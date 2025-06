1/6 La Banque nationale abaisse son taux directeur à 0%. Photo: Philippe Rossier

Ce jeudi, la Banque nationale suisse (BNS) a abaissé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 0%. Cette baisse entrera en vigueur dès le lendemain de l'annonce, soit ce vendredi. La BNS veut ainsi éloigner le spectre de la déflation – une baisse des prix généralisée. Selon l'appréciation de la BNS, ce danger s'est encore aggravé depuis la dernière évaluation de la situation économique et monétaire.

«Les pressions inflationnistes ont diminué par rapport au trimestre précédent», affirme Martin Schlegel, président de la BNS. «En assouplissant aujourd'hui notre politique monétaire, nous agissons contre les faibles pressions inflationnistes.» De toute évidence, la BNS craint que sans cette baisse des taux d'intérêt, le renchérissement ne bascule encore plus fortement dans le négatif. En mai, le renchérissement en Suisse était de moins 0,1%.

Les taux d’intérêt négatifs frappent désormais à notre porte. Les propriétaires de biens immobiliers peuvent en partie se réjouir, tandis que les locataires sont laissés-pour-compte. Aperçu des conséquences de la hausse des taux d'intérêt.

Quel impact sur les taux d'intérêt des propriétaires?

Ceux qui ont financé leur maison ou leur appartement sur le marché monétaire, c'est-à-dire qui ont conclu des hypothèques Saron, en sortent gagnants. Les coûts des hypothèques Saron baisseront à nouveau à partir de vendredi. Il sera toutefois nécessaire d'en discuter avec sa banque et envisager de couvrir l'avantage de taux par une hypothèque fixe à court ou moyen terme. En effet, de nombreuses banques envisagent d'augmenter leur marge sur les hypothèques Saron, ce qui pourrait effacer une partie des avantages.

«Le cocktail de dispositions renforcées, de moins d'argent dans le système et de possibilités de croissance réduites devrait entraîner prochainement une augmentation des marges sur les hypothèques», a récemment confirmé l'expert immobilier Donato Scognamiglio à Blick.

Peu de changements en vue pour ceux soucieux de leur sécurité. La baisse des taux était largement anticipée et s’est déjà reflétée dans les prix des hypothèques à taux fixe. Mais sur le marché, une divergence s’est accentuée: la courbe des taux s’est redressée, creusant l’écart entre les hypothèques à court/moyen terme et celles à long terme. Les échéances les plus courtes ont atteint leur plus bas niveau depuis 2022, tandis que les emprunteurs souhaitant se couvrir sur le très long terme doivent encore s’acquitter de primes légèrement supérieures à celles du début d’année.

Quels avantages pour les acheteurs et vendeurs de biens immobiliers?

La nouvelle baisse des taux d'intérêt est avantageuse pour ceux qui veulent acheter un logement. Mais cela entraîne aussi un effet pervers: la hausse de la demande fait grimper les prix.

Une situation qui profite aussi aux vendeurs. Avec une demande qui augmente, ils peuvent plus facilement imposer leur prix et doivent attendre un peu moins longtemps avant de conclure la vente. Une chose reste claire: plus les taux d'intérêt sont bas, plus il est avantageux d'acheter plutôt que de louer. Même si les jeunes peuvent de moins en moins se permettre d'acheter.

Et les propriétaires dans tout ça?

Pour l'instant, ils doivent s'en tenir au taux d'intérêt de référence pour le logement fixé en mars passé, qui est déterminant pour les loyers en Suisse. Il devrait rester le même durant un moment.

Le taux de référence pourrait baisser plus rapidement uniquement si les taux d’intérêt deviennent négatifs. «Nous restons confiants et estimons qu’à la fin de 2025, le taux de référence pourrait diminuer», a déclaré Ursina Kubli, responsable de la recherche immobilière à la Banque cantonale de Zurich, à Blick. Quoi qu’il en soit, les hausses de loyers liées à la montée des taux d’intérêt semblent désormais loin derrière nous.

Qu'en est-il pour l'épargne?

Placer son argent sur un compte d'épargne offre une sécurité financière. Un rendement – même minime – est possible, même avec un taux directeur de zéro. En effet, le renchérissement est devenu négatif en mai et se situe à -0,1%. Or, avant la baisse du taux directeur, les comptes d’épargne offraient en moyenne un rendement de 0,2% – un taux supérieur à l’inflation.

Avec la nouvelle baisse des taux de la BNS, les taux d'épargne devraient continuer à baisser. Mais selon l’économiste Adriel Jost, tout n’est pas perdu: «Du point de vue des épargnants, un taux zéro n’est pas si mauvais. Les banques ne peuvent pas offrir un taux inférieur à zéro, et la concurrence les empêche d’augmenter trop fortement les frais.»

Pour ceux qui visent des rendements plus élevés que la sécurité d’un compte d’épargne, les alternatives existent déjà depuis longtemps. Les actions, notamment suisses ou européennes, restent actuellement plus rentables que les titres américains.

Quels effets pour les consommateurs?

Si les prix baissent, les taux d'intérêt baissent aussi. Pour cause, la Banque nationale suisse tient à éviter un renchérissement trop faible, son objectif étant de maintenir une stabilité des prix située entre 0 et 2%. Or, en mai, l’inflation est sortie de cette fourchette pour devenir négative.

Sans les baisses de taux d'intérêt décidées jusqu'à présent par la BNS, la déflation serait encore plus négative. Les biens importés, en particulier, tirent les prix vers le bas. A cause de la faiblesse persistante du dollar, il devient de moins en moins cher pour la Suisse d'importer des matières premières. Et même sur le marché intérieur, les hausses de prix se font rares.

Mais cette situation a aussi ses avantages. Le franc fort fait le bonheur des vacanciers suisses: partir à l’étranger coûtera moins cher cet été. Et malgré l’abaissement des taux, il ne faut pas s'attendre à ce que le franc perde beaucoup de sa valeur. Depuis le milieu de l’année 2023, la monnaie suisse a démontré une certaine immunité face à la détente monétaire.

Quels sont les avantages pour l'économie?

Le franc fort reste une épine dans le pied de l’industrie d’exportation suisse. Mais ce n’est pas le seul frein à l’investissement. De nombreuses entreprises hésitent à investir en raison de l'instabilité de la politique douanière américaine. «Depuis le 'Liberation Day' du 2 avril, nous n'avons presque plus de commandes», a affirmé à Blick Christian Holzgang, directeur de la société de construction de machines Amsonic KKS-Group.

Dans ce contexte, la récente baisse des taux d’intérêt en Suisse ne devrait pas suffire à relancer la dynamique économique. Trop d’inconnues pèsent encore sur l’économie mondiale pour espérer un réel regain d’élan.

Les taux d'intérêt continueront-ils à baisser?

Non, est-on tenté de dire après chaque baisse des taux. Mais la pause des taux d'intérêt n'a pas eu lieu jusqu'à présent. De plus, la Suisse a pu s'habituer à des taux d'intérêt négatifs entre 2015 et 2022. Même si personne ne les aime, pas même la BNS, ils devraient bientôt redevenir une réalité.