l'histoire, les faillites d'Etat se sont surtout produites pendant des guerres ou dans des pays économiquement plus faibles qui ne disposent pas d'une monnaie forte. Le défaut de paiement de la Russie à la fin des années 90, les faillites multiples de l'Argentine ou la désolation financière de la Grèce après la crise économique en sont des exemples marquants.

Et les Etats-Unis?

Pour une superpuissance comme les Etats-Unis, une faillite est toutefois quasiment exclue, à moins que la politique ne décide de son propre chef de suspendre les intérêts ou les remboursements, par exemple à l'étranger. De tels plans ont déjà été agités par l'administration Trump et les gouvernements américains précédents, mais n'ont jamais été mis en œuvre. Et à chaque fois que le plafond légal de la dette approche et que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un relèvement, des inquiétudes surgissent, comme aujourd'hui, sur le fait que les emprunts ne seront pas honorés à temps. Mais à chaque fois, le gouvernement opte plutôt pour le shutdown partiel.

La raison de la différence avec des pays comme la Grèce ou l'Argentine est que les Etats-Unis, comme la plupart des pays industrialisés, ont leur propre monnaie stable et peuvent s'endetter dans celle-ci. En cas de défaut de paiement, la banque centrale peut intervenir et aider avec de l'argent fraîchement imprimé. Le risque de surendettement n'est pas la faillite, mais la dépréciation de la monnaie, c'est-à-dire l'inflation.

Or, depuis son entrée dans l'euro, la Grèce n'a aucun contrôle sur le portefeuille. En raison d'un grand nombre de défauts de paiement historiques, elle ne jouit pas d'une grande confiance sur les marchés des capitaux. L'Argentine a certes sa propre monnaie et sa propre banque centrale, mais au vu des phases passées d'inflation gigantesque et des spirales de dévaluation, elle ne reçoit des capitaux étrangers qu'à des taux d'intérêt élevés et en monnaie forte.

Le privilège de l'Oncle Sam

Avec le dollar, les Etats-Unis occupent une position privilégiée très particulière. D'une part, les transactions commerciales internationales sont souvent effectuées en dollars, et ce même lorsque les Etats-Unis ne sont pas impliqués. La domination du dollar est particulièrement évidente dans le domaine des matières premières. D'autre part, près de 60% des réserves de toutes les banques centrales du monde sont investies dans des titres en dollars. Ceux-ci jouent également un rôle central dans les bilans des établissements financiers.

Les obligations d'Etat américaines sont en outre déterminantes pour l'évaluation de la plupart des placements sur les marchés des capitaux dans le monde. Leur rendement est considéré comme la mesure du taux d'intérêt sans risque. Pour ces raisons, le monde n'était jusqu'à présent que trop heureux de cofinancer la politique d'endettement des Etats-Unis, à des taux d'intérêt relativement bas.

Ce privilège extraordinaire des Etats-Unis a permis à la politique américaine d'ignorer largement les déficits jusqu'à présent – et même les rétrogradations de notation n'ont guère eu de conséquences à court terme. La relative indifférence face à l'endettement croissant se manifeste aux Etats-Unis indépendamment du fait que la Maison Blanche soit dirigée par un président démocrate ou républicain. Depuis longtemps, l'endettement a atteint un niveau que l'on associait autrefois aux pays très endettés de la zone euro.

Le dollar, une marque de confiance

Le privilège du dollar n'est toutefois pas gravé dans la pierre. Le dollar américain est devenu une monnaie mondiale suite à l'évolution des Etats-Unis, qui sont devenus la plus grande puissance économique et militaire du monde. Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le statut spécial de la monnaie américaine a été officiellement établi lors de la conférence de Bretton Woods.

Même après l'effondrement du système de taux de change fixe de Bretton Woods, qui était lié au dollar, ce dernier a conservé son rôle dominant. Et ce, grâce à la stabilité relativement grande des institutions américaines, qui offrent une sécurité aux investisseurs. En font partie l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), le marché des capitaux réglementé, le plus grand et le plus profond du monde, ainsi qu'un système de gouvernement globalement fiable qui, grâce aux «checks and balances», limite le pouvoir des individus – jusqu'au président – et réduit ainsi l'arbitraire.

Le mois d'avril a montré à quel point la confiance des investisseurs dans ces institutions est centrale pour le dollar et le financement de la dette: les droits de douane d'un niveau historiquement élevé, introduits par Trump lors du Liberation Day sans justification compréhensible, ont profondément déstabilisé les investisseurs. Le dollar et les obligations d'Etat américaines, qui offrent habituellement une sécurité à chaque krach boursier, ont également été touchés par la vague de vente, ce qui a alimenté la crainte d'une grave crise financière. C'est ensuite la réaction brutale des marchés obligataires qui a poussé Trump à suspendre les droits de douane jusqu'à début juillet.

Le marché obligataire a montré les dents une deuxième fois fin mai, lorsque Trump a menacé l'UE de droits de douane encore plus élevés et que Moody's a retiré la note AAA des obligations du Trésor en raison de l'augmentation des déficits. Les rendements obligataires à long terme, qui sont le reflet du cours, ont dépassé les 5% pour la première fois depuis des années. Les primes de couverture du risque de crédit au moyen de swaps de défaillance de crédit ont atteint un niveau qui n'avait été mesuré auparavant qu'après la dégradation de la note de crédit par S&P Global en 2011.

La confiance dans les institutions américaines s'effrite

Les déclencheurs de cette panique ont été les droits de douane de Trump, la proposition de budget et la rétrogradation. Mais la véritable raison de cette réaction est plus profonde: les investisseurs ont perdu la confiance générale dans la politique et les institutions américaines. «Nous – les Etats-Unis – avons montré que nous étions prêts à mettre un pistolet sur la tempe de n'importe qui», décrit l'économiste américain Kenneth Rogoff dans le podcast «The Ezra Klein Show». Et cette confiance perdue est difficile à regagner. Selon Kenneth Rogoff, cela prendra des décennies. L'avantage en matière d'intérêts dû au «privilège exorbitant» aurait également disparu.

Toujours plus de dettes, mais toujours moins d'investisseurs prêts à les financer – ou alors seulement à des taux d'intérêt plus élevés: pour chaque entreprise, ce serait la voie directe vers la faillite. Pour les Etats-Unis, en tant qu'Etat souverain, il reste la solution dite de «la planche à billets»: des interventions régulatrices qui pénalisent les créanciers en les obligeant à détenir des obligations d'Etat et en maintenant l'inflation au-dessus du taux d'intérêt. Mais ce sont les Américains qui en pâtiront les premiers.

Le reste du monde ressentira l'inflation de la dette surtout par la dévaluation du dollar. Le moyen le plus raisonnable d'échapper au piège de la dette serait d'assainir les finances publiques. Mais les Etats-Unis sont plus éloignés que jamais d'une politique basée sur la raison.