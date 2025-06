Inflation plus élevée que prévu Trump déçu par le président de la Fed qui maintient les taux d'intérêt

La Réserve fédérale américaine maintient ses taux d'intérêt inchangés pour la quatrième fois consécutive, frustrant Trump. La Fed prévoit une croissance économique plus faible et une inflation plus élevée que prévu.

Publié: il y a 38 minutes