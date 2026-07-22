L'Italie accueillera des pourparlers entre Israël et le Liban
L'Italie accueillera le 4 août une nouvelle session de pourparlers entre le Liban et Israël, a annoncé mercredi le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani. Ce sera la deuxième en moins d'un mois après celle qui s'est tenue mi-juillet à Rome.
«Le 4 août, nous tiendrons une nouvelle session de dialogue», a déclaré Tajani à la chambre des députés, précisant que le premier cycle de pourparlers avait «permis de réaliser des avancées importantes dans la définition des premières zones pilotes».
Source: AFP
L'armée jordanienne fait état de tirs iraniens, quatre missiles interceptés
L'armée jordanienne a annoncé mercredi avoir intercepté quatre missiles en provenance d'Iran, précisant que deux autres étaient tombés dans des zones inhabitées, Téhéran ripostant aux bombardements américains en frappant des alliés de Washington dans la région.
«Les systèmes de défense aérienne ont détecté aujourd'hui (mercredi) six missiles provenant du territoire iranien», selon un communiqué de l'armée. Elle précise que les deux qui n'ont pas été interceptés n'avaient pas fait de victimes ni causé de dégâts.
Source: AFP
Autoriser l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz créerait un «dangereux précédent»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé mercredi qu'autoriser l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz créerait un «dangereux précédent» avec des conséquences au-delà même du Moyen-Orient, où Téhéran et Washington ont repris leurs hostilités.
«Si nous créons un précédent au Moyen-Orient où un Etat-nation peut décider de contrôler une voie navigable internationale, faire payer un péage et faire exploser des bateaux si l'on ne paie pas, nous créerons un très dangereux précédent qui se répétera dans d'autres parties du monde, y compris dans cette région», a déclaré Marco Rubio lors d'une réunion avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Manille, aux Philippines.
«Au fond, c'est très simple. L'Iran revendique le droit, dont il ne dispose en vertu d'aucun mécanisme juridique existant, de contrôler le trafic transitant par le détroit d'Ormuz», a-t-il relevé. Or, «il existe un principe fondamental en matière de liberté de navigation, et celui-ci est menacé. Je pense que l'économie mondiale est menacée, tout comme les règles qui ont régi le commerce international depuis 150 ans, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire», a-t-il ajouté.
Téhéran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz et Washington a repris son blocus des ports iraniens depuis la relance il y a deux semaines des affrontements, qui menacent de s'étendre à la mer Rouge et d'affecter encore davantage l'économie mondiale. Les propos de Marco Rubio interviennent alors que la région Asie-Pacifique est elle-même confrontée aux agissements de la Chine en mer de Chine méridionale, autre voie maritime cruciale pour le commerce mondial.
Source: AFP
La défense antiaérienne a été activée à Téhéran
Le système de défense antiaérienne a été activé à Téhéran dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé la télévision d'Etat iranienne, après l'annonce par les Etats-Unis d'une nouvelle salve de frappes contre le pays.
«Des sources d'information ont rapporté il y a quelques minutes que des activités de défense antiaérienne ont été entendues dans l'ouest, l'est et le nord-est de Téhéran», a-t-elle indiqué sur Telegram. Des explosions ont aussi été rapportées par l'agence iranienne d'Etat Irna à Bouchehr (sud-ouest), où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement d'Iran, ainsi que des frappes dans le sud et le nord-ouest de l'Iran.
Source: AFP
Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle salve de frappes en Iran
Les Etats-Unis ont lancé mardi une nouvelle salve de frappes en Iran pour la «onzième nuit consécutive», a annoncé l'armée américaine.
Ces frappes, qui ont débuté à 23H00 GMT, «visent à continuer à affaiblir la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz», a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Source: AFP
Trump annonce la reprise des vols directs vers le Liban après sa rencontre avec le président Aoun
Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social la reprise des vols commerciaux directs entre les Etats-Unis et le Liban après sa rencontre avec le président libanais Joseph Aoun, une première depuis 1985.
«Je donne instruction à mon administration d'autoriser toutes les compagnies aériennes américaines à assurer des vols directs vers le Liban, afin que les Américains puissent facilement visiter ce magnifique pays. J'espère que d'autres pays feront de même», a détaillé le président américain.
Source: AFP
Le ministre américain de la Défense estime à 37,5 milliards de dollars le coût de la guerre en Iran
Le ministre américain de la Défense a estimé mardi que la guerre en Iran devrait coûter 37,5 milliards de dollars aux Etats-Unis jusque fin septembre, une hausse de près de 30% par rapport à la dernière estimation de 29 milliards.
Pete Hegseth a fourni cette estimation devant une commission du Sénat américain, où il a défendu la demande du gouvernement Trump d'une rallonge budgétaire de 67 milliards de dollars pour le Pentagone.
Source: AFP
Trump dit que les Etats-Unis «s'occuperont» des Houthis s'ils bloquent la mer Rouge
Donald Trump a assuré mardi que les Etats-Unis réagiraient contre les Houthis si le groupe de rebelles yémenites, allié de l'Iran, venait à tenter de bloquer le trafic maritime en mer Rouge.
«Jusqu'ici ça n'est pas arrivé. Ça pourrait, mais on s'occupera de ça. Si quelque chose comme ça se produit, on s'en occupera. Vous savez, on a fait ça avec les Houthis auparavant et on n'a pas entendu parler d'eux depuis quelque temps», a déclaré le président américain devant la presse à la Maison Blanche, après une question sur le sujet.
Source: AFP
Le Koweït convoque l'ambassadeur d'Iran après l'attaque d'un navire dans le détroit d'Ormuz
Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester contre une attaque qui avait visé la veille un pétrolier koweïtien dans le détroit d'Ormuz, faisant plusieurs blessés.
Un représentant du ministère «a remis une note de protestation concernant le ciblage par l'Iran du pétrolier koweïtien 'Kifan' lundi soir, alors qu'il franchissait le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné des blessures pour plusieurs membres de son équipage», selon un communiqué du ministère publié sur X.
Source: AFP
Nouvelles alertes au Koweït et à Bahreïn
Le Koweït a déclaré mardi avoir intercepté des tirs iraniens et Bahreïn a dit déclencher des sirènes d'alerte, des correspondants de l'AFP dans les capitales des deux pays ayant entendu des explosions.
«La défense aérienne koweïtienne est actuellement en train de contrer des attaques hostiles de missiles et de drones dans le cadre de l'ignoble agression iranienne», a indiqué le ministère koweïtien de la Défense sur X, le ministère de l'Intérieur bahreïni appelant pour sa part sur X les habitants à rallier «le lieu sûr le plus proche».
Source: AFP
Le pétrole monte avec les inquiétudes au Moyen-Orient
Les cours du pétrole grimpent mardi, portés par le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui a intensifié ses attaques au Moyen-Orient dans ce qui est désormais une «guerre totale» selon Téhéran. Vers 15h15, heure suisse, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre prenait 2,13% à 91,12 dollars.
Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en août, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 2,49% à 85,30 dollars. La dégradation de la situation autour du détroit d'Ormuz «accentue les inquiétudes concernant la sécurité d'approvisionnement» en pétrole et «l'incertitude» sur les perspectives du marché, a averti mardi le patron de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.
«Le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz s'est pratiquement arrêté» depuis la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, souligne Barbara Lambrecht, analyste de Commerzbank.
Source: AFP