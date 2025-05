Kamala Harris semble n'avoir rien appris de ses erreurs

La députée démocrate s'est exprimée publiquement pour la première fois au sujet de Donald Trump après sa défaite électorale en novembre dernier. Kamala Harris mise sur de vieux slogans et dit s'inspirer du courage des éléphants du zoo de San Diego.

1/2 Harris s'est exprimée dans la nuit de jeudi à vendredi sur Trump pour la première fois depuis sa défaite électorale. Photo: Getty Images

Samuel Schumacher

Kamala Harris n'a pas encore perdu son sourire. Pourtant il y aurait de quoi, vu sa débâcle à la présidentielle face à Donald Trump. Mais il n'en est rien: c'est avec bonne humeur qu'elle s'est rendue dans la nuit de mercredi à jeudi au bureau de l'organisation féminine démocrate «Emerge» à San Francisco. L'occasion pour elle de s'exprimer enfin au sujet de son adversaire républicain, la première fois depuis sa défaite en novembre.

Son intervention d'un quart d'heure nous a prouvé une chose: les démocrates ont du mal à se renouveler. Dans son discours, Kamala Harris a déploré «le bradage des idéaux américains» par Trump et son équipe. Elle a ajouté que le président américain mise toute sa politique sur la peur, avant de répéter mot pour mot le message pas assez accrocheur de sa campagne électorale: «La peur est contagieuse, mais le courage l'est aussi!»

S'inspirer des éléphants du zoo

Dans son discours, la Californienne a confié que les juges ayant osé s'opposer à Donald Trump lui avaient insufflé du courage. Tout comme les universités qui résistent à sa politique de censure, ou celles et ceux qui ont manifesté contre l'administration Trump et sa «vision dangereuse pour l'Amérique».

Et, ironie du sort, elle a ajouté que les éléphants – l'animal emblématique des républicains – du zoo de San Diego lui donnaient aussi du courage. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien compris cette image, Kamala Harris faisait référence au récent séisme qui a secoué la Californie, durant lequel une troupe d'éléphants s'est instinctivement rassemblée autour de son membre le plus jeune et fragile pour le protéger.

«Regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue», a demandé Kamala Harris à son public. Pour elle, les Etats-Unis devraient s'inspirer de ces pachydermes pour protéger les plus faibles, penser de manière désintéressée et réagir de manière appropriée.

Les démocrates sont à la traîne

Jusqu'à présent, Kamala Harris n'a pas réussi à faire entendre sa vision de l'Amérique. Mais ce problème semble concerner les démocrates de manière générale: aucun nouveau visage, aucun leader ne s'est vraiment imposé jusqu'à présent.

L'action la plus marquante d'un démocrate depuis l'élection de Donald Trump a été le discours interminable de plus de 25 heures du sénateur Cory Booker le 1er avril au Parlement pour protester contre la direction prise par le pays – sans pause repas ou pipi!

Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom, la sénatrice de gauche Alexandria Ocasio-Cortez et l'ancien ministre des Transports Pete Buttigieg se prépareraient déjà à la course à la Maison Blanche en 2028. Les démocrates n'ont plus qu'à espérer que Kamala Harris reste en coulisses pour ne pas décrédibilise le parti en recyclant des vieux slogans.