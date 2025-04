L'épicentre de ce séisme est situé près de Julian, petite ville voisine de San Diego. (Image prétexte) Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un puissant séisme a frappé le sud de la Californie ce lundi, d’après les autorités locales. L'épicentre de ce séisme de magnitude 5,2 est situé près de Julian, une petite ville à un peu plus d'une heure de route de San Diego, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

«Il est peu probable qu'il y ait des victimes et des dégâts», a estimé l'USGS dans un rapport initial. «Dans l'ensemble, la population de cette région réside dans des structures qui résistent aux secousses sismiques, bien qu'il existe des structures vulnérables.»

Le séisme a été assez fort pour faire perdre l'équilibre à certains habitants du comté d'Orange, dans le sud de la Californie, selon les premiers témoignages recueillis par l'AFP. Les tremblements de terre sont fréquents dans le «Golden State», car la côte ouest des États-Unis est située au croisement de plusieurs plaques tectoniques de la Terre.

Les habitants doivent être prêts à réagir

De nombreux habitants ont encore en mémoire le tremblement de terre de Northridge en 1994, qui avait fait plusieurs dizaines de morts dans la région de Los Angeles, des milliers de blessés, et causé des millions de dollars de dommages. En 2024, la Californie a enregistré une activité sismique inédite depuis plusieurs décennies, selon les sismologues.

Plusieurs tremblements de terre modérés ont ébranlé les nerfs de certains habitants, qui redoutent le «Big One». Mais selon les scientifiques, ces tremblements de terre de moyenne ampleur ne sont pas annonciateurs d'une catastrophe en préparation.

Depuis un siècle d'observation sismologique, «personne n'a observé de schémas statistiquement significatifs avant que les grands tremblements de terre ne se produisent», rappelait début octobre la sismologue Susan Hough au Los Angeles Times.

Les autorités californiennes ont profité de ce regain d'activité pour rappeler aux habitants qu'ils doivent être prêts à réagir, en s'abritant sous les tables et loin des fenêtres en cas de séisme. Elles recommandent également d'avoir toujours un sac d'urgence préparé, avec de l'eau, des aliments non périssables, des lampes de poche, une radio portable et un kit de secours.