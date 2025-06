1/4 Rencontre avec le président entre Jerome Powell et Donald Trump, le 29 mai à la Maison Blanche. Photo: AFP

Daniel Kestenholz

Les taux d'intérêt directeurs ont baissé dans le monde entier, sauf aux Etats-Unis. De quoi mettre le président américain Donald Trump sur les nerfs. En effet, les taux d'intérêt élevés coûtent cher aux Etats-Unis pour le remboursement de leur dette. Pour le moment, le taux directeur américain se situe entre 4,25 et 4,5%. De son côté, la Banque nationale suisse vient d'abaisser son taux directeur de 0,25 points de pourcentage à 0,0%.

Trump semble avoir perdu patience et s'en est pris au chef de la banque centrale, Jerome Powell. S'il baissait les taux d'intérêt à un «niveau raisonnable de 1 à 2%, cet imbécile ferait économiser aux Etats-Unis d'Amérique jusqu'à un milliard de dollars par an», a écrit Trump sur son réseau Truth Social.

«Complètement idiot»

Trump lui a suggéré, avec peu de tact, d'adopter une autre méthode. «J'ai été gentil, j'ai été neutre, puis j'ai été méchant, ensuite gentil et encore neutre et ça n'a pas fonctionné! C'est un type stupide et manifestement un détracteur de Trump.» D'ailleurs, le président des Etats-Unis se demande bien pourquoi le conseil d'administration de la banque centrale «ne met pas en minorité cet idiot complet».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour prouver ses dires, il a aussi posté un tableau des taux directeurs des banques nationales du monde entier. La Suisse est en tête avec le taux d'intérêt le plus bas.

Attendre plutôt que de tirer

Trump a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il voulait licencier Jerome Powell. Juridiquement, aucune règle n'empêche explicitement le président américain de licencier le chef de la banque centrale s'il s'agit d'une raison importante. Mais comment savoir si le motif de licenciement est valide? Cette question juridique est controversée. Ce qui est sûr, c'est que le président américain ne peut pas mettre à la porte le chef de la Fed juste parce qu'il ne lui convient pas.

Même si Trump semble à bout de nerfs, il dit vouloir miser sur la patience. «Peut-être, alors peut-être, que je devrais changer d'avis concernant son licenciement? Mais peu importe, son mandat se termine bientôt!»

Bientôt, c'est-à-dire en mai 2026. La semaine dernière, Trump a déclaré qu'il annoncerait «très bientôt» son candidat à la présidence de la Fed, bien avant la fin du mandat de Jerome Powell.