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Nouvelles charges en vue
Nicolas Maduro bientôt accusé de torture par le parquet de New York

Le parquet de New York pourrait annoncer jeudi de nouvelles accusations contre Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores. Ils sont accusés de torture et détention abusive d'Américains au Venezuela entre 2013 et janvier 2026.
Publié: il y a 23 minutes
Les Etats-Unis ont capturé le président du Venezuela.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le parquet de New York s'apprête à porter de nouvelles charges contre le président déchu Nicolas Maduro, incarcéré aux Etats-Unis, pour la torture présumée d'Américains au Venezuela, selon des médias américains mercredi.

Une annonce pourrait être faite à ce sujet jeudi, indique CNN, à l'origine de l'information, également rapportée par plusieurs autres médias.

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Ces nouvelles accusations, visant également l'épouse de Maduro, Cilia Flores, «concernent ce que le gouvernement américain a qualifié de détention abusive de plus d'une douzaine de citoyens américains dans des prisons vénézuéliennes» durant la période où ce dernier dirigeait le pays, entre mars 2013 et janvier 2026, précise CNN, citant des sources anonymes informées de l'enquête.

Sollicité par l'AFP, le porte-parole du parquet du district sud de New York a refusé «de confirmer ou commenter» l'information.

L'épouse de Maduro réclame la résidence surveillée

Cilia Flores, qui aura 70 ans le 15 octobre, doit par ailleurs comparaître jeudi pour réclamer d'être placée en résidence surveillée en attendant son procès en raison de problèmes cardiaques.

Nicolas Maduro, âgé de 63 ans, est poursuivi à New York pour quatre chefs d'accusation, dont narcoterrorisme, pour lesquels il a plaidé non coupable, comme son épouse.

Enlevés à Caracas lors d'une spectaculaire opération militaire de l'armée américaine au début du mois de janvier, ils sont tous deux incarcérés dans une prison fédérale de Brooklyn sous un régime strict, sans accès aux journaux ou internet, mais avec la possibilité de parler au téléphone avec leur famille et leurs avocats. Leur procès pour trafic de drogue est prévu pour débuter le 1er juin 2027.

Depuis la capture de l'ex-chef d'Etat, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris sa suite et gouverne sous la pression de Washington, qui affirme être aux commandes du pays pétrolier.

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