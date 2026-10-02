Jay Clayton, directeur du renseignement américain, pourrait devenir le référent de l'administration Trump sur l'intelligence artificielle. Une nomination attendue alors que les débats sur la régulation de l'IA s'intensifient aux Etats-Unis.

Trump place le patron du renseignement aux commandes de l'IA

Trump place le patron du renseignement aux commandes de l'IA

AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'apprête à nommer l'actuel directeur du renseignement américain Jay Clayton au poste de référent du gouvernement sur l'intelligence artificielle (IA), rapportent vendredi plusieurs médias. En début de semaine, le président américain avait indiqué qu'il annoncerait bientôt son choix pour remplacer David Sacks, parti fin mars. Selon la chaîne CBS, le chef de l'État américain pourrait maintenir Jay Clayton à son poste actuel, ce nouveau mandat s'ajoutant à son portefeuille.

Un profil issu de la justice et de la finance

Le sexagénaire n'occupe le fauteuil de directeur du renseignement national (DNI) que depuis peu, après sa confirmation par le Sénat, fin juillet. Avant de rejoindre le gouvernement, il assurait la fonction de procureur fédéral de Manhattan depuis avril 2025. Jay Clayton est également connu pour avoir dirigé le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, de 2017 à 2020, poste auquel il avait été désigné par Donald Trump. Le natif de Virginie a été avocat d'affaires durant plus de deux décennies, principalement dans le secteur financier.

Inquiétudes sur la maîtrise de l'IA

Il n'a pas d'expérience du secteur technologique, à la différence de David Sacks, investisseur et entrepreneur très actif dans la Silicon Valley. La nomination attendue d'un nouveau référent de l'IA intervient alors que le sujet a pris une importance nouvelle ces derniers mois, notamment du fait de la montée d'inquiétudes sur la capacité des développeurs à maîtriser cette technologie.

Mardi, les grands patrons de l'IA se sont engagés à prendre plusieurs mesures pour renforcer, en interne, la surveillance et la gestion des risques de l'IA, mais sans régulation externe, à laquelle Donald Trump est opposé.